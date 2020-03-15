«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта»

«Йокерит» уже снялся с плей-офф КХЛ, пожелав оставшимся командам удачи в Кубке Гагарина и подвесив в воздухе вопрос о том, как проводить серии, когда один участник покинул соревнования. До начала второго раунда плей-офф осталось два дня, пока никто не знает, что будет дальше. В этой обстановке «Чемпионат» решил спросить мнение самих игроков. Стоит ли продолжать сезон, играть без зрителей, или здоровье важнее?

«Плей-офф должен продолжаться без нас». «Йокерит» написал письмо в КХЛ Эксклюзивные подробности отказа финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк готов продолжать играть, но считает лучшим выходом отмену сезона КХЛ.



— Что вы думаете о ситуации с вирусом, будет ли правильным продолжать сезон или лучше закончить его?

— Все лиги отменяют сезоны, возможно, это лучший вариант. Не нам решать, но в матчах без болельщиков тоже нет ничего весёлого. Думаю, КХЛ лучше отменить сезон, но это решает лига. Мы готовы играть, я буду делать то, что мне скажут, но если сезон отменят, я пойму.



— Вы сами хотите играть или лучше поехать домой и самоизолироваться?

— Я уже себя самоизолирую. У нас есть тренировки утром, но после них я сразу же иду домой.



— То есть вы подчинитесь решению лиги, но считаете лучшим вариантом отмену или остановку сезона?

— Худший вариант – поставить плей-офф на паузу, потому что ситуация может ухудшиться, это все понимают. Им надо решить, либо продолжать играть, либо отменять плей-офф. А что насчёт серии СКА – «Йокерит»? Будет неправильно, если СКА сразу выйдет в следующий раунд. Не думаю, что это кому-нибудь понравится. А если лига хочет завершить сезон, может, стоить сделать все оставшиеся раунды до одной победы. Я не понимаю, как после снятия «Йокерита» они смогут найти такое решение, которым все были бы довольны.



Это необычная ситуация, мир страдает, а хоккей сейчас, наверное, не самая важная вещь. Самое важное – это здоровье, оно важнее спорта.

Играть без «Йокерита», вернуть «Локомотив», отменить сезон. Что делать КХЛ с плей-офф? Самоотвод «шутов» поставил лигу в затруднительное положение. Но есть и другие проблемы.

«Поеду в Латвию, пока границы открыты. «Йокерит» принял безопасное решение»

Вратарь «Йокерита» Янис Калниньш считает, что его клуб поступил правильно, отказавшись от дальнейшего участия в плей-офф.



— «Йокерит» вчера снялся с плей-офф, правда, что игроки сами не хотели ехать в Россию и повлияли на это решение?

— Это было не только решение игроков, но всей организации в целом. Мы все в одной лодке. Это серьёзное решение, на которое также повлияли власти Финляндии.



— На ваш взгляд, это было правильное решение? Говорят, легионеры в других клубах тоже не горят желанием продолжать плей-офф.

— Не знаю, что решат другие, наш клуб принял безопасное решение для нас и для страны.



— Вы ощущаете себя в большей безопасности из-за того, что теперь не надо ехать в Санкт-Петербург?

— Пока мы чувствуем себя в безопасности, но никогда не знаешь, как ситуация будет развиваться дальше, возможно, через неделю мы уже не будем чувствовать себя в безопасности.



— Вы останетесь в Финляндии или поедете домой?

— Я поеду в Латвию, пока границы открыты.

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«Чувствую себя в безопасности и хочу играть. В Казахстане и России не так много заражённых»

Нападающий «Барыса» Линус Виделль признался, что пока особо не переживает из-за распространения коронавируса и рвётся играть дальше. Беспокоится только о том, чтобы границы не закрыли и он мог уехать домой по окончании сезона.



— В Казахстане введён режим ЧП, «Барыс-Арена» закрыта, все спортивные мероприятия в стране отменены, а вы всё ещё готовитесь ко второму раунду. Что там у вас происходит?

— Разные слухи ходят, нам самим интересно. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов, так что, полагаю, мы будем играть. Я готов играть и на самом деле нахожусь в предвкушении от игры во втором раунде. Много всего происходит, на что я не могу повлиять, так что я готовлюсь играть.



— План на данный момент — провести домашние матчи без зрителей на арене в Нур-Султане?

— Да, так нам сказали, но всё может измениться. Пока у нас в расписании матч дома во вторник.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Спортивные мероприятия запрещены

— «Йокерит» вчера снялся с плей-офф, игроки сами не хотели продолжать играть и рисковать.

— Знаю об этом и уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много заражённых.



— То есть вы чувствуете себя в безопасности?

— Конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.

— Считаете, КХЛ надо продолжить плей-офф, а не отменять или откладывать?

— Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать, это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам.



— А в раздевалке какие настроения?

— Конечно, ситуация тяжёлая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения двоякие, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. За всех говорить не могу, но лично я пока в порядке.