«Лучше вообще закончить чемпионат». Что говорят о паузе в плей-офф КХЛ

Накануне Континентальная лига выступила с заявлением. Было принято решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Уже сегодня появилась информация, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. Прокомментировать ситуацию и ответить на другие злободневные вопросы мы попросили наших постоянных экспертов, среди которых двукратный чемпион мира Виталий Прошкин, заслуженный тренер России Юрий Новиков и олимпийский чемпион Александр Пашков.
— Поддерживаете ли вы решение прервать сезон, чтобы согласовать новый формат плей-офф?
Прошкин: Две команды отказались от участия в турнире и из-за этого непонятно, какой формат будет. Думаю, что правильным было бы приостановить чемпионат на две недели.
Новиков: Вопрос серьёзный, принимать решение должны только заинтересованные люди и руководители. Мы имеем ввиду не только спорт, а вообще все ситуации. Ничего страшного, если будет небольшая недельная пауза. Но дело в том, что это решение может быть промежуточным. Всё может накопиться как снежный ком, непонятно, как это будет развиваться в мировом масштабе. Нужно готовиться, что будет ухудшение. Взята пауза, идёт контроль за ситуацией. Хоккей и весь спорт не могут стоять выше здоровья.
Пашков: Думаю, что в этой критической ситуации, которая сложилась с инфекцией в мире, КХЛ проявляет нерешительность. Совершенно очевидно, что всё это прямым образом влияет на игроков и клубы, находящиеся в подвешенном состоянии. Однозначно понятно, что команды подойдут к играм не в лучшем виде. Моральное состояние – физическая форма – всё это скажется на качестве игры. Всё будет не так, как ожидалось.
— Какой формат идеально бы подошёл? Круговая система или матчи на вылет?
Прошкин: Мне кажется, что, ввиду того, что происходит в России и мире, лучше всего было бы вообще закончить этот чемпионат.
Новиков: Менять саму систему по ходу чемпионата – это нарушение регламента. Осталось шесть команд. Надо смотреть и сохранить систему плей-офф. Может, команды, которые были выше остальных, будут освобождены от каких-то игр. Думаю, что с учётом форс-мажорных обстоятельств это допустимо. Например, ЦСКА и «Ак Барс» могут пропустить первый этап как лидеры регулярки, а четыре команды будут разыгрывать две путёвки в следующий раунд. Решать надо коллегиально. Повторюсь, форс-мажорные обстоятельства допускают любое решение.
Пашков: При любом формате будут недовольные. Будет сложно договориться о формате с командами, которые соберутся участвовать. Учитывая, что времени мало, можно провести матчи по системе вылета. Но надо думать, как это сделать с шестью командами и никого не обидеть. Последствия всё равно будут не очень хорошими. Качество испортится в любом случае.
— Может, сезон нужно было просто отменить, учитывая, что без «Барыса» и «Йокерита» он станет нелегитимным?
Прошкин: Совершенно верно. Две команды из восьми уже отказались от дальнейшего участия. Поэтому я считаю, что проводить чемпионат дальше — неправильно. Или же можно подождать до середины-конца апреля и посмотреть, какой будет ситуация тогда. Может быть, уже через неделю будет понятно, что чемпионат не состоится. У нас же каждый день что-то меняется. Сначала часть международных перелётов отменили, сейчас в школах перестали учиться… Поэтому через неделю плей-офф могут закончить.
Новиков: Это тоже вариант, он не такой уж негативный. Но имеет место и финансовая составляющая. Люди бились, рассчитывали на определённые вещи. Сложно сказать, как лучше поступить. Действительно, может ничего и не проведут. Непонятно, какая ситуация будет завтра и послезавтра. Пройдёт время и подумают: «Так, для зрителей играть нельзя из-за запрета». Поэтому это всё превращается в какие-то «междусобойчики» без зрителей. Может лучиться всё, что угодно.
Пашков: Это логично. Кубок в таком случае не вручать, чемпион – лучший клуб регулярки, то бишь предварительного турнира. Тем более «Йокерит» и «Барыс» уже снялись, так что это всё несерьёзно. Надо думать о всех, а не только о шести командах. Те же финны и казахстанцы участвовали в турнире, прошли первый раунд. Нужно всех уважать и спокойно сейчас закончить турнир.
- 17 марта 2020
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