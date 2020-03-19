Подходит ли «Ак Барсу» Квартальнов, кто был способен на сенсацию и что делать «Барысу» со Скабелкой? Плей-офф должен был дать все ответы.

Нужна ли революция в Уфе и чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ

Сезон в КХЛ официально приостановлен до 10 апреля, возможно, он и вовсе не будет доигран, но в любом случае о нормальном завершении розыгрыша Кубка Гагарина – 2020 не может быть и речи, и это оставляет чувство недосказанности. Восемь клубов вышли во второй раунд плей-офф, несколько серий обещали получиться невероятно интересными и интригующими, но, увы, жизнь внесла свои коррективы. Рассказываем, какие вопросы остались к участникам полуфиналов конференций.

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.

Нужны ли перемены в «Салавате»?

Уфимский клуб в этом сезоне шёл по протоптанной год назад дорожке. Невзрачную регулярку, которую сопровождала постоянная критика главного тренера Николая Цулыгина, сменил яркий плей-офф, в котором «Салават» вновь предстал другой командой. С «Авангардом» уфимцы сыграли не только эмоционально, но и тактически правильно, показали характер, с которым можно идти далеко, а мощно прибавить сумели не только лидеры-легионеры, но и другие игроки юлаевцев. Серия с «ястребами» заставила задуматься о том, что именно работа Цулыгина и его модель взаимоотношений с подопечными являются важными слагаемыми успеха «Салавата», хотя мы привыкли воспринимать уфимцев как неуправляемый коллектив, в котором всё зависит от настроения ключевых игроков.

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Второе подряд преображение «Салавата» в плей-офф заставило пересмотреть взгляды на перспективы уфимского коллектива под управлением Цулыгина, и очень обидно, что мы не узнаем, как бы далеко зашли юлаевцы в этом плей-офф. «Ак Барс» в полуфинале конференции, конечно, был бы фаворитом, но за два года этот «Салават» доказал, что он больше всех в КХЛ не признаёт авторитетов. Кроме того, «зелёное дерби» — это особенная история для уфимцев, и даже в регулярке эти матчи «Салават» играл с другим настроением. А что бы было в плей-офф? Если бы юлаевцы прошли «Ак Барс», то вполне могли бы замахнуться и на финал Кубка Гагарина, но даже выхода в финал Востока хватило бы, чтобы руководство «Салавата» оставило Цулыгина у руля клуба. По слухам, именно такой результат определял судьбу наставника.

Вместе с Цулыгиным критике подвергалась и работа руководителей клуба – гендиректора Александра Курносова и спортивного директора Василия Чижова, людей, ответственных за селекционную политику. В регулярке казалось, что составу «Салавата» не хватает глубины, за спинами Умарка и Ко – пропасть, а замена Йоонаса Кемппайнена на Сакари Маннинена практически единогласно признавалась для уфимцев неудачной. Однако в плей-офф «Салават» предстал сбалансированным коллективом, в котором все находятся на своих местах и приносят максимальную пользу. И это ещё с «Авангардом» не играл Никита Сошников!

В регулярке казалось, что «Салавату» нужен и новый тренер, и новое руководство, чтобы вновь стать успешным клубом, но теперь непонятно, а так ли уж необходима революция в уфимском королевстве?

Николай Цулыгин (на заднем плане) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На что были способны «Барыс» и «Сибирь»?

Одна из этих команд сыграла бы в финале Востока, и это было бы грандиозным успехом и для «Барыса», и для «Сибири». Новосибирцы бы повторили результат, достигнутый весной 2015-го с Андреем Скабелкой, а для клуба из столицы Казахстана этот сезон тогда бы уже стал лучшим в истории. Интересно, что вывести «Барыс» в четвёртку сильнейших команд КХЛ мог всё тот же Скабелка. Андрей Владимирович бы во второй раз в своей ещё недолгой тренерской карьере добился бы впечатляющего результата с командой без гигантского бюджета и звёздного состава, и это было бы очень круто.

Но теперь непонятно, как в «Барысе» будут оценивать работу Скабелки, у которого заканчивается контракт. С одной стороны, за два года он сделал из нурсултанского клуба чуть ли не восточного топа, два раза выиграл дивизион Чернышёва, а сейчас замахивался даже на финал Кубка Гагарина. Но с другой – проваленная со сборной Казахстана квалификация на Олимпиаду, а мы прекрасно знаем, что интересы национальной команды в Нур-Султане стоят на первом месте. Чемпионат мира – 2020 вряд ли состоится, так что уже ничто не сможет повлиять на оценку работы Скабелки в Казахстане. Предложат ли ему новый контракт в «Барысе» и сборной, исходя только из успехов клуба? И захочет ли остаться сам Скабелка, у которого наверняка появятся и другие варианты?

