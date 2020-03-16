«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE

Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.

Календарь игры плей-офф КХЛ-2019/2020

10:55. «Барыс» официально заявил об отказе от участия в плей-офф Кубка Гагарина.

10:35. Александр Пашков прокомментировал возможную остановку сезона в КХЛ.

«Сейчас трудно говорить, какие меры примет КХЛ, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего, вплоть до самых кардинальных, в том числе и приостановку плей-офф или вообще отмены оставшейся части соревнования.

Мы видим, что ситуация в мире сейчас крайне серьёзная. Трудно вспомнить, чтобы в современной истории человечество сталкивалось с угрозой подобного масштаба, хотя в прошлые века и случались эпидемии, приводившие к массовым смертям людей. И в любом случае в такой обстановке нельзя пренебрегать любыми мерами по охране здоровья человека, которое превыше всего. Так что если КХЛ после консультаций с Минздравом и другими ответственными органами государственной власти сочтёт необходимым прекратить нынешний сезон, то другого выхода нет», — цитирую Пашкова «Известия».

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10:10. Официальный сайт «Сибири»: в связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала Конференции «Восток» в Нур-Султане.

Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена.

10:05. Игроки «Барыса» пока не готовы общаться с прессой. Они сидят в раздевалке и ждут приезда премьер-министра. Проблема в том, что «Барыс» не выпустят из Казахстана, а «Сибирь» туда не пустят.

10:00. Пары плей-офф на текущий момент:

«ЦСКА» — «Динамо»

СКА — ???

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

??? – «Сибирь»

Что должно случиться, чтобы КХЛ не отменила сезон?

9:40. «Сибирь» была готова вылететь в Нур-Султан, а теперь ждёт новостей из КХЛ, где сейчас проходит совещание по дальнейшей судьбе плей-офф.

9:35. Эта новость стала полной неожиданностью для игроков «Барыса». Ещё час назад они проводили тренировку и готовились к первому матчу.

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9:30. Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» решил отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Хоккеистам «барсов» сообщили о решении утром на общекомандном собрании, теперь клуб должен согласовать это решение с лигой. Но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина, поэтому остаётся маленький шанс, что серия всё-таки состоится. Другой вопрос, когда у нас что-то решали игроки?



Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.

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