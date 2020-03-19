«Не знаю, кто выставил Бэбкока тираном. В раздевалке «Торонто» он никого не оскорблял»

Интервью с Ильёй Михеевым – о жизни в Канаде во время карантина, первом сезоне в «Торонто», нелепой травме и родном «Авангарде».

Илья Михеев – единственный омич в НХЛ. Экс-лидер «Авангарда» в прошлое межсезонье исполнил свою мечту, подписав контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», и в первый же год сумел освоиться в лучшей лиге мира. Закрепился в основе «листьев», сходу заработал забавное прозвище и вообще стал своим парнем в одной из самых популярных хоккейных команд мира.

«Чемпионат» пообщался с нападающим, и узнал, что изменилось в Торонто во время эпидемии коронавируса, почему Михеев не мечтал о призе лучшему новичку сезона НХЛ, какая визитная карточка «Авангарда» по всему миру, и много других интересных вещей.

«НХЛ разрешила игрокам уехать, но в этом нет смысла. Никто не хочет рисковать»

— Как сейчас обстановка в Торонто?

— В целом, всё как обычно, никакой паники нет. Разве что в магазинах поменьше какой-то еды стало, но ничего глобального.

— Как люди себя ведут?

— Конечно, усилились меры предосторожности. Все понимают, насколько всё серьёзно.

— Есть какие-то ограничения в передвижении?

— Мы можем куда-то улететь, но понятно же, что это сейчас небезопасно. Отъезд в другую страну – это риск, и не хочется потом на карантине сидеть. Смысла куда-то уезжать сейчас просто нет.

— НХЛ разослала новые указания своим хоккеистам. Успели уже ознакомиться?

— Да, нам постоянно присылают какие-то обновления, мы их читаем, но, в принципе, плюс-минус всё то же самое. Сейчас разрешили уехать, но вряд ли кто-то захочет это сделать.

Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания

— Чем занимаетесь во время этой паузы?

— Сижу дома, читаю книги, смотрю фильмы, разговариваю с близкими. Наверное, как и все на карантине. Стараюсь без надобности никуда не выходить. Я не один, со мной находится моя девушка. Она ещё перед Новым годом в Торонто прилетела.

— Как поддерживаете спортивную форму?

— Мы все профессионалы, плюс у нас есть специальные программы индивидуальных тренировок. Занимаюсь в домашних условиях.

«В «Торонто» мы все конкуренты, но в общении с партнёрами нет никаких барьеров»

— Как проходит восстановление после травмы?

— Рука чувствует себя уже хорошо, всё идёт по срокам, потихоньку снимаются ограничения. На броске уже могу работать в полную силу.

— Будете готовы играть, если сезон в НХЛ возобновится в апреле-мае?

— Да, конечно. Я получил травму в конце декабря, а полное восстановление занимает три месяца.

— Что вообще произошло в том эпизоде матча с «Нью-Джерси»? Сначала всё выглядело безобидно.

— В какой-то степени нелепое стечение обстоятельств. Так получилось, что соперник падал, а я немного вывернул руку, и появилось незащищённое пространство между крагой и налокотником. Туда и попало лезвие конька.

«Парень, который нам очень важен». Травма Михеева нанесла эмоциональный урон «Торонто» Но «Мэйпл Лифс» сумели дожать «Нью-Джерси» в овертайме.

— После травмы Джон Таварес сказал, что вы очень важный игрок для «Торонто».

— Все ребята сразу же поддержали, написали сообщения. Вообще, мне легко общаться с партнёрами по команде, все общительные парни. Нет никаких преград и барьеров.

— Как ваш английский?

— Это, наверное, у ребят надо спросить. Конечно, уже лучше, чем было, каждый день общаюсь на этом языке, но всё равно постоянно узнаю какие-то новые слова, новые выражения. Стараюсь всё запоминать и использовать.

— С Егором Коршковым много общаетесь?

— Пересекались по мере возможности, но не так часто. У него игры в АХЛ, у меня в НХЛ. Несколько раз ходили поужинать вместе.

— Он ведь твой прямой конкурент за место в составе «Торонто».

