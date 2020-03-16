«С нашим русским характером мы всё делаем на авось». Ларионов – о коронавирусе

Легендарный хоккеист заявил, что здоровье – первое, о чём нужно думать, а матчи без зрителей не имеют смысла.

Ситуация с коронавирусной инфекцией обострилась во всём мире. На актуальные вопросы относительно будущего мирового спорта и ситуации в Континентальной лиге мы попросили ответить двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.

Легионеры просят остановить сезон! Какое решение примет КХЛ? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.

«Мы пока ещё даже не знаем, что может произойти»

— Как вы относитесь ко всей этой ситуации с коронавирусом?

— Во всём мире всё отменяют, включая спортивные соревнования. Здесь вопросов быть не может. Если выбирать, отложить КХЛ или играть без зрителей – то я, конечно, за то, чтобы отложить. Здоровье – это главное, о чём надо думать. Мы пока ещё даже не знаем, что может произойти. С нашим русским характером мы всё делаем на авось. Люди гибнут каждый день, поэтому нужно бороться с этим вирусом всем миром, быть более аккуратными. Это не так всё просто.

— Сложно не согласиться.

— Я с уважением отношусь к федерациям хоккея Канады, США. Знаком с английской премьер-лигой, с испанским чемпионатом. Однозначно, в России должны были сделать тоже самое. Мы являемся частью мирового сообщества.

— Не было мыслей, что это какой-то один большой хайп?

— Какой хайп? Это же происходит не в одной стране, а во всём мире! Английскую премьер-лигу смотрит весь мир, там крутятся огромные деньги. Но и они приняли сложное решение, так как начались заболевания. Нельзя игнорировать происходящее.

— Сложно найти человека, который любит деньги больше, чем комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Но даже НХЛ встала на паузу.

— Считаю, они поступили правильно. Хоккей – игра для зрителей. На матчах всегда большое скопление болельщиков. В такой ситуации можно подцепить этот вирус. Поэтому деньги отходят на второй план, здоровье нации и всего мира – превыше всего. Мы должны об этом думать. Вопрос не в том, что этот вирус смертоносный. Дело в том, что в случае эпидемии мы не готовы себя обеспечить специальными препаратами для вентиляции лёгких. Поэтому в Америке и приняли такое решение.

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«Хоккей – это не вся жизнь»

— «Йокерит» и «Барыс» уже снялись с плей-офф КХЛ. Турнир нужно приостанавливать?

— Повторюсь, мы – одна из ведущих стран мира. Мы должны быть в сообществе с другими странами. Хоккей – это не вся жизнь. Это развлечение для народа, для болельщиков. На первое место выходит здоровье людей, а не сама игра и вопрос, кто выиграет Кубок Гагарина. Нужно подходить ко всему серьёзно.

— Просто команды бились, старались, выходили во второй раунд…

— Аналогично можно говорить и о Лиге чемпионов. Там тоже команды прошли в следующий раунд турнира. Сегодня мы говорим о более глобальных вещах и последствиях, которые могут произойти. Все эти успехи могут быть не так важны, если что-то случится. Мы должны думать о здоровье нации. Чем больше будет усилий, тем быстрее мы со всем этим справимся.

— Например, возрастные игроки «Йокерита» вообще боятся выходить из дома. Они отказывались лететь в Россию на серию со СКА.

— Тут дело не в боязни. Ты можешь спокойно возвращаться, вопросов нет. Никто никого не задержит. Всё дело в том, что после возвращения в свою страну ты попадаешь под двухнедельный карантин. Это нормальное явление.

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«Мы думаем, что всё это не у нас, но так думали и итальянцы»

— Продлить чемпионат тоже не получится, ведь контракты действуют до 30 апреля.

— Контракты можно продлить, это решаемый вопрос. Но я не думаю, что вирус так быстро затихнет. Я читал много прессы, в том числе и зарубежной. Становится понятно, как всё сложно, мы не готовы это всё сразу воспринять. Мы думаем, что всё это не у нас, но так думали и итальянцы, что всё это в Китае.

— Вряд ли в таких условиях можно определить полноценного чемпиона КХЛ. Согласны?

— Здравый смысл должен восторжествовать. Руководители лиги примут решение, хотя это должно идти от нашего правительства. Мы читаем слова Месси и Роналду, которые говорят о том, что всё это важно и серьёзно.

— Роналду даже сделал из своих отелей больницы и сам будет платить зарплату сотрудникам.

— Верно. Всё это нельзя игнорировать.

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«У меня мало позитива относительно того, что ЧМ состоится»

— Странно, что молчит новый президент КХЛ Алексей Морозов.

— Я не могу это комментировать. У них такая позиция, что они должны находить возможность говорить. Но я там не работаю, меня никто не спрашивает.

— Ещё раз уточним. Идею матчей без зрителей вы категорически не поддерживаете?

— Это всё несерьёзно. Абсолютно. Мы девальвируем игру, потому что нереально и неправильно играть в хоккей, когда весь мир борется с коронавирусом.

— Чемпионат мира в Швейцарии тоже надо отменять?

— Сейчас местное правительство уже приняло решение о прекращении хоккейного сезона. Мы не знаем, что будет дальше. Пока эпидемия не заканчивается, а продолжается. Нужно какое-то время, чтобы понимать, где мы будем находиться через три-четыре недели. Но у меня мало позитива относительно того, что турнир состоится. Перенести всегда можно. В конце концов, мы снова говорим о мероприятии, которое является мелким по отношению к населению всего мира. У меня были большие планы по просмотру молодёжи для следующего чемпионата мира. К сожалению турниры отменены. Хотя можно было собрать нашу молодёжь, «прокатать» её, но надо понимать, что мальчишки путешествуют, находятся в самолётах. Они не обучены, как себя правильно вести в плане гигиены.