Андрей Скабелка Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Что касается «Сибири», то здесь всё, на мой взгляд, проще. Николай Заварухин уже выполнил и даже перевыполнил задачу на сезон, к нему не может быть никаких вопросов, да и его контракт действует ещё один год. Думается, что и генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в минувшем чемпионате проделал отличную работу, вернув себе звание одного из самых сильных спортивных селекционеров, утраченное за последние два-три года. В плюс Фастовскому пойдёт не только подписание классных легионеров (в том числе и по ходу сезона), но и своевременное продление контрактов с ними на будущий год. «Сибирь» летом точно не растащат, костяк на следующий сезон сформирован, нет вопросов по тренерскому штабу. В Новосибирске давно не было такого спокойствия за будущее хоккейного клуба, и огорчает лишь то, что мы так и не узнаем, как далеко была способна забраться эта команда в нынешнем плей-офф.

Что делать «Ак Барсу» с Квартальновым?

За прошедший сезон Дмитрий Квартальнов существенно видоизменил всегда консервативный «Ак Барс», и мы с нетерпением ждали итогов чемпионата для казанцев, чтобы понять, насколько было оправдано доверие в столице Татарстана преемнику Зинэтулы Билялетдинова. При Квартальнове «Ак Барс» с запасом выиграл Восточную конференцию, много побеждал, поменял стиль. Но при этом новая метла уж слишком лихо мела по-новому, и вряд ли все решения нравились не только казанским болельщикам, но и руководству клуба. С подачи Квартальнова была проведена активная трансферная работа по ходу сезона, в «Ак Барс» пришли узкопрофильные игроки, нужные только Дмитрию Вячеславовичу, при этом клуб покинули такие люди, как Эмиль Гарипов и Владимир Ткачёв – важные для всей хоккейной Казани, но не сработавшиеся с новым тренером. Руководители клуба делали всё правильно, доверяя Квартальнову, но легко представить, что с наставника бы очень серьёзно спросили в случае неудовлетворительного результата.

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Что делать сейчас «Ак Барсу» с тренером – непонятно. Осталось невыясненным, к чему бы клуб привели столь непривычные масштабные изменения, сделанные «под Квартальнова». К четвёртому кубку? А может быть, к вылету во втором раунде от «Салавата»? За время серии с «Нефтехимиком» мы вряд ли успели понять, что cобой представляет этот «Ак Барс» в плей-офф.

В прошлое межсезонье контракт с Квартальновым заключался по схеме «1+1». Казалось бы, у казанского клуба не должно быть сомнений с автоматическим продлением договора. Но минувший сезон, увы, так и не дал ответа на главный вопрос: сможет ли Квартальнов сделать себя (в первый раз) и «Ак Барс» (в четвёртый) чемпионом КХЛ?

Дмитрий Квартальнов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Может ли ещё «пошуметь» в КХЛ Крикунов?

Владимир Васильевич Крикунов – главный аксакал нашей лиги. Единственный тренер старой эпохи, продолжающий довольно успешно работать даже в 2020 году. Например, в минувшем чемпионате он плавно вёл «Динамо» по сезону, обыграл в первом раунде «Спартак» Олега Знарка и нацеливался устроить сенсацию в полуфинале конференции с ЦСКА. Получилось бы у Крикунова взять реванш у Игоря Никитина за прошлогоднее поражение? Кто-то уверенно скажет, что нет, но в любом случае ответа на этот вопрос мы уже не узнаем.

Всё-таки кажется, что у «Динамо» и Крикунова были бы шансы «пошуметь». Бело-голубые однозначно стали сильнее, чем в прошлом сезоне, а Крикунов без проблем сработался и с Шипачёвым, и с Яшкиным, и с вроде бы капризным Петерссоном, и даже с Чайковски, над которым Владимир Васильевич не устаёт регулярно подшучивать.

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Мы не узнаем, на что была способна эта команда в нынешнем Кубке Гагарина. В регулярке было популярно мнение, что у «Динамо» Крикунова — психологический комплекс перед СКА и ЦСКА, но эта теорема нуждалась в кубковом доказательстве. Сейчас же остаётся непонятно: потолок нынешнего «Динамо» — это второй раунд на Западе или Крикунов способен бросить вызов «армейским» грандам? Без этого знания в клубе должны решить, продлевать ли контракт с Владимиром Васильевичем.

«Йокерит» стал кубковым бойцом или показалось?

Обидно, что мы не узнаем, как бы в этом плей-офф продолжил выступление «Йокерит». Финская команда, за которой с момента её вступления в КХЛ тянется шлейф некубковости, могла изменить свою репутацию. Как и главный тренер «шутов» Лаури Марьямяки.

«Йокерит» в этом сезоне был необычный. Финны слабо стартовали, затем поправили ситуацию и мощно накатили на финиш регулярки. А в первом раунде крайне уверенно смели с дороги «Локомотив». Возникли бы у «шутов» стандартные для них проблемы с российским топ-клубом уже во втором раунде, учитывая, что на этот раз вместо ЦСКА был бы СКА? Или «Йокерит» развил бы свой прогресс и воспрепятствовал «армейскому» финалу конференции? Увы, мы этого не узнаем. Впрочем, у Марьямяки продолжает действовать долгосрочный контракт с клубом, и в следующем сезоне у него будет возможность исправить досадное недоразумение.

На что способен Кудашов в СКА и сборной России?

Ответа на этот вопрос, видимо, придётся подождать ещё минимум год, так как в 2020-м уже не будет разыгран нормальный Кубок Гагарина и наверняка не состоится чемпионат мира по хоккею. Для Кудашова первый год на должности совмещённого тренера СКА и сборной России получился неоднозначным. В клубе Алексей Николаевич начал не слишком удачно, но затем по-настоящему раскрылся. Длинные победные серии, активное подключение молодёжи, борьба до последнего тура с ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Континента. Как вишенка на торте – уверенная победа над московскими «армейцами» в последней встрече регулярки, венчавшая 12- матчевую победную серию СКА. Всё это намекало на то, что ЦСКА будет достаточно трудно защитить титул лучшей команды Запада, но до, возможно, самого интригующего «армейского» финала конференции мы не доехали.

В то же время в сборной России у Кудашова всё получалось хуже. В девяти матчах Евротура – лишь одна победа в основное время и большие вопросы по игре национальной команды.

Конечно, будущее Алексея Николаевича на обоих постах решалось бы по итогам плей-офф и чемпионата мира. Эти турниры рассказали бы, способен ли Кудашов давать результат на таких серьёзных должностях и стоит ли ему доверить дальше готовить сборную России к ОИ-2022. Теперь этот вопрос подвис в воздухе, а следующая проверка будет только весной 2021-го.

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Выиграл бы ЦСКА второй Кубок Гагарина подряд?

Как бы то ни было, главным фаворитом плей-офф был ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина снова выиграли регулярку, снова одержали больше всех побед, стали лидерами по числу забитых и пропущенных шайб, а розыгрыш Кубка Гагарина начали с 4-0 в серии с «Торпедо». Конечно, другие клубы могли оказать серьёзное сопротивление ЦСКА на пути ко второму подряд Кубку Гагарина, но тяжело было представить, что даже СКА или «Ак Барс» смогут выиграть у московских «армейцев» четыре матча в серии.

«Виной» всему – мощный подбор исполнителей красно-синих, огромные ресурсы состава и отшлифованная система игры Никитина. Гремучая смесь, которая, правда, закончится у ЦСКА уже в следующее межсезонье, когда клуб покинут многие лидеры, да и жёсткий потолок зарплат внесёт коррективы. Поэтому «армейцам» сейчас обидно больше всех – из-за эпидемии коронавируса они упускают реальнейший шанс взять второй Кубок подряд, и неизвестно, когда вновь выпадет такая возможность. Может, уже через год, а может – и лет через 10.

Впрочем, сильно переживать за будущее ЦСКА не стоит. «Роснефть», Игорь Сечин, Игорь Есмантович останутся с клубом, а Игорь Никитин никуда не уйдёт с поста главного тренера. Возможно, «армейцы» чуть подравняются с другими топ-клубами КХЛ по возможностям, но всё равно останутся одной из самых богатых команд чемпионата с постоянной претензией на чемпионство.