— Если смотреть по позиции на площадке, то да, но мы тут все конкуренты. Но это возможности для роста, и никак не давит на меня.

«Рекламный контракт – это круто, но я не думаю о деньгах. Мы здесь в хоккей играем»

— Вы уже полноценно освоились в НХЛ?

— Сейчас, конечно, всё легче даётся. Больше понимаю и намного комфортнее чувствую себя в этой атмосфере.

— Разница с КХЛ – космическая?

— Скажу так: не космос, но существенная. И в организационных, и в игровых моментах.

— К жизни в Северной Америке адаптировались?

— Да, гораздо лучше себя ощущаю и на льду, и за пределами арены. Для меня здесь всё было в новинку, поначалу присматривался ко многим вещам, старался понять, почему они делают так, а не иначе. Очевидно, что разница с Россией большая, но я сейчас себя уже комфортно чувствую.

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп» Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.

— Как относитесь к этой истории с супом, которую с удовольствием подхватили в Америке?

— Для меня это всё было неожиданно и очень интересно. Классный опыт! Не так давно стал суп-офицером компании CampbellCanada, мы сделали рекламу, записали ролики, сфотографировались. Получил удовольствие, и очень рад, что так всё произошло.

— Рекламный контракт в первый же год в НХЛ – это очень круто.

— Да, но я не думаю о каких-то деньгах. Это лишь дополнительный бонус, а так мы здесь в хоккей играем.

«После яркого старта в НХЛ настигла рутина. Но я просто продолжал работать»

— Торонто без ума от хоккея?

— Да, здесь его любят, разбираются в нём. По телевизору — только хоккей, во время домашних матчей люди за два-три часа собираются в ресторанах возле арены в свитерах «Мэйпл Лифс», всё забито под завязку. Здесь правда очень любят эту игру.

— В России что-то сравнимо с этим?

— Это совсем другая культура. У нас тоже есть хоккейные города, но нельзя сравнить масштабы.

— Расскажи о своих эмоциях после первого гола в первом же матче в НХЛ?

— Если честно, даже особо не нервничал в той игре. Наоборот, был хороший заряд, ощущение, что вот-вот мечта осуществится, и я выйду на лёд в НХЛ. Когда забил, конечно, эмоции были супер. Определённый груз с души упал. Это случилось!

— У вас выдался мощный старт в НХЛ, была хорошая пресса. Что чувствовали в тот момент?

— Старался не думать об этом, а новости хоккейные не читаю. Просто наслаждался моментом, тренировался, работал и играл. Ничего лишнего в голову не пускал.

— О «Колдер Трофи» не мечталось?

— Нет, даже близко такого не было. Мне кажется, что если начинаешь о таком думать, то всё из рук начинает валиться.

— После успешного старта выдался не самый лучший отрезок, долго не получалось забить. Почему так произошло?

— У меня были моменты, просто не мог забить. Не загонялся на эту тему, уже проходил через такое в карьере. Тут надо просто продолжать работать, а голы всё равно придут. Наверное, где-то эмоции поутихли по сравнению с долгожданным стартом сезона. Начался своеобразный День сурка – игры, тренировки, рутина. Но старался делать то, что просил тренер и знал, что всё будет хорошо.

Михеев не забивал 21 матч! За это время в «Торонто» даже сменился тренер Суп уже начал остывать, так что это было вовремя.

— Не было разговоров, что вас могли отправить в АХЛ?

— Нет, абсолютно.

— В «Торонто» вы начинали сезон при Майке Бэбкоке. Что это за тренер?

— Много слышал про него, знал, что это классный специалист, много чего выиграл. Не могу что-то глобального про него рассказать, потому что не так много времени вместе поработали.

— Не очень красиво закончилась его история в «Торонто». Уволили, а затем выставили каким-то тираном.

— Честно, не знаю, кто выставил его тираном, я не читаю новости. Но мы все не застрахованы от обменов, выставления на драфт, увольнений, ещё чего-то. Ни тренеры, ни игроки, ни менеджеры. У меня уже было такое, что тренера по ходу сезона отправляли в отставку, от игроков здесь почти ничего не зависит.

— Говорили, что Бэбкок «гнобил людей без всякой причины».

— Я ничего такого не почувствовал. В раздевалке «Торонто» при мне он никого не оскорблял.

— Как считаете, есть в хоккее место движению #MeToo?

— Трудно сказать, мне тяжело ответить. Я этим особо не интересуюсь. Кто-то скажет, что это правильно, у кого-то другого мнение. Навязывать своё мнение никому не хочу. Но, если уж всё это произошло, надо просто дальше двигаться.

— Вы бы стали публично жаловаться на тренера?

— Наверное, нет. Но ситуации и отношения между хоккеистами и наставниками бывают разные.

Крутой тренер быстро стал изгоем в Америке. Бэбкоку нужно ехать в КХЛ Он идеально подходит для России.

«Если Уфа обыграла «Авангард», значит больше хотела. Но не стоит катить бочку только на Хартли»

— Клубы КХЛ во многих аспектах пытаются равняться на лучшие образцы из НХЛ. Что можете сказать в этом плане о родном «Авангарде»?

— Это одна из лучших организаций в КХЛ. И по работе с болельщиками, и по внутренним моментам. В прошлом сезоне пришёл новый тренер, новое руководство, и они поменяли картинку, зная, как всё работает в НХЛ. Они старались брать всё самое лучшее оттуда, применять это в наших реалиях, и смотрели, что подходит, а что нет. В «Авангарде» мне было не на что жаловаться, только хорошие впечатления. Да и дома всегда здорово играть.

— Следили за «Авангардом» в этом сезоне?

— Только результаты матчей смотрел, и с некоторыми ребятами списывался, не больше. Слишком большая разница во времени.

— Как считаешь, почему «ястребы» вылетели уже в первом раунде плей-офф?

— Я не знаю, что было внутри команды, и не мне судить о причинах такого результата. Если Уфа выиграла, значит, больше хотела, правильно?

— Лучшим бомбардиром «Авангарда» стал Кирилл Семёнов, тоже омский воспитанник. Общались с ним в этом сезоне?

— Нет, мы не такие близкие друзья. Но я его могу только поздравить с таким сезоном. Рад, что воспитанники «Авангарда» держат планку. Знаю, что в Омске открылась Хоккейная академия, и это вообще супер. Я общался с друзьями, которые там работают, и это очень классный проект.

— А в «Торонто» ваши одноклубники уже знают про «Авангард», про Омск?

— Да, парни спрашивали, откуда я приехал. Знают, что это Сибирь, что там холодно. Когда я рассказываю про «Авангард», то они делают непонимающее лицо, но затем я говорю, что там Ягр играл, и они такие: «О, да? Круто!». Это уже как визитная карточка «Авангарда» и Омска во всём мире.

— О чём вы говорили с Бобом Хартли и Александром Крыловым перед своим отъездом в НХЛ? Реально было остаться в «Авангарде»?

— Я много общался и с ними, и с Максимом Сушинским, но я сразу твёрдо сказал, что уеду.

— В «Авангарде» пытались тебя удержать или разговоры больше касались обустройства в НХЛ?

— Наверное, хотели удержать, но я свою позицию с первого раза обозначил. Не хотел лукавить.

— Какой главный совет вам дал Боб Хартли перед отъездом в НХЛ?

— Он всегда мне говорил, чтобы я не переставал работать и оставался самим собой и ни под кого не подстраивался. Тогда всё получится.

— Кстати, сейчас на Хартли обрушилась критика. Популярно мнение, что он тренер одного сезона.

— Думаю, что катить бочку на одного Хартли не стоит. Все хотят выиграть Кубок Гагарина, а вылет в первом раунде – это совсем не то, что ожидали болельщики «Авангарда». Но не каждый же год получается играть в финале, и ситуацию нужно оценивать с холодной головой.

— Что думаете о введении жёсткого потолка зарплат в КХЛ?

— Думаю, это необходимая мера. В лиге есть разброс по уровню команд, и потолок должен хотя бы сблизить шансы клубов. Да и вот какой год подряд уже «Авангард» играет с «Салаватом» в плей-офф? Третий? Наверное, интереснее, чтобы было разнообразие, и возросла конкуренция в лиге.