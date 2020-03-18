Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф

Известная пословица гласит: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Сейчас настал тот самый момент, когда КХЛ нужно прислушаться к народному творчеству. Лес – это ситуация со стремительно расползающимся по миру коронавирусом. А дрова – это те просьбы, намёки и требования, которые со всех сторон сыплются на руководство лиги и призывают закончить плей-офф без выявления победителя. Но КХЛ проявляет стойкость и выдержку. И не перестаёт удивлять, умудряясь затягивать с логичным решением отменить сезон и оставить Кубок Гагарина – 2020 неразыгранным.
Нет, я бы очень хотел, чтобы этот розыгрыш плей-офф был довёден до конца. Мне обидно за «Барыс», который мог провести лучший сезон в истории, за «Сибирь», вернувшуюся в плей-офф после четырёхлетнего перерыва и лихо прошедшую первый раунд. Мне было бы безумно интересно понаблюдать за «зелёным дерби» в полуфинале конференции и даже за тем, как «Динамо» и «Йокерит» попытаются бросить вызов ЦСКА и СКА. Ещё в конце прошлой недели я хотел, чтобы шоу продолжалось даже с пустыми трибунами, но события последних дней в мире чётко дали понять – спорт отошёл на второй план, и, увы, с хоккеем тоже надо заканчивать до лучших времён.
Дело ведь не в общемировой панике, которую, как справедливо отмечают наши читатели, во многом раздувают СМИ. Нет, для КХЛ теперь всё упирается в чисто технические моменты. Доигрывать плей-офф скоро будет некому и некем.
В конце прошлой недели прилетела первая ласточка – с турнира снялся финский «Йокерит». Финны заранее предупредили КХЛ о своём решении, и тут-то лига и должна была взять инициативу в свои руки. Объявить, что сезон не может быть доигран, и не в связи с эпидемией коронавируса, а из-за самоотвода одного из участников Кубка Гагарина. При этом самоотвода по очень уважительной причине.
Но лига сделала вид, что ничего не произошло, и решила твёрдо стоять на своём. Эпидемию коронавируса не признаём, играть будем до конца. Даже приказ Минспорта смог лишь слегка притормозить руководство КХЛ, которое со скрипом приостановило плей-офф до 10 апреля.
Нет, очень здорово, что КХЛ хочет доиграть сезон, разыграть Кубок и готова подчиняться только решениям государства. Но чёрт возьми! Вы хотите продолжать плей-офф без двух клубов, снявшихся не по спортивному принципу, и прекрасно знаете, что «Йокерит» и «Барыс» не вернутся в турнир ни в апреле, ни в мае!
Вы хотите продолжать плей-офф, когда легионеры ваших клубов публично призывают остановить сезон, чуть ли не бунтуют и разъезжаются по домам. И они тоже не приедут после 10 апреля!
Вы хотите продолжать плей-офф, когда к здравому смыслу вас взывают уже не только «всегда нервничающие иностранцы», но и российские игроки и даже целые клубы! Сегодня, 18 марта, письмо в КХЛ направил «Ак Барс», и в этом документе прекрасно всё.
«Спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ» — блестящая и очень простая мысль, которую почему-то приходится объяснять совсем не глупым людям. И не только объяснять, но ещё и угрожать сняться с такого соревнования, которое уже мало будет напоминать плей-офф КХЛ.
Ещё раз – КХЛ обязана заканчивать сезон не из-за паники, связанной с эпидемией коронавируса. А из-за того что в нормальной лиге должно быть равное отношение ко всем участникам, должны учитываться интересы и законы не только российского правительства, но и финского, и казахстанского, раз уж у нас континентальный чемпионат. Все должны идти в ногу, как подметил владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц.
Вот только Вирц говорил об НХЛ, где никому не нужно объяснять прописные истины. Да, за океаном тоже пока приостановили сезон и собираются его доиграть. Но, во-первых, НХЛ дала всем участникам процесса чёткие указания, как действовать во время вынужденного карантина. А во-вторых, лига не довела ни один клуб и ни одного хоккеиста до саботажа. Там все ждут рекомендаций от НХЛ и собираются действовать в соответствии с инструкциями, а КХЛ молчит и сама ждёт, как будут развиваться события.
При этом уже давно единственным разумным решением является полная остановка сезона, КХЛ атакуют не только обстоятельства, но уже даже игроки и клубы, но лига умудряется сохранять невозмутимость.
Изменится ли что-то после письма «Ак Барса»? Из восьми участников Кубка Гагарина продолжать борьбу готовы уже только пять, а некоторые другие команды в случае возобновления турнира 10 апреля недосчитаются своих легионеров.
Неужели этого мало? Что ещё должно произойти, чтобы КХЛ прекратила этот фарс и отменила сезон? Ведь теперь лигу атакуют и клубы.
- 18 марта 2020
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