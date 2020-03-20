«В 2014-м «Донбасс» остановила лишь война. А сейчас у нас даже нет доступа к нашей арене»

За 12-летнюю историю КХЛ через лигу прошло немало команд. Большинство – это постоянные участники турнира, которые и сейчас находятся в обойме, но были и коллективы, заглядывавшие в главную топ-лигу Европы буквально на несколько сезонов. Из числа иностранных клубов можно вспомнить попрадский и пражский «Лев», братиславский «Слован», загребский «Медвешчак» — эти команды выступали в КХЛ с разной степенью успеха, но все они покинули лигу из-за финансовых проблем.

Команды, покинувшие КХЛ. Что с ними и где они сейчас? Кто-то прекратил существование, другие выступают в лигах ниже классом.

Но история одного клуба уникальна. Донецкий «Донбасс» зашёл в КХЛ в 2012 году – это был продуманный проект, рассчитанный на долгое и стабильное выступление украинского клуба в Континентальной лиге. Перед тем как стать членом КХЛ, «Донбасс» провёл год в ВХЛ и в плей-офф Кубка Братины дошёл до полуфинала, а уже в следующем сезоне дончане дебютировали в КХЛ. В свой первый год «Донбасс» остановился в шаге от плей-офф, заняв 9-е место на Западе, но уже в сезоне-2013/2014 «горняки» вошли в четвёрку своей конференции в регулярке, а в Кубке Гагарина дошли до четвертьфинала, уступив только будущему финалисту сезона «Льву» из Праги. Тогда казалось, что «Донбасс» ждёт светлое будущее в КХЛ, клуб продолжит развиваться и прогрессировать, но в эти оптимистичные планы вмешалась сама жизнь. В 2014 году на Украине началась война, а Донецк стал одной из точек активных боевых действий. Тут уж было не до хоккея высокого уровня. Амбициозный проект пришлось свернуть, «Донбасс» вынужденно покинул КХЛ и на долгие годы пропал из поля зрения широкой публики.

Фото: Зигисмунд Залманис, photo.khl.ru

Чем сейчас живёт хоккейный Донецк и как дела у «Донбасса»? Об этом «Чемпионат» поговорил с Борисом Колесниковым – владельцем и президентом «горняков». В 2010 году украинский политик и государственный деятель стал собственником клуба, что позволило донецкому региону превратиться в настоящую хоккейную столицу Украины. С Колесниковым «Донбасс» впервые в истории завоевал золото чемпионата страны, благодаря ему стало возможно выступление «горняков» в лучшей лиге Европы. После печальных событий шестилетней давности Колесников не бросил своё детище: он до сих пор возглавляет «Донбасс» и искренне надеется, что у украинского хоккея всё будет хорошо.

«Донбасс мог бы собрать состав под Лигу чемпионов. Но тогда нам не с кем будет играть на Украине!»

После выхода из КХЛ «Донбасс» подал заявку на участие в чемпионате Украины, где и стал выступать с сезона-2015/2016. Возвращение в родные пенаты оказалось триумфальным – за четыре года дончане четырежды стали чемпионами страны. «В этом турнире очень много молодых ребят, 1992 года рождения и младше. Участвуют шесть команд, четыре из них представляют интерес. Это «Кременчуг», «Днепр», «Белый Барс» и «Донбасс». Чемпионат, скажем так, слабее, чем ВХЛ, но эти четыре команды могли бы комфортно чувствовать себя в Высшей лиге. Также есть два совсем молодых клуба – харьковское «Динамо» и киевские «Ледяные волки», — характеризует современное первенство Украины Борис Колесников.

Его «Донбасс» помимо внутреннего чемпионата регулярно принимает участие в розыгрыше Континентального кубка – второго по силе клубного турнира Европы. «Донбасс» держится на плаву. Например, в этом сезоне мы остановились в шаге от финала Континентального кубка. Мы можем собрать состав, который позволил бы бороться за высокие места и в Лиге чемпионов, проходить там в полуфинал, финал. Но что делать остальные 40-50 матчей сезона? Если мы соберём состав, который сможет соперничать, допустим, с «Фрелундой» (а мы собирали и более сильный, например, в сезоне-2013/2014), то нам не с кем будет играть в украинском чемпионате», — рассказывает Колесников о потенциале «Донбасса».

Но разница в уровне турниров – это не единственная проблема. В КХЛ «горняки» играли домашние матчи на донецкой арене «Дружба», но в мае 2014-го этот стадион ограбили и подожгли. «У «Донбасса» сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим «Дружбу» буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара. «Донбасс» играет в маленьком городке Дружковка, находящемся в Донецкой области. Арена там вмещает 1000 зрителей и всегда собирает аншлаг», — говорит Колесников.

Фото: hcdonbass.com

«Чем выше качество клубного турнира, тем лучше сборная. В 2014-м сразу говорил, что для России в Сочи всё так закончится»

Борис Викторович радеет не только за «Донбасс», но и за сборную Украины, прогресс которой, разумеется, замедлился после известных событий. Что собой представляет сейчас украинский хоккей?

«Я бы, конечно, хотел, чтобы в национальной команде играли те хоккеисты, которые сегодня выступают в КХЛ и НХЛ. Но таких, к сожалению, нет. Чем выше качество турнира, тем ведь лучше и сборная. Тут можно привести в пример Россию на Олимпиаде-2014. Не очень приятное воспоминание для россиян, но я сразу говорил, что всё так закончится. В том сезоне КХЛ под влиянием ФХР поломала весь календарь чемпионата под сборную, а в результате в Сочи две трети состава составили игроки НХЛ. Это были сильные хоккеисты, но как готовилась к турниру та же Канада? До 9 февраля шли календарные матчи регулярки НХЛ, а 13 февраля «кленовые листья» уже играли первую встречу на Олимпиаде. Перелетели полмира и вынесли всех вперёд ногами, так ведь получается. Вот это показатель!

