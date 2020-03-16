«Барыс» снялся с плей-офф. Почему Кубок Гагарина лишился ещё одного клуба

«Барыс», после «Йокерита», стал вторым клубом КХЛ, который снялся со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, отказавшись участвовать в турнире из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Рассказываем о хронике событий.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.

Режим ЧП в Казахстане

Ещё накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Спортивные мероприятия запрещены

Правда, едва ли не сразу появилась новость, что Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в КХЛ, в котором сообщается, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф.



«Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что «Барыс» готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф», — заявил ТАСС гендиректор федерации Глеба Каратаева.



Господин Каратаев – личность интересная. Своими высказываниями он похож на менеджера по работе с клиентами «Йокерита» Романа Рябкова, который выступал с необдуманными заявлениями от лица финского клуба.

«Нам сказали, что «Барыс» будет играть в плей-офф»

«Чемпионат» дозвонился до нескольких игроков «Барыса», в числе которых защитник Виктор Сведберг и форвард Линус Виделль. Нападающий выступил особенно ярко.



«Разные слухи ходят. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов Казахстана, так что, полагаю, будем играть. Сейчас сказали, что во вторник будем играть без зрителей на арене в Нур-Султане, но всё может измениться. Я готов играть. Много всего происходит, на что не могу повлиять. Готовлюсь играть.



Конечно, ситуация тяжёлая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения в команде смешанные, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. Лично я пока в порядке.



Знаю, что «Йокерит» снялся с плей-офф, а игроки этой команды не хотели играть. Я уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много заражённых, конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.



Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать — это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам», — сказал Виделль «Чемпионату».

«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта» Звезда КХЛ Линус Умарк высказал непопулярное мнение. Иностранцы хотят играть, но боятся не уехать домой.

Официальный отказ

Однако уже на следующий день, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«В связи с указом президента Республики Казахстан о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, „Барыс“ не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», — указано в заявлении клуба.

Позиция КХЛ и заявление президента «Барыса»

В расписании на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги до сих пор значатся матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь». Обе серии стоят в расписании на 17 марта, несмотря на отказ сразу двух клубов от участия в Кубке Гагарина.



Пока КХЛ никак не прокомментировала тот факт, что из-за опасности эпидемии коронавируса от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Если «Барыс» снялся только сегодня, 16 марта, то об отказе «Йокерита» известно ещё с 14 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.



«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — сказал ТАСС президент «Барыса» Борис Иванищев.

«Готов выйти с коронавирусом на ринг»

Как обычно, ярко выступил хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев.



«У меня всё супер. Конечно, у нас есть определённые ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днём, стараются побыть с родными.

Рыспаев: у «Барыса» очень сильная команда, хотели побороться за Кубок Гагарина

Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален», — отметил Рыспаев.