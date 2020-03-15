Играть без «Йокерита», вернуть «Локомотив», отменить сезон. Что делать КХЛ с плей-офф?

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ, но лига пока практически никак не реагирует на это событие. Вчерашнее официальное заявление оказалось весьма расплывчатым и наполненным водой, а что будет дальше с розыгрышом Кубка Гагарина после самоотвода финнов остаётся непонятным. Кажется, что КХЛ до последнего не верила, что «Йокерит» действительно самоустранится, не проработала экстренно план действий при форс-мажорной ситуации, а сейчас продолжает тянуть с принятием официального решения.

«Плей-офф должен продолжаться без нас». «Йокерит» написал письмо в КХЛ Эксклюзивные подробности отказа финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина.

Сейчас ничего не говорит о том, что КХЛ намерена остановить плей-офф, несмотря на потерю одного из участников. Во многом это продиктовано желанием других клубов продолжать соревнование. «Барыс» вообще готов играть все матчи на выезде, большинство прочих команд не видят большой проблемы в проведении матчей с пустыми трибунами, а обиднее всего должно быть «Сибири»: Новосибирск остаётся единственным участником плей-офф, где вообще нет запретов на проведение массовых соревнований.

«Хоккей и плей-офф пока есть. И это здорово». Как «Сибирь» готовится к серии с «Барысом» Новосибирск остаётся одним из тех городов, где нет запретов на массовые мероприятия.

Мировая общественность напирает на КХЛ, чуть ли не требуя от лиги прикрыть лавочку, но, повторимся, никакого официального решения ещё не принято. Единственное, что стало известно: КХЛ намеревалась провести совещание по поводу переноса матчей Кубка Гагарина. Это совещание было запланировано на 17 марта (день первых матчей полуфиналов конференций), но после официального снятия с турнира «Йокерита» в переносе практически нет смысла, так как остальные участники плей-офф готовы играть и сейчас.



Итак, КХЛ вроде бы готова продолжать Кубок Гагарина, но отказ «Йокерита» не позволяет дальше проводить турнир в обычном формате. Какие у КХЛ есть варианты?

Титов: с чего останавливать сезон КХЛ сейчас? Ситуация сложная, но не критическая

«Технарь» «Йокериту» и СКА автоматически в финале Запада

Не самый справедливый, но самый простой выход из ситуации. Самоотвод «Йокерита» — это самостоятельное решение финского клуба, принятое без согласования с КХЛ. В регламенте лиги ничего не сказано о том, что делать в такой форс-мажорной ситуации, но логично, что КХЛ вправе засчитать «Йокериту» техническое поражение в серии, и это автоматически выведет СКА в финал Запада.



Если КХЛ намеревается продолжать плей-офф, то такое решение напрашивается, но понятно, что вариант, при котором СКА пройдёт в финал конференции без борьбы, не понравится другим западным командам. ЦСКА и вовсе может справедливо заметить, что именно московские «армейцы» являются лидерами посева, и тогда с «Динамо» должен играть СКА.

Возвращение «Локомотива» из отпуска, перетасовка пар на Западе

Теоретически в замене «Йокерита» «Локомотивом» есть спортивный смысл. Финны прошли «железнодорожников» в первом раунде, но по личным причинам не смогли принять участие в дальнейшем розыгрыше Кубка Гагарина. Справедливо, что место «Йокерита» тогда должна занять команда, проигравшая «шутам» в очной серии. Прецедент в мировом спорте уже был. Помните, как футбольная сборная Дании в отборе на Евро-1992 заняла в своей группе второе место, но приняла участие в финальной стадии турнира вместо финишировавших первых югославов? Югославия тогда тоже была снята с Евро по личным (политическим) причинам.

Замена «Локомотивом» «Йокерита» повлечёт перетасовку пар плей-офф на Западе, но вряд ли это станет большой проблемой. ЦСКА тогда вместо московского «Динамо» сыграет с ярославцами, а СКА получит в соперники бело-голубых. Такое решение кажется идеальным выходом из ситуации, но, в то же время, это довольно бредовый вариант. «Локомотив» уже несколько дней находится в отпуске, тренерский штаб уже распустил команду, и хоккеисты разъехались по домам. Мобилизация ярославцев для участия во втором раунде попросту невозможна, и на это никто не пойдёт.

Объявить перерыв и надеяться, что «Йокерит» передумает

На самом деле, адекватных способов продолжить плей-офф без «Йокерита» не видно. Конечно, в теории можно устроить некий мини-турнир среди оставшихся участников плей-офф на Западе, но это будет уже какой-то цирк, учитывая, что на Востоке продолжат играть по старой схеме.

Впрочем, наверняка не случайно КХЛ в своём официальном заявлении обошла стороной отказ «Йокерита» продолжать плей-офф. Возможно, в лиге ещё надеются, что финнов удастся вернуть в турнир. Для этого КХЛ может объявить о переносе матчей Кубка Гагарина на две недели, а там, глядишь, мировая ситуация с коронавирусом улучшится и финны передумают. Но стоит ли всерьёз на это закладываться?

Вице-президент ИИХФ: не понимаю, почему правительство России ещё не остановило чемпионаты

Вряд ли это возможно технически. Игроки «Йокерита» уже будут в разных точках мира, да и в Европе никакие запреты не снимут через две недели. Поэтому «Йокерит» в своём письме чётко прописал, что сезон для него закончен, а наши ожидания, что мировая ситуация с коронавирусом вскоре улучшится – это наши проблемы. Пауза ничего не даст КХЛ, и после неё, вероятнее всего, плей-офф точно придётся отменить, так как сезон КХЛ не может выйти за рамки апреля.

Сократить плей-офф по срокам или отменить сезон

На отказ «Йокерита» от продолжения плей-офф КХЛ можно реагировать двояко. Либо искать возможности продолжить плей-офф без финнов, либо внять этому, мягко говоря, тревожному звонку и подумать о целесообразности продолжения розыгрыша Кубка Гагарина. Сейчас отказался один «Йокерит», но завтра, не дай бог, вспышка коронавируса возникнет в регионе другого участника плей-офф, усилится паника, и какая-нибудь другая команда возьмёт самоотвод. Либо же продолжение плей-офф будет официально запрещено на правительственном уровне, как уже сделано в Казахстане.

В Казахстане с 15 марта приостановят все хоккейные матчи. Арена «Барыса» закрыта

КХЛ сейчас и так оказалась в дурацкой ситуации, но положение лиги в разы усугубится, если останавливать сезон придётся прямо в разгар полуфиналов или финалов конференций. Так не проще ли всё-таки закончить всё прямо сейчас, по примеру европейских чемпионатов?



Если же КХЛ намерена играть до последнего, то есть смысл задуматься о сокращении сроков проведения плей-офф. Начиная со второго раунда, убрать однодневные паузы между матчами на одной арене, проводить серии до трёх побед. Словом, предпринять все меры, чтобы Кубок Гагарина – 2020 всё-таки был разыгран, но в сжатые сроки.



Посмотрим, что решит КХЛ.