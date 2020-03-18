Он остался в памяти у всех. Любимый комментатор, эксперт и просто человек, который жил хоккеем.

Три года без Гимаева. Что бы сейчас сказал Наилич про плей-офф КХЛ?

«Кто там критиковал Телегина? Какие болельщики? Да это только дураки, лохи так говорили! Им нужно, чтобы там технарик был такой? Телегин – один из лучших в борьбе и в клубе, и в сборной. Я не знаю, мне эти разговоры просто неприятны. Я уже говорил, что это только недалёкие люди так думают о Телегине. Он – один из сильнейших по объёму работы, по выполнению тренерского задания, а сегодня ещё и великолепный гол забил», — кипятился Гимаев, когда мы с коллегой Александром Говоровым поймали его в пресс-центре стадиона в Торонто в сентябре 2016 года.

Сын – за отца. Сергей Гимаев-младший в роли эксперта на матче КХЛ Стартовый матч финала Запада был первым в плей-офф без комментария Сергея Наильевича Гимаева. Место отца у микрофона достойно занял его сын.

Тогда ещё никто не слышал о нынешних гигантских проблемах с допингом, не предполагал аббревиатуры OAR, слово «коронавирус» было бы трудно даже произнести, а сборная России претендовала на выход в финал Кубка мира и должна была биться с Канадой.

Наилич всегда был настоящим. Искренним, эмоциональным, живым. Не пытался быть корректным тогда, когда ему что-то не нравилось. И такая искренность не могла не вызывать симпатию и уважение. 18 марта 2017 года он скончался в Туле, во время матча ветеранов.

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Настоящий мужик

Гимаев часто признавался, что его легко обидеть. Слова Сергей Наильевич действительно воспринимал близко к сердцу. Он почти никогда не отказывал в интервью журналистской братии, прекрасно понимая, что ест с ней один хлеб. Но запоминал и вычитывал каждое сказанное слово. Потому что понимал: его услышат и прочтут все. Но главным его качеством, без сомнения, была честность. В нынешнем мире, где царствует молчание, шёпот за спиной, интриги и двойная игра, он был воплощением настоящего мужика, готового помочь ближнему. И, несмотря на большой рост, никогда не смотрел на человека сверху. За это Гимаева и любили.

Кажется, только его слово имело реальный вес — после его высказываний начинало что-то меняться, двигаться, выправляться. Даже когда Гимаев повышал голос и бурлил эмоциями, все понимали, что он не хочет никого оскорбить или обидеть. Наилич, как называла его вся хоккейная Россия, даже в 62 года мог говорить о хоккее с мальчишечьим интересом и задором. Он не потухал до самого конца и даже с обычными болельщиками мог разговаривать так, словно они давно являются старыми друзьями.

Завершив в 31 год карьеру игрока, Гимаев пришёл в детский спорт. Правда, вначале ему предложили возглавить свердловский СКА, однако разговор с Виктором Тихоновым склонил чашу весов в пользу юного поколения «армейцев».



Начиная с 1986 года он работал тренером с юношескими сборными 1972 и 1973 годов рождения, а с командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы. Причём в той сборной играли сразу девять его воспитанников. Три его воспитанника (Сергей Самсонов, Олег Кваша и Борис Миронов) сыграли на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

«Его любили все». Журналисты и хоккейные люди — о Сергее Гимаеве Сергей Гимаев объединял всех: менеджеров, игроков, журналистов. Сегодня мы вспоминаем прославленного защитника и великолепного комментатора.

«Приводит крутая мамаша сына. Парню дают мяч – на, лови, а он его боится. Или ему дают прыгнуть – он на 20 сантиметров прыгает. У него нет скоростно-силовых качеств, он не будет играть в хоккей, потому что сидит дома с мамой-папой, ничего не делает. Мамаше говорят: «Мы его не записываем». — «Как же? Вы что, он лучший». И потом тебе звонок: «Почему вы его не взяли, у него там дед…» Так во многих школах. И тренер не берёт таких детей, потому и результат есть. Другие держат по 30-40 человек для наполняемости групп, а у него 12, зато, например, Буре есть. Самое обидное, когда ты лепишь-лепишь парня, ждёшь, что он вырастет, а он во дворе с плохой компанией связался – и всё, погиб. И ты ничего не можешь сделать», — говорил Гимаев про ситуацию с детским спортом. Увы, с момента, когда были сказаны эти слова, вряд ли что-то изменилось.



Человек, буквально олицетворявший собой жизненную силу, скоропостижно скончался во время хоккейного матча ветеранов в Туле. В ходе игры Сергею Наильевичу стало плохо. Он сохранял спокойствие — мол, всё нормально, ребята, пойду в раздевалку, отдохну. Таким Гимаев был всегда — бесстрашным, стойким и крепким. Интересно, что бы он сказал про нынешнюю ситуацию с плей-офф КХЛ?

Николишин: «Ак Барс» всё сделал правильно. В КХЛ должны немножечко соображать!

Он был настоящей душой хоккея. И в такие времена, как сейчас, нехватка такой души ощущается особенно остро. Мы помним.