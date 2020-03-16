«Йокерит» и «Барыс» выгнать из КХЛ! Я один в зоне риска». Крикунов «наехал» на иностранцев

Календарь матчей плей-офф КХЛ



Рано утром 16 марта стало известно, что «Барыс» вынужден отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ. При этом в расписании на официальном сайте КХЛ до сих пор стоят матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь». Старт серии по-прежнему запланирован на 17 марта, несмотря на отказ сразу двух иностранных клубов от участия в Кубке Гагарина.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.

По расписанию прошла и открытая для журналистов тренировка московского «Динамо» перед стартом серии с ЦСКА. В стане бело-голубых готовы сыграть с «армейским» клубом, соблюдая указ мэра Москвы Сергея Собянина. В Москве запретили проводить массовые мероприятия с числом участников более 5000 человек. В «Динамо» же готовы продать 4000 билетов и провести матчи по расписанию. Однако финальное слово за КХЛ, которой и предстоит принять решение, что делать дальше. Сами же игроки бело-голубых за два дня до старта серии находятся в полном неведении о том, как всё будет происходить.

«Много иностранцев в командах. Они волнуются»

Первым из игроков «Динамо» на вопросы журналистов ответил капитан бело-голубых Вадим Шипачёв.



«Всегда хочется играть с болельщиками, потому что мы играем для них, и без болельщиков хоккей вообще не тот. Лига примет какое-то решение и скажет нам его. Дальше уже будем думать. Мы сейчас тренируемся и готовимся, а дальше уже не наши вопросы. Скажут играть – будем играть, не скажут – не будем.



У нас много иностранцев в командах, границы закрываются, а им летать нужно. Все переживают из-за этого. Дождёмся, что сегодня нам скажут. Сегодня будет решение. Ситуация серьёзная. Иногда бывает не очень приятно. Пресса много говорит об этом, но есть же какие-то исследования, сколько людей заболело в России. Думаю, что ФХР и КХЛ владеют этой информацией и примут правильное решение.



У ЦСКА хорошее большинство, вратарь классно играет. У них много игроков, пять-шесть звеньев, которые классно играют. Хорошая команда у них. Когда пропускаешь первым от ЦСКА, тяжело становится играть. Если первым забить, уже есть шансы», — подчеркнул Шипачёв.

«Уже поздравил Заварухина с выходом в финале конференции»

Следом слово взял главный тренер московского клуба Владимир Крикунов, который в своём фирменном стиле за словом в карман не полез.



— Насколько сложно проводить тренировку, учитывая, что до сих пор непонятно, будет продолжен сезон или нет? Это сильно мешает?

— Естественно, это мешает. У ребят настроение уже другое. Но ещё нет решения, что закрыли чемпионат, поэтому надо работать.



— Как вы относитесь к тому, что два клуба уже снялись с турнира?

— Да надо выгнать их из лиги, да и всё! Ну а что они снимаются?



— Но как продолжать плей-офф? Если «Динамо» будет рубиться с ЦСКА, а СКА – спокойно ждать победителя?

— Ну, раз у нас есть иностранные клубы… Такая ситуация же не каждый год складывается. Я, например, поздравил уже Заварухина с выходом в финал конференции.

Фастовский: не стоит поздравлять «Сибирь» с выходом в финал Восточной конференции

— А если будет принято решение продолжать играть, но без зрителей. Как к этому отнесётесь?

— Без зрителей не очень хорошо играть, это как тренировочный матч. Вообще, у нас же не так много этих больных, которые бы так сильно влияли. Давайте тогда сейчас всю страну закроем, по домам разойдёмся, ничего делать не будем.



— Есть информация, что из-за снятия двух клубов могут немножко поменять формат плей-офф, по круговой системе будут играть команды. Как к этому относитесь?

— Этого я не знаю, КХЛ ведь решение принимает. Нам-то главное, чтобы мы доиграли этот чемпионат. Его надо доиграть. А команды, которые снялись – это же другие государства, где закрылись границы. К ним ни другие команды, ни судьи не могут прилететь.



— Известно, что некоторые иностранцы из других клубов опасаются, как им возвращаться домой. Есть ли такая проблема в «Динамо», не нервничают ли Петерссон, Хиетанен и другие?

— Да они всегда нервничают, на то они и иностранцы!

«Я один во всей лиге в группе риска! Чего остальным бояться?»

— Вы же понимаете, что если заболеет один хоккеист, то это мгновенный карантин для всей команды?

— Ну заболеет, так заболеет. Тут в зоне риска-то я один во всей лиге нахожусь, потому что я старше всех. А все остальные – молодые, чего им бояться?



— На ваш взгляд, возможна пауза в чемпионате?

— Наверное, возможна. Сейчас будет решение, чего гадать? Тут много вариантов. Остановить, потом продолжить…



— Просто в НХЛ-то паузу сделали. Но у нас как быть с контрактами, которые в апреле кончаются?

— Продлят их действие на количество дней в этой паузе.



— Высказали предложение, чтобы играть оставшиеся раунды плей-офф до одной победы.

— Сейчас КХЛ над этим думает, мы не обсуждали это.



— Если бы вы решали, то какой выбрали бы вариант?

— На сегодняшний день я думаю, что спокойно можно играть со зрителями, больших проблем нет у нас. Я понимаю, если бы у нас была настоящая эпидемия, как при обыкновенном гриппе иногда бывает. Разогнали ажиотаж, не знаю, кому он нужен.

«Два дня отдыхали, второй день тренируемся, и непонятно, что происходит»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о справедливости возможного выхода СКА в финал Кубка Гагарина в Западной конференции.



«Всем бы хотелось продолжать играть, но посмотрим, какое решение будет принято. Что нам скажут, то и будем делать. СКА уже в следующем раунде? Тут есть и плюсы, и минусы. Они играть не будут почти месяц, это не очень идеальный расклад. Конечно, это не очень честно, если одна команда будет биться, а вторая – отдыхать.

Ради того, чтобы доиграть сезон и всё было в полном порядке, пару недель можно потерпеть, а потом доиграем сезон. Расстроимся, если вообще отменят сезон? Мы прошли первый раунд, находимся в хорошем настроении, хотим играть дальше. Но что мы тут можем поделать. Если так будет, значит так будет. Конечно, иностранцы нервничают. Много непонятного, а когда много непонятного, все переживают. Во всех странах уже закрываются границы. У многих семьи там, и приехать они не могут. Все беспокоятся из-за этого.



Сегодня должны принять решение, что-то решится, тогда все подстроятся уже под ситуацию. Два дня отдыхали, теперь второй день тренируемся, но непонятно, что происходит. Сумбурно всё. В голове держим все варианты», — заявил Яшкин.