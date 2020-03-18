«7 игроков забрали 80% потолка зарплат». Кто «сжирает» контракты в «Магнитке»?

Сергея Мозякина в этом списке вы не найдёте, зато в нём есть аж пять защитников.

В магнитогорском «Металлурге» наступают времена серьёзных перемен, о чём сегодня на встрече с журналистами напрямую заявил первый вице-президент и директор клуба Сергей Ласьков, а также главный тренер Илья Воробьёв.



«Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80% потолка зарплаты следующего сезона. Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Или игроки с большими зарплатами принимают наши условия, или будем расставаться.

Провал «Магнитки» — не случайность. Теперь тут точно начнётся перестройка Главный тренер уральцев Илья Воробьёв сохранил свой пост и будет собирать новую команду.

Основная задача — со временем найти сменщика Кошечкину. Я предложил Загидулину вернуться в команду на следующий сезон. Готовы дать ему 50% игрового времени. Подписан контракт с очень хорошим иностранным игроком. С кем? Пока не буду говорить», — отметил Ласьков.



Итак, к Загидулину в Магнитогорске проявляют предметный интерес. Кроме того, по нашей информации «Металлург» не прочь вернуть из Северной Америки Владислава Каменева и Игоря Швырёва, но в каждом из вариантов есть свои нюансы.



«Хочу извиниться перед болельщиками. Список травмированных был в трёх страницах в конце сезона. Такого давно не было. Нам нужно перестраивать всю систему. Мы на пару лет отстали, к сожалению», — рассказал журналистам главный тренер Илья Воробьёв.

И. Воробьёв: у «Металлурга» есть план, он сейчас лежит перед моими глазами

Действительно, процесс перестройки в Магнитогорске серьёзно затянулся. Вместо того, чтобы омолаживать команду, бывший менеджмент клуба пытался «выехать» на возрастных игроках, либо же заваливал хоккеистов деньгами. Не секрет, что «Магнитка», будучи частным клубом, обладала мощнейшим бюджетом. На деньги президент «металлургов» Виктор Рашников никогда не скупился, но отдачи в последнее время не было.



Давайте разбираться, кого же имел ввиду Сергей Ласьков, заявляя, что из-за завышенных зарплат этих игроков «Металлург» может не уместиться под потолок зарплат в следующем сезоне.



Пресловутые 80% потолка в «Магнитке» «сжирают» вратарь Василий Кошечкин, защитники Евгений Бирюков, Егор Яковлев, Виктор Антипин, Максим Матушкин и Григорий Дронов, а также нападающий Николай Кулёмин. У всех перечисленных соглашения действуют до 30 апреля 2021 года. Геннадий Величкин, раздавая огромные контракты направо и налево, был неимоверно щедр.

Кулёмин изначально получал порядка 165 млн руб, однако потом, после перезаключения договора, более 100 млн руб. убрали в премии, но и базовая часть зарплаты осталась солидной. Большие, несмотря на возраст, деньги получает Кошечкин, у тех же Дронова и Матушкина, как и у Кулёмина, немаленькие суммы заложены в премии. Например, у Дронова премиальная часть составляет порядка 60 млн руб. Да, премию можно не получить (её надо заработать), не выполнив прописанные условия, однако более 20% премиальных от суммы контракта в любом случае учитываются под потолком зарплат. 125 млн руб. оклада у Антипина – это вообще за гранью разумного. Явно переплатили и Егору Яковлеву.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

Большой вопрос в том, отрабатывали ли эти хоккеисты свои зарплаты? Василий Кошечкин провёл серию с «Барысом» слабо, а пропущенная шайба в ключевом овертайме третьего мачта полностью на его совести. Откровенно говоря, Василий просто проспал тот эпизод.



У Виктора Антипина в пяти матчах плей-офф 0 очков при показателе полезности «-7», у Егора Яковлева – 0 и «-3», у Григория Дронова всё по нулям. Слабо сыграли и Максим Матушкин с Евгением Бирюковым – 3 и 2 встречи, ноль баллов за результативность, «-1» в графе «полезность». В следующем сезоне такая игра для столь высокооплачиваемых игроков недопустима, но понимают ли они это сами? Ведь это – костяк «Металлурга», который должен постоянно вкалывать и тащить за собой молодёжь.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

И это ещё «Магнитке» посчастливилось по ходу сезона отказаться от услуг Буйницкого (ему «насыпали» 40 млн руб.), Паршина и Галузина, то есть хоть как-то разгрузить свою платёжку. Иначе ситуация стала бы ещё более плачевной. Попросили из команды и канадского защитника Постму, не вписавшегося в магнитогорскую специфику.



Не будем забывать, что, помимо всего прочего, «Металлургу» повезло с заканчивающимся контрактом капитана команды Сергея Мозякина. Именно поэтому он не входит в озвученную Ласьковым семёрку (так-то Мозякин являлся самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ), но продолжит играть в команде. Об этом уже официально объявлено. Вопрос, на какое жалование согласится звёздный ветеран, учитывая большие проблемы магнитогорцев с потолком? Как нам известно, сумма, предложенная уральцами, колеблется от 50 до 60 млн руб. за год, но и такие деньги могут стать для «Магнитки» приговором.