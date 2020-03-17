Звёзды КХЛ пошли в атаку на лигу и требуют отменить плей-офф. Сезон уже не спасти?

В теории Кубок Гагарина ещё можно разыграть в апреле или в мае, но вряд ли этот вариант воплотится в жизнь.

Неопределённость руководства Континентальной хоккейной лиги относительно судьбы нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина настолько затянулась, что вызвала настоящий раскол среди игроков. И если сначала отсутствие решения об остановке сезона возмущало только легионеров, которым хотелось поскорее уехать домой, то теперь это затронуло и россиян.

Пауза в КХЛ спровоцирует побег легионеров из России? Обратно они уже не вернутся Игроки готовы потерять деньги и нарушить условия контрактов, лишь бы переждать эпидемию коронавируса дома.

Легионеры — за остановку сезона

Своеобразным пионером в этом деле выступил главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин. Никаких жёстких требований он не выдвинул, но вполне определённо высказал свою позицию: плей-офф стоит отменить, поскольку хоккей уже давно отошёл на второй план.



«Информация о снятии «Барыса» и «Йокерита»? Очень сложно думать о хоккее. Все думают абсолютно о другом. Настраиваем как можем. Все разговоры только вокруг хоккея и этого вируса. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это всё равно сложно. Не лучше ли отменить плей-офф? Мне сложно сказать за других. Но я считаю, что надо приостанавливать. Это моё личное мнение», — приводит слова Цулыгина «Горобзор».



После этого посредством соцсетей потребовали остановить плей-офф многие легионеры, причём особенно отличились финны — Теэму Хартикайнен, Юха Метсола, Микаэль Руохомаа, Юкка Пельтола, Юусо Пуустинен. К ним примкнул и Линус Умарк, который не стесняется высказывать собственное мнение. Каждый из них поместил у себя в «Инстаграме» картинку с изображением перечёркнутого хоккеиста, поднимающего вверх руки.

«Самый главный кубок — победа над коронавирусом»

Неожиданно эта тема получила продолжение, но уже от российских хоккеистов, которым не нужно возвращаться домой, мучаясь с отменой рейсов и карантином.



Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поддержал легионеров уфимского клуба, призвавших к остановке сезона КХЛ. Панин сначала опубликовал в «инста-сториз» знак с перечёркнутым хоккеистом, а сегодня, 17 марта, выложил фото с пустой арены клуба.



«Мы играем для вас», — написал Панин, сопроводив пост видом пустых кресел на «Уфа-Арене» и саркастической фразой «Приветствуем болельщиков.

«Лучше вообще закончить чемпионат». Что говорят о паузе в плей-офф КХЛ Известные эксперты делятся мнением о судьбе Кубка Гагарина с учётом того, что два иностранных клуба снялись с турнира.

Чуть позже к этой теме подключился авторитетный Данис Зарипов, который выдал достаточно эмоциональный, но вполне аргументированный спич.



«Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаём до конца, насколько серьёзной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения.



Играть сейчас в хоккей − значит подвергать риску не только хоккеистов, но и всё окружение. При этом спортивная составляющая отойдёт на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмёт на себя риск, если кто-то из участников заболеет, либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти?



Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом», — отметил Зарипов.



Кроме этого, в официальном «инстаграме» «Ак Барса» появился короткий видеоролик с главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым, который привычным для наставника жестом требует тайм-аут. Судя по тому, что Квартальнов смотрит прямо в камеру, этот фрагмент был отснят специально для этой публикации, а не был вырезан из трансляции какого-либо матча.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Ак Барса».

Можно ли разыграть Кубок Гагарина?

Такая возможность есть. Если не в апреле, то в мае, потому что чемпионат мира точно не состоится в запланированные сроки. В отличие от игроков клубы КХЛ готовы к этому, из-за чего собственно лига так долго не останавливала сезон.



В КХЛ видят, что хочет завершить сезон НХЛ, планируют довести дело до конца и в футбольных еврокубках. Варианты есть, возможно в ином формате, чем серии до четырёх побед — главное предотвратить распространение вируса. Контракты игроков до 30 апреля тоже не станут помехой, лига сможет решить этот вопросы.



Хоккеисты хотят играть со зрителями, руководителе клубов разыграть Кубок Гагарина – всё может быть, но в этот вариант верится с трудом.