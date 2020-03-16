«Барыс» снялся с плей-офф. Почему Кубок Гагарина лишился ещё одного клуба

«Барыс», после «Йокерита», стал вторым клубом КХЛ, который снялся со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, отказавшись участвовать в турнире из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Рассказываем о хронике событий.
Режим ЧП в Казахстане
Ещё накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.
Правда, едва ли не сразу появилась новость, что Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в КХЛ, в котором сообщается, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф.
«Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что «Барыс» готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф», — заявил ТАСС гендиректор федерации Глеба Каратаева.
Господин Каратаев – личность интересная. Своими высказываниями он похож на менеджера по работе с клиентами «Йокерита» Романа Рябкова, который выступал с необдуманными заявлениями от лица финского клуба.
«Нам сказали, что «Барыс» будет играть в плей-офф»
«Чемпионат» дозвонился до нескольких игроков «Барыса», в числе которых защитник Виктор Сведберг и форвард Линус Виделль. Нападающий выступил особенно ярко.
«Разные слухи ходят. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов Казахстана, так что, полагаю, будем играть. Сейчас сказали, что во вторник будем играть без зрителей на арене в Нур-Султане, но всё может измениться. Я готов играть. Много всего происходит, на что не могу повлиять. Готовлюсь играть.
Конечно, ситуация тяжёлая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения в команде смешанные, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. Лично я пока в порядке.
Знаю, что «Йокерит» снялся с плей-офф, а игроки этой команды не хотели играть. Я уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много заражённых, конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.
Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать — это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам», — сказал Виделль «Чемпионату».
Официальный отказ
Однако уже на следующий день, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«В связи с указом президента Республики Казахстан о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, „Барыс“ не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», — указано в заявлении клуба.
Позиция КХЛ и заявление президента «Барыса»
В расписании на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги до сих пор значатся матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь». Обе серии стоят в расписании на 17 марта, несмотря на отказ сразу двух клубов от участия в Кубке Гагарина.
Пока КХЛ никак не прокомментировала тот факт, что из-за опасности эпидемии коронавируса от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Если «Барыс» снялся только сегодня, 16 марта, то об отказе «Йокерита» известно ещё с 14 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — сказал ТАСС президент «Барыса» Борис Иванищев.
«Готов выйти с коронавирусом на ринг»
Как обычно, ярко выступил хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев.
«У меня всё супер. Конечно, у нас есть определённые ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днём, стараются побыть с родными.
Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален», — отметил Рыспаев.
- 16 марта 2020
-
13:38
-
13:25
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:07
-
11:57
-
11:48
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05
-
21:30
-
20:44
-
20:10
-
19:43