«Плей-офф должен продолжаться без нас». «Йокерит» написал письмо в КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.

КХЛ не хочет скандала. Лига уговаривает «Йокерит» не сниматься с плей-офф Чтобы перенести игры Кубка Гагарина на две недели.

Слова Курри

Президент финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал отказ клуба от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом.



«Мы живём в незаурядные времена, которые требуют незаурядных решений. Здоровье людей и нации всегда превыше всего, и, естественно, «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. В деталях всё обсудили с нашими врачами и игроками и приняли решение. Это сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — цитирует Курри официальный сайт клуба.

Слова Марьямяки

А что сказал главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки.



«Мы всё тщательно обдумали. Все страшно хотят играть, но это решение было необходимым. Другого варианта у нас не было. Настроения в команде не самые лучшие. Конечно, нам тяжело, но здоровье важнее всего, такова жизнь. КХЛ — великолепная лига, и мы — её часть. Это решение было принято из-за ситуации в Финляндии. Что есть, то есть. Это только хоккей», — приводит слова тренера Iltalehti.

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Фото: photo.khl.ru

Реакция КХЛ

Континентальная хоккейная лига разместила непонятное заявление по поводу пандемии коронавируса на своём официальном сайте. Сегодня от участия в плей-офф КХЛ официально отказался финский «Йокерит», но в заявлении лиги об этом ничего не сказано.



«В связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса КХЛ сообщает следующее.



Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.

В то же время КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран — участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.



Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.



Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещённой на ресурсах лиги и клубов», — говорится в заявлении.

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Глава ИИХФ считает, что КХЛ должна приостановить сезон

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат КХЛ нужно приостановить. Напомним, «Йокерит» из-за коронавируса уже отказался от участия в плей-офф.



«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, включая „Лугано“, которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами, Норвегия, Дания, Германия приостановили чемпионаты.



Решение о снятии с плей-офф принял не „Йокерит“, а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия „Йокерита“ с турнира, необходимо защитить людей. Решение „Йокерита“ — это решение о защите населения и его здоровья», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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Подробности письма «Йокерита» в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», финский клуб «Йокерит» в официальном письме на имя президента КХЛ Алексея Морозова сообщил, что, помимо рекомендации финского правительства отказаться от поездок за рубеж и обязательного двухнедельного карантина после возвращения из-за границы, финские игроки-ветераны сами отказываются покидать места своего жительства и играть в матчах полуфиналов Западной конференции со СКА, в связи с чем «Йокерит» вынужден сняться с плей-офф.



При этом команде из Хельсинки предлагалось сыграть все матчи на территории России с соблюдением всех мер предосторожности, как это делал китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Однако «Йокерит» официально отказался от этого предложения.



В то же время руководство «Йокерита» отметило, что решение клуба влияет только на них и не должно затронуть другие клубы КХЛ, выступающие в плей-офф, а розыгрыш Кубка Гагарина «должен продолжаться без нас».