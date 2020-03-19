«Нравится идея с переходным турниром». Фридман — о спасении сезона НХЛ

Многие североамериканские СМИ уже отпустили своих сотрудников на удалённую работу. Известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман также теперь работает из дома и ждёт развития событий.

«Всё может затянуться до июня»

— Весна на дворе, а у нас нет матчей. Всё это дико и странно.

— Ситуация действительно очень странная. Впервые за долгое время у нас нет игр в марте.



— Всем игрокам НХЛ рекомендовано сесть на домашний карантин?

— Да, игрокам было рекомендовано первоначально не уезжать из тех городов, где базируются их команды. Это касается и переездов через канадо-американскую границу. Закроют ли её, пока непонятно, но ситуация может быть намного серьёзнее, чем просто хоккейные дела и отсутствие матчей. Сейчас же в разгаре процесс самоизоляции. Европейцам и всем, кому необходимо, разрешили отправиться домой, а это значит, что ситуация с эпидемией обострилась



— Стадионы закрыты, тренироваться нельзя?

— Хотелось бы быть оптимистом, но ситуация меняется очень быстро. Буквально пару дней назад у генеральных менеджеров была видеоконференция с лигой, после этого было решено, что тренировки закрыты как минимум до следующих выходных. Теперь же последовало решение CDC, которое всё останавливает на два месяца.

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— Есть ли какая-то дата, к которой решение по сезону в НХЛ должно быть принято окончательно?

— Я знаю, что комиссар лиги Гэри Беттмэн обсуждает в руководстве такую дату, но сейчас её никто не назовёт, даже если она и будет определена. Я их понимаю, потому что ситуация меняется стремительно и нельзя ни в чём быть уверенным на сто процентов. Пока что все сходятся в том, что нельзя допустить ситуацию, когда сезон возобновится, а потом снова остановится. Нельзя возобновлять, чтобы потом снова нажать на паузу. Нельзя, пока не будет абсолютной уверенности, что смогут доиграть до конца.



— Ваш прогноз — когда всё решится? Бог с ней, с оставшейся регуляркой, но плей-офф… Ваш коллега Крис Джонстон говорил про начало июня.

— Мне тоже казалось, что всё может затянуться до июня. Беттмэн действительно очень хочет провести плей-офф и ищет все возможности для этого. Для розыгрыша Кубка Стэнли нужно около 45 дней, и лига уже запросила стадионы и клубы относительно загруженности в июле. Но упомянутая информация американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в котором рекомендовано отменить все массовые мероприятия с участием 50 и более человек на 8 недель, делает угрозу отменённого сезона более реальной.

— Ходили слухи, что НХЛ не хочет потенциального наложения плей-офф с Олимпиадой в Токио, которая должна стартовать 24 июля.

— Пока это всё догадки. Но несколько человек, с которыми я разговаривал, действительно пока не представляют варианта, при котором хоккей будет продолжаться после начала Олимпиады. Кто бы знал, состоится ли сама Олимпиада.



— У кого-либо игроков НХЛ коронавирус подтвердился?

— Как сказал вице-комиссар лиги Билл Дэйли, по состоянию на вторник — нет, ни у кого (в среду пришла информация о первом заболевшем, игроке «Оттавы». — Прим. «Чемпионата»).

«Игроки захотят выйти на лёд как можно скорее»

— НХЛ и НБА, а также лиги бейсбола и футбола объявят о возможном возрождении сезона одновременно?

— Несомненно. Они получают одну и ту же информацию и общаются друг с другом. Не могу представить, что кто-то решит играть, пока остальные будут на паузе.



— Как быть с датой открытия рынка и окончания контрактов — 1 июля?

— Её можно передвинуть, а контракты — продлить. Думаю, что здесь проблем не будет, решение может быть найдено — с игроками в этом плане можно будет договориться. То же самое по драфту и вручению наград. Главное — доиграть сезон.

«Так хочется вручить Кубок Стэнли!» НХЛ боится, но думает о турнире для 24 команд Ещё чуть-чуть — и Гэри Беттмэн будет согласен даже на какой-нибудь международный турнир.

— О том, как может измениться вариант розыгрыша Кубка Стэнли, есть много предположений. Какая из идей вам нравится больше всего?

— Мне понравилась идея о небольшом переходном турнире. Седьмая команда против десятой, восьмая — против девятой. Два матча с учётом разницы шайб, играем два дня подряд, более высокий посев играет обе встречи дома. Первый матч — только основное время, 60 минут. Это мне нравится больше, чем вариант с плей-ин до одной победы и прочих идей.

— На ваш взгляд, в чём сейчас заключается главная надежда хоккейного сезона?

— В том, что через какое-то время начнутся небольшие тренировочные лагеря, маленькими группками. Игроки захотят выйти на лёд как можно скорее. Тогда мы уже будем понимать, где находимся.



— Ваш коллега Джефф Марек предложил отложить розыгрыш Кубка Стэнли до сентября, а новый чемпионат начать в январе, чтобы узнать чемпиона в июне.

— Это не такая плохая идея, как может показаться. Стремление провести полный чемпионат из 82 матчей может сделать эти варианты несбыточными, но вопрос в том, что будут делать команды, которые не попадут в плей-офф. Календарь изменится — это понятно, но пока это единственное, что можно точно утверждать.



— Если сезон не будет доигран и его признают несостоявшимся, каковы будут финансовые последствия?

— Негативными и долгосрочными. Рухнет надежда на повышение потолка зарплат, лига и профсоюз будут стремиться сохранить его хотя бы на нынешнем уровне $ 81,5 млн. Ненавидимый хоккеистами эксроу — резервный фонд, который создаётся из отчислений игроков, — поможет владельцам компенсировать убытки. Но риска банкротства нет — база собственников клубов в настоящее время стабильна.