«Прилавки магазинов пустые, но нашли гречку». Как сейчас живут русские хоккеисты в Америке

Радулова тестируют на наличие коронавируса, другие в поисках еды, а жена Бобровского удивлена, что в России критикуют её мужа.

Злосчастный коронавирус остановил спорт по всему миру. Затронул он и Национальную хоккейную лигу, где российские хоккеисты вынуждены коротать время без любимой игры.

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи» Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.

«Уходим на карантин»

Так, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, решение которого помочь деньгами сотрудникам домашней арены, было воспринято неоднозначно, самостоятельно поддерживает форму. Новокузнечанин приспособил теннисную пушку для вратарских нужд, и теперь отбивает мячи вместо шайб — благо, погода во Флориде это позволяет.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бывший партнёр Панарина по «Коламбусу», а нынче звезда Манхэттена Артемий Панарин тренируется поднимать над головой Кубок Стэнли. В роли модели Чаши выступил скворечник похожей формы, который Артемий смастерил сам. Правда, тренировка может оказаться напрасной, по крайней мере для нынешнего сезона. Если регулярный чемпионат не возобновят, а схему розыгрыша не поменяют, то «Рейнджерс» Панарина в плей-офф не попадёт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Уходим на карантин», — пошутила Алиса Знарок.

«Заразившихся нет. Как насчёт Радулова?»

А вот у кого дела посерьёзнее, так это у Александра Радулова. «Тасманский дьявол» заболел ещё до того, как это стало мировым мейнстримом, а хоккею не объявили «но пасаран». Радулов пропустил из-за простуды шесть дней, которые включили в себя три матча «Далласа». По словам самого Александра, никакого коронавируса у него нет, так как он выздоровел, но руководство техасского клуба специально запросило тест-набор для проверки на COVID-19. Радулова проверили, но результатов пока нет.



«Я здоров, никакого вируса у меня нет и не было. Всем хорошего дня. Мойте руки», — написал Радулов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».



Впрочем, это заверение было убедительным не для всех. «НХЛ во времена тьмы. Звёздный вратарь и коронавирус в Сан-Хосе. Как насчёт Радулова?», — задалось вопросом чешское издание Blesk.cz, которое несколько часов использовало такой заголовок в своей лайв-трансляции.

Радулов: я здоров, никакого вируса у меня нет и не было

Партнёр Радулова Антон Худобин был далёк от размышлений о вирусах и представил публике дизайн своей маски, посвящённый Эдди «Орлу» Белфору. «Как думаете, надену ещё в этом сезоне, или нет?» — спросил Худобин в «Инстаграме».

Владимир Тарасенко, восстанавливающийся после травмы, в конце марта, вероятно, уже мог бы вернуться на лёд, но игры отменили. Россиянин передал привет всем болельщикам «Блюз» и выразил надежду скоро увидеться под сводами домашнего стадиона.

«Три недели без хоккея — это абсолютный оптимизм». Америка — об остановке сезона в НХЛ Загрипповавший Александр Радулов — в зоне особого внимания.

«Привет, ребята, это Влади. Я переживаю за всех вас и надеюсь, что все вы здоровы и находитесь в безопасности. Не могу дождаться, когда мы снова увидимся в «Энтерпрайз-Центре», — сказал Тарасенко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Пустые прилавки

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал пустые прилавки в одном из магазинов Нью-Йорка, принадлежащем сети супермаркетов.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Чуть раньше об этом же сообщала супруга Александра Овечкина, которая тоже не обратила внимание на нехватку продуктов в местных магазинах, но зато нашла гречку. «Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — написала Анастасия в своём аккаунте в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сам Александр Овечкин о последних новостях не высказывался. Пять дней назад он опубликовал забавное фото, где они вместе с сыном бросают по воротам во дворе. Впрочем, судя по стараниям супруги, переживать Александру не о чем.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Вашингтона».