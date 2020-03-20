«Мне нужна атрибутика с логотипом «Шахтёра!». В Америке подсели на белорусский хоккей

Чемпионат Беларуси в эпоху коронавируса остаётся последним оплотом хоккея. Спустила шторы НХЛ, молча остановилась КХЛ, громко захлопнули двери европейские лиги. А в нашей братской стране по-прежнему играют в плей-офф, причём уже стадию финалов конференций. В одном из них победитель уже известен — команда «Юность-Минск» со счётом 4-1 в серии переиграла команду из города юности Юрия Антонова «Динамо-Молодечно». Вторую пару составили гродненский «Неман» и «Шахтёр-Солигорск», где пока в серии ничья 2-2.
Но интересно в данном случае, конечно же, не само действо — об уровне хоккея в белорусской Экстралиге можно долго спорить. Так уж повелось, что обстановка вокруг игры пока остаётся намного любопытней матчей.
Турнирная таблица и сетка плей-офф белорусской Экстралиги
«Хэм выиграл!»
Поскольку белорусский плей-офф последний хоккей на этой планете, который не был остановлен, то на него подсели даже североамериканцы. В частности, обозреватель ESPN Грег Вышински с удовольствием делился в «Твиттере» скриншотами с забавными субтитрами на английском, поскольку слушать комментарий на русском языке у него сил не хватило.
Давний болельщик «Питтсбурга» Стив Шифер написал в «Твиттере», заинтересовавшись логотипом «Шахтёра». «Я ничего не знаю об этой лиге, но этот логотип просто восхитителен. Мне нужно найти какую-нибудь атрибутику с логотипом «Шахтёра»! Кстати, логотип, оказывается, менялся, теперь он немного другой, чем был раньше. А название команды переводится, как «Шахтёр», — отметил Шифер.
Фото: vk.com/hcshahterby
Далее любопытному разбору североамериканцев последовало буквально всё: песни, которые включали на стадионе в Солигорске, внешний вид группы поддержки и даже аббревиатуры команды на телевизионной графике. Три буквы «Нем», которые обозначали «Неман», американцы трактовали как «Хэм», и радовались «победе Хэма» со счётом 4:3 в овертайме.
Водка, сауна и финансовая сторона вопроса
Кстати, в Беларуси играют и легионеры. В частности, четыре финских хоккеиста — Йоонас Хурри, Валттери Хиетанен, Сами Йекунен и Тимо Хилтунен. Эти имена вряд ли что-то скажут болельщикам, но намного интересней то, что финны говорят о Беларуси, местных нравах и особенностях игры в этой стране.
«Здесь сезон продолжается и это, конечно особенное чувство, с которым ещё нужно было справиться, потому что во всех других местах соревнования были отменены. Это особая ситуация, которая принесла стресс. Здесь, конечно, есть свои проблемы. Но я не чувствую, что нахожусь в опасности. Следует позаботиться о том, чтобы помыть руки и продезинфицировать, хотя инструкции тут немного иные», — говорит защитник Йоонас Хурри, который играет за «Неман» из Гродно.
Посещаемость в плей-офф — более 2000 зрителей.
Средняя посещаемость в лиге в регулярном чемпионате — 912 человек.
«Президент Беларуси (Александр Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») сказал, что водка и сауна помогут в борьбе с коронавирусом. Странное заявление, но некоторые люди этому верят. Это, как мне кажется, говорит об отношