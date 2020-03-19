Рубль обрушился, курс доллара уже 80! 10 легионеров КХЛ, которым это не понравится

Помимо коронавируса российских граждан нынче беспокоит ещё один вопрос — обесценивается российский рубль. Сегодня, 19 марта, к началу торгов за один американский доллар нужно было выложить аж 80 рублей. Ситуация не может не сказываться и на спортивной отрасли. Особенно когда речь идёт об иностранных спортсменах. Кто из легионеров КХЛ может покинуть лигу? У всех перечисленных контракты заканчиваются 30 апреля 2020 года.
н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 33 года
Умарк – один из самых звёздных легионеров в нашей лиге, но и капризничать швед любит. Он уже заявлял, что нынешний регулярный сезон станет для него последним в КХЛ, а уж после роста иностранной валюты и ситуацит с коронавирусом скандинав вряд ли не вернётся в Россию. Собственно говоря, Умарк уже сам заявил об этом шведским СМИ, хотя позднее опроверг это в беседе с корреспондентом «Чемпионата». По всей видимости, серия с «Авангардом» стала последним выступлением Линуса в рамках Континентальной лиги, но забегать вперёд не будем.
Линус Умарк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
н. Дмитрий Яшкин («Динамо» М), 26 лет
Яшкин проводит отличный сезон в московском «Динамо», однако подписывать контракт с бело-голубыми на два года форвард с чешским паспортом не хотел изначально. Всё дело в том, что по уровню своего мастерства Яшкин – игрок НХЛ. В нынешнем чемпионате хоккеист всем всё доказал. В Северной Америке Дмитрий точно найдёт работу, а учитывая возникшие экономические проблемы в России, хоккеист почти наверняка отправится в Национальную лигу.
н. Андре Петерссон («Динамо» М), 29 лет
Петерссон, как и Умарк, любит покапризничать. Вообще же динамовцам в следующем сезоне будет сложно. Практически наверняка уедет Яшкин, его примеру, скорее всего, последует и Петерссон, у которого точно будут варианты как минимум в Европе. Получать зарплату в евро по нынешним временам гораздо выгоднее. Так что крайних форвардов для первого звена Шипачёва динамовскому руководству нужно искать уже сейчас.
н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет
Доус – второй после Сергея Мозякина хоккеист из числа самых высокооплачиваемых в лиге. Вспоминается, как Найджел уходил из «Барыса», когда ему предложили пойти на понижение зарплаты. Тогда казахстанский клуб не сумел сохранить своего лидера, но и уральцев после провала в плей-офф ждут серьёзные изменения. В том числе и в плане состава. Вряд ли Доус пойдёт на понижение оклада, а с учётом ослабления рубля оно неизбежно при любых обстоятельствах. Хотя в плей-офф все легионеры «Автомобилиста» выступили слабо.
н. Йоонас Кемппайнен (СКА), 31 год
Кемппайнен переходил из «Салавата» в СКА, так как вместе со своей семьёй хотел играть поближе к дому. У финна было новое предложение от уфимцев, его звали на хорошие деньги в «Магнитку». Однако уже тогда представитель Суоми отодвигал деньги на второй план. Теперь, после скачка доллара и обесценивания рубля, шансы на то, что Кемппайнен продолжит выступать в России, крайне малы.
н. Ярно Коскиранта (СКА), 33 года
Учитывая, что Коскиранте уже 33 года, вряд ли на него будут рассчитывать в СКА в следующем сезоне. Питер взял курс на омолаживание состава. Да и в КХЛ Ярно явно наигрался. Не зря в прессу уже просочилась информация, что Коскиранта может перейти из СКА в финскую «СайПу». Все свои деньги в России финн давно заработал, а на родине он будет получать зарплату в евро.
Ярно Коскиранта
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
н. Робин Ганзл («Спартак»), 31 год
Ганзл провёл неплохой сезон в «Спартаке» и наверняка попросит у руководства красно-белых увеличения жалования. Другой вопрос, пойдут ли на это в московском клубе? Ходят разговоры, что бюджет «Спартака» может уменьшиться, а на фоне последних событий это повлечёт за собой незамедлительный отток дорогостоящих легионеров. Спрос на Ганзла в Европе точно будет.
н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 31 год
Канадский нападающий давно играет в КХЛ, а в «Ак Барсе», в котором североамериканец выступает с сезона-2014/2015, форвард и вовсе стал своим. Но рано или поздно приходится уходить. Учитывая специфику нынешнего неполноценного сезона и экономическую ситуацию, сейчас для Азеведу самое время вернуться на родину и продолжить выступление там. Или же рассмотреть варианты с Европой, но только если нормализуется эпидемиологическая обстановка.
з. Коди Франсон («Авангард»), 32 года
Франсон получал в «Авангарде» по 90 млн руб. за сезон, являясь одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба. Нового контракта канадцу не предлагали, да и заметно, что Коди стал медлителен и уже не отрабатывает так, как в прошлом сезоне, когда Омск играл в финале Кубка Гагарина. Платить огромные деньги в «Авангарде» этому защитнику больше не смогут, а на понижение он однозначно не пойдёт. Уход Франсона из клуба — дело почти решённое.
Коди Франсон (слева)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
н. Стефан Да Коста («Локомотив»), 30 лет
Вряд ли опыт выступления за «Локомотив» можно назвать для Да Косты удачным. Да, сам хоккеист выглядел здорово и сыграл результативно, но команда провалилась, а ведь Да Коста хочет побеждать, такой уж у него уровень и характер. Судя по публикациям в «Инстаграме», Стефан уже вернулся во Францию и планирует провести ближайшее время на родине. Заманить обратно в КХЛ Стефана будет сложно даже солидным контрактом, который в результате падения рубля станет ниже.
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