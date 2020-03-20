«Босс обожал драки, он был мафиози». Североамериканцы — о «бандитском» «Витязе»

«Витязь» и его тафгаи – тема для российского хоккея особенная. Это сейчас в КХЛ практически не осталось бойцов, а во времена Джона Мирасти, Джереми Яблонски, Дарси Веро и Криса Саймона всё было совершенно иначе. Да что там тафгаи? Простые североамериканцы, приезжавшие в Чехов, частенько наводили панику через высказывания в СМИ, особенно после возвращения на родину. К примеру, хоккеисты и эксперты рассказывали, что «Витязь» был «бандитским» клубом, а его шеф – главным мафиози, который обожал драки.

9 лет грязному побоищу в Омске. Как «Витязь» «наказывал» «Авангард» Чеховские хоккеисты вели себя, как гопники, но у них были свои причины. Всё происходило на глазах у Панарина.

«Только Свитов ведёт себя как мужик. Больше бойцов нет»

– Я по-прежнему уверен, что в России все боятся драться, – говорил канадец Джон Мирасти. – Только Свитов ведёт себя как мужик. Больше бойцов нет! Ребятам из КХЛ не помешает стать покрепче. Они трусят играть жёстко, применять силу. Хватит бояться, пусть станут мужиками и отрастят яйца.

А вот о чём говорил его соотечественник Рид Симпсон, ставший гостем североамериканского подкаста Spittin’ Chiclet. Вообще, американцы и канадцы любят промывать косточки и раскручивать своих собеседников на яркие истории.

— В Чехове меня встретил владелец клуба и дал мне $ 50 тысяч. Наличкой. Я положил их в карман и ходил с ними в раздевалке ещё дней пять. В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал.

«Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться»

Не стеснялся в высказываниях и Брэндон Сагден, чьё выступление опубликовали в телеграм-канале «Эпицентр».

— С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это всё выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперникам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за 10 матчей.

В том «Витязе» было ещё много любителей подраться — Грэттон, Веро, Саймон. Саймон один мог разобраться со всеми, но босс любил нас, любил канадских тафгаев. В других клубах КХЛ бойцов не было, и мне иногда было жалко соперников. Они ничего не знали о драках, а тут появились профессионалы, которые устраивали побоища. Но мне за это платили, так что я не жалуюсь.

Эти полтора года — один из самых депрессивных моментов моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться.

Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

«В КХЛ мне надирали задницу как нигде ещё»

Поделился впечатлениями от выступления в КХЛ и в «Витязе» американский защитник Брайан Берард.

— В КХЛ мне надирали задницу как нигде ещё. Кстати, в России хорошая лига с большим количеством техничных игроков. Криса Саймона постоянно задирали в матчах «Витязя», и он дрался почти в каждой игре, уничтожая кого-нибудь из соперников. А я был на площадке вместе с ним, поэтому мне тоже доставалось. Людей готовили к тому, чтобы бить Саймона, а на пути попадался я.

«У меня ком в горле: «Меня сейчас убьют?»

На днях гостем подкаста Пола Биссоннетта Spittin’ Chiclet стал американский форвард Джошуа Хеннесси.

— Мы поехали на встречу с владельцем «Витязя». Я слышал, что у него были определённые связи с мафией и как минимум люди его боялись. Меня отвезли на игру молодёжной команды «Витязя», там человек 65 на трибунах. На арене бокс с затемнёнными стеклами, меня дважды проверяют охранники. Я ожидаю увидеть какого-нибудь страшного человека – такого русского из фильмов. Он поворачивается ко мне, и я вижу невысокого худенького мужика в бейсболке «Торонто Мэйпл Лифс» и худи размером XXXL с надписью «F*** life». Выглядело жутко.

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Нам принесли бутылку «Хеннесси». Я думаю: «Это всё из-за того, что у меня такая фамилия?» Мы выпиваем, закусываем. Перед нами еды человек на 50. Никто не смотрит хоккей, кроме него. Вдруг он вскочил и как бросил стакан в заградительное стекло бокса. У меня ком в горле: «Меня сейчас убьют?». И он сделал так несколько раз. Игра перешла в серию буллитов. Я умираю от усталости, мне хочется в отель, позвонить жене, помыться, поспать, и всё это время он пил «Хеннесси». Это был его любимый напиток, и я уже думал, что меня взяли только из-за фамилии. Вдруг он узнал, что есть такой игрок, и купил его, чтобы, может, продать несколько джерси.

После матча мы поехали ночевать к его сыну. Сначала он позвонил в торговый центр, чтобы они открыли его и я смог купить себе сим-карту и позвонить жене. Было, наверное, четыре утра. Старое здание, не самая удобная парковка. Четыре последних этажа были заняты его квартирой. Саша начинает орать на свою девушку – она встаёт и начинает готовить нам в чём спала — нижнее бельё и бюстгальтер.

«Парни раскручивают себя»

Вспоминали истории с драками в «Витязе» и североамериканские сотрудники СМИ. Например, известный журналист и телеведущий Эрик Фрэнсис.

— Я никогда не относился плохо к дракам в Северной Америке. Это зрелищно, это помогает продавать билеты на хоккей. Раньше я думал, что в российской лиге больше ценятся чистота и мастерство игры. Техника, многоходовки, красивые голы. Но, видимо, менеджмент «Витязя» решил, что привлечёт больше зрителей на трибуны, если подпишет контракты с двумя натуральными бандитами.

Слова Мирасти после матча с «Салаватом Юлаевым» о «F****** Russian hockey» только доказывают мою мысль. Парень раскручивает себя в России. Он полностью копирует форварда «Рейнджерс» Шона Эвери, главного провокатора НХЛ, который заработал такую репутацию благодаря саморекламе и эпатажу. Эвери нашёл свою нишу в НХЛ. Такую же нишу в КХЛ ищут Мирасти и Яблонски.

Я не уверен, что теперь кто-то в КХЛ вообще захочет с ними драться. Тем более все знают, что эти два канадца неплохо проявляли себя в боях без правил.

Можно посоветовать другим клубам КХЛ приобрести таких же головорезов. Но во что тогда превратится ваш хоккей? В битву на выживание? — говорил Фрэнсис в интервью «Советскому спорту».

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