Что касается сборной Украины, то у неё сейчас очень маленькая выборка кадров. Но послушайте, если в чемпионате СССР по футболу было шесть украинских клубов, из них три топовых («Динамо» Киев, «Днепр», «Шахтёр»), то в советском хоккее был только «Сокол». Поэтому у нас нет глубоких корней и традиций. Кроме того, нужно понимать, что на Украине сейчас нет арен. У украинского хоккея два спонсора: это родители юных игроков и клубы, которые имеют свои школы. Развитие хоккея возможно, если государство возьмёт на себя весь детско-юношеский хоккей, тогда клубы смогут потратить больше денег на развитие хоккея высокого уровня.

В 2014 году, конечно, была другая среда. «Донбасс» играл в полуфинале Запада КХЛ, и только война нас остановила. В Донецке играли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, а также Максим Якуценя, Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий – у нас было согласие этих российских ребят на натурализацию, они бы серьёзно усилили сборную Украины.

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Имея клуб такого уровня, можно было говорить и о международной элите. Сейчас, разумеется, гораздо сложнее, но я оптимист, и думаю, что всё воссоединится. Пока украинский хоккей не развивается, но выживает. Будет мир, будет и хоккей, и нам не стыдно будет играть», — заверяет Колесников.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Донбасс» хотел бы играть в КХЛ. Но финансовая модель лиги не вдохновляет»

Официальный выход «Донбасса» из КХЛ состоялся 18 июня 2014 года. Тогда на встрече Бориса Колесникова и первого президента КХЛ Александра Медведева было принято решение, что «Донбасс» не сыграет в сезоне-2014/2015 из-за сложившейся политической ситуации на Украине. Тогда же КХЛ заявила, что донецкий клуб входит в её состав акционеров, за «Донбассом» сохраняется место в КХЛ, а контракты игроков и тренеров замораживаются. Каким же был дальнейший диалог между лигой и клубом за эти шесть лет?

«Решение покинуть КХЛ мы обсуждали с руководством лиги, а в июне 2014-го стало понятно, что быстрого мира на Украине не будет. А у нас ведь хоккеисты, им нужно было определяться с будущим. Кстати, мне приятно, что все наши ребята нашли работу. Это значит, что наш менеджмент и главный тренер Андрей Назаров очень качественно вели селекцию.

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Думаю, что с наступлением мира всё можно будет восстановить. Главное – это мир на Украине, всё остальное не имеет никакого значения. Когда будет мир, тогда уже можно будет говорить о восстановлении «Дружбы», о новом аэропорте и возможности вернуться в элиту мирового хоккея. Сейчас мы сильно не беспокоим руководство КХЛ.

Александр Медведев всегда был с нами в диалоге, поддерживал «Донбасс». Но хочу сказать, что я и ему, и Дмитрию Чернышенко (второй президент КХЛ. – Прим. «Чемпионат») говорил, что лига должна взять финансовую модель футбольной Лиги чемпионов. То есть начислять деньги за набранные очки. Тогда это будет турнир, в который будут проситься финны, шведы, чехи. А так получается, что мы играем с командами, которые принадлежат или госмонополиям, или местным советам. Это не вдохновляет.

Смотрите: более 50% дохода клубов НХЛ – это стадион. Но ни в России, ни на Украине никто никогда не заплатит за билет такие деньги, это физически невозможно. А в НХЛ 41 домашний матч, сбор с одной игры — $ 2 млн минимум. И у клуба $ 82 млн в кармане уже на старте. Это очень средняя цена, и без плей-офф. А где КХЛ, чтобы быть второй лигой мира взять такие доходы клубов? Поэтому путь КХЛ – это пример Лиги чемпионов. Нужно искать компенсаторы доходам НХЛ, а не изобретать велосипед. Допустим, набрал 100 очков клуб – это уже $ 10 млн. Нужно создать спонсорский фонд из национальных лидеров и распределять эти деньги в зависимости от результатов клубов.

Но для этого необходим человек, который будет жить этой идеей, и тогда в КХЛ не будет понятно, кто станет первым, кто вторым. С Чернышенко я общался один раз, и наше общение как раз было о необходимости принятия финансовой модели Лиги чемпионов. Тогда КХЛ будет вечна. А так сегодня есть деньги, завтра нет. Смотрите сами, где сейчас «Слован», «Медвешчак», пражский «Лев». В конце концов, КХЛ просто превратится в чемпионат России. Это будет хоккей высокого уровня, но это не то, что хотели основатели КХЛ.

Конечно, «Донбассу» по-прежнему почётно сыграть в самой сильной лиге Европы. Но есть масса обстоятельств, которые пока не дают уверенности в этом вопросе. Хотели бы мы играть в КХЛ? Да, хотели бы. Насколько это возможно? Это долгий процесс», — рассказывает Колесников.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Руководитель «Донбасса» сейчас держит дончан на плаву и надеется на лучшее. Интересно, что в 2014 году у него даже не возникло мысли, что можно бросить хоккейную команду. «Сомнений никаких не было, я хоккей с детства люблю. Хотя, конечно, ситуация была непростая. Представьте, что сегодня вы играете в полуфинале Запада КХЛ, а тут приходится переходить в чемпионат, где 4-5 клубов очень среднего уровня. Тут нужно иметь стальные нервы. Но у меня ни на секунду не было сомнений, что украинский хоккей будет жить, а наш клуб – развиваться», — утверждает Колесников.