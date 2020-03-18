86-летний Дон Черри снова против русских. Хотя дедушка мог бы скинуться с Бобровским

Сезон в НХЛ поставлен на паузу — арены закрыты, тренировки и командные собрания запрещены, в помещениях проводят дезинфекцию. Игрокам было предписано сначала оставаться в тех городах, где они находились, а затем последовало указание вернуться домой, поскольку беда с коронавирусом затягивает мир всё сильнее.



Национальную хоккейную лигу, как коммерческое предприятие, это бьёт прежде всего по кошельку. Но главными пострадавшими являются не хоккеисты, контракты которых обеспечены и застрахованы, и тем более не владельцы клубов, у которых и так хватает средств.

«Игроки будут в порядке»

Общий экономический ущерб пока оценить невозможно, потому что нельзя предсказать, сколько продлится нынешний простой. Чиновники НБА, например, уже прогнозируют убытки в сотни миллионов долларов. Про НХЛ никаких цифр не приводится, но понятно, что отсутствие матчей в марте и апреле очень больно ударит по финансам.

«Нужно понять, насколько хуже становится ситуация, каков будет масштаб отмен всех соревнований. Но волновые эффекты от приостановки будут разными в разных лигах. Так, футбольная MLS и НХЛ больше зависят от посещаемости стадионов, чем НБА, где значительную роль играют контракты с медиа. Именно поэтому для НБА и NFL будет меньшей проблемой играть без зрителей, чем для НХЛ», — говорит Дэвид Картер, профессор университета Южной Калифорнии.



Средняя выручка от одного матча регулярного чемпионата Локаут в сезоне-2012/2013 обошёлся НХЛ в сумму около $ 12 млрд.Средняя выручка от одного матча регулярного чемпионата НХЛ — $ 1—3 млн.

При таком раскладе главными пострадавшими, за исключением зрителей и болельщиков, станут обычные люди — сотрудники стадионов и компаний, которые работают на спортивных событиях по принципу аутсорсинга. Сантехники, охранники, продавцы, уборщики, грузчики, водители и другие наёмные рабочие — многие из них могут потерять свою работу, поскольку событий в мире спорта практически не стало и 20-тысячные заокеанские спортивные стадионы опустели.



«Игроки будут в порядке. Да, им хочется выходить на площадку, но это можно перетерпеть. А вот те, кто работает на стадионах, будут ощущать приличное экономическое давление. Не стоит забывать, что помимо спорта на аренах проводят и другие развлекательные мероприятия, поэтому если бы отсутствовал только спорт, то это было бы не так ощутимо», — сказал в интервью Guradian спортивный адвокат Эдвард Шаудер.

Вратарь с зарплатой $ 10 млн сидит в запасе. Что происходит с Бобровским во «Флориде»? Без Сергея «Флорида» почему-то играет лучше, надёжнее и чаще побеждает.

Эта жадная вишня

В этом свете поступок Сергея Бобровского, который пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, достоин серьёзного уважения.



«Отличный жест. Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ. Одноклубники Бобровского также стремятся соответствовать этой сумме», — так охарактеризовал поступок обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



А вот его бывший коллега по телекомпании знаменитый Дон Черри не упустил возможности наехать на российского стража ворот. Черри, после того как его уволили с телевидения и закрыли программу «Уголок тренера», стал вести в интернете подкаст с названием «Виноградная лоза», но до прежней остроты и популярности ему очень далеко.



«Со спортсменами во время паузы будет всё в порядке. Слышал, что кто-то из них отдал деньги на благотворительность. Бобровский? Он заслужил того, чтобы вернуть часть из того, что получил во «Флориде», — заявил 86-летний Черри.

В Канаде уволили с ТВ 85-летнего Дона Черри. Он рискнул критиковать мигрантов А ведь дедушка Черри так долго пытался рассказать своей стране о том, что это за люди — русские.

Это не первый случай, когда Черри выступает против российских хоккеистов. Семилетний контракт Бобровского на сумму $ 10 млн за сезон явно не даёт ветерану североамериканской журналистики покоя. Сергей, без сомнения, проводит не самый блестящий чемпионат в своей карьере, а если быть точным, то абсолютно худший. Но и сам мистер Черри вполне мог бы последовать его примеру и кое-что «отстегнуть». В 2016 году, когда в Торонто проходил Кубок мира, среди североамериканских журналистов промелькнула информация о том, что гонорар очень популярного тогда дедушки Дона составлял около полумиллиона долларов за один эфир. И это при том, что длилась рубрика Coach's Corner менее 15 минут, а готовиться к эфиру Черри не любил никогда — путал фамилии и с трудом произносил имена иностранцев.

К слову, скидываться деньгами для сотрудников арены начали и другие хоккеисты. Так, после решения владельцев «Калгари» не компенсировать работникам финансовые потери Сэм Беннетт, Ти Джей Броди, Марк Джиордано, Милан Лучич и Зак Риналдо собрали на пятерых $ 22 тыс. Конечно, ни у кого из них нет такого контракта, как у Бобровского. Но в трудные времена любая помощь имеет огромное значение.