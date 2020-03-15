«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта»

«Йокерит» уже снялся с плей-офф КХЛ, пожелав оставшимся командам удачи в Кубке Гагарина и подвесив в воздухе вопрос о том, как проводить серии, когда один участник покинул соревнования. До начала второго раунда плей-офф осталось два дня, пока никто не знает, что будет дальше. В этой обстановке «Чемпионат» решил спросить мнение самих игроков. Стоит ли продолжать сезон, играть без зрителей, или здоровье важнее?
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк готов продолжать играть, но считает лучшим выходом отмену сезона КХЛ.
— Что вы думаете о ситуации с вирусом, будет ли правильным продолжать сезон или лучше закончить его?
— Все лиги отменяют сезоны, возможно, это лучший вариант. Не нам решать, но в матчах без болельщиков тоже нет ничего весёлого. Думаю, КХЛ лучше отменить сезон, но это решает лига. Мы готовы играть, я буду делать то, что мне скажут, но если сезон отменят, я пойму.
— Вы сами хотите играть или лучше поехать домой и самоизолироваться?
— Я уже себя самоизолирую. У нас есть тренировки утром, но после них я сразу же иду домой.
— То есть вы подчинитесь решению лиги, но считаете лучшим вариантом отмену или остановку сезона?
— Худший вариант – поставить плей-офф на паузу, потому что ситуация может ухудшиться, это все понимают. Им надо решить, либо продолжать играть, либо отменять плей-офф. А что насчёт серии СКА – «Йокерит»? Будет неправильно, если СКА сразу выйдет в следующий раунд. Не думаю, что это кому-нибудь понравится. А если лига хочет завершить сезон, может, стоить сделать все оставшиеся раунды до одной победы. Я не понимаю, как после снятия «Йокерита» они смогут найти такое решение, которым все были бы довольны.
Это необычная ситуация, мир страдает, а хоккей сейчас, наверное, не самая важная вещь. Самое важное – это здоровье, оно важнее спорта.
«Поеду в Латвию, пока границы открыты. «Йокерит» принял безопасное решение»
Вратарь «Йокерита» Янис Калниньш считает, что его клуб поступил правильно, отказавшись от дальнейшего участия в плей-офф.
— «Йокерит» вчера снялся с плей-офф, правда, что игроки сами не хотели ехать в Россию и повлияли на это решение?
— Это было не только решение игроков, но всей организации в целом. Мы все в одной лодке. Это серьёзное решение, на которое также повлияли власти Финляндии.
— На ваш взгляд, это было правильное решение? Говорят, легионеры в других клубах тоже не горят желанием продолжать плей-офф.
— Не знаю, что решат другие, наш клуб принял безопасное решение для нас и для страны.
— Вы ощущаете себя в большей безопасности из-за того, что теперь не надо ехать в Санкт-Петербург?
— Пока мы чувствуем себя в безопасности, но никогда не знаешь, как ситуация будет развиваться дальше, возможно, через неделю мы уже не будем чувствовать себя в безопасности.
— Вы останетесь в Финляндии или поедете домой?
— Я поеду в Латвию, пока границы открыты.
«Чувствую себя в безопасности и хочу играть. В Казахстане и России не так много заражённых»
Нападающий «Барыса» Линус Виделль признался, что пока особо не переживает из-за распространения коронавируса и рвётся играть дальше. Беспокоится только о том, чтобы границы не закрыли и он мог уехать домой по окончании сезона.
— В Казахстане введён режим ЧП, «Барыс-Арена» закрыта, все спортивные мероприятия в стране отменены, а вы всё ещё готовитесь ко второму раунду. Что там у вас происходит?
— Разные слухи ходят, нам самим интересно. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов, так что, полагаю, мы будем играть. Я готов играть и на самом деле нахожусь в предвкушении от игры во втором раунде. Много всего происходит, на что я не могу повлиять, так что я готовлюсь играть.
— План на данный момент — провести домашние матчи без зрителей на арене в Нур-Султане?
— Да, так нам сказали, но всё может измениться. Пока у нас в расписании матч дома во вторник.
— «Йокерит» вчера снялся с плей-офф, игроки сами не хотели продолжать играть и рисковать.
— Знаю об этом и уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много заражённых.
— То есть вы чувствуете себя в безопасности?
— Конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.
— Считаете, КХЛ надо продолжить плей-офф, а не отменять или откладывать?
— Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать, это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам.
— А в раздевалке какие настроения?
— Конечно, ситуация тяжёлая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения двоякие, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. За всех говорить не могу, но лично я пока в порядке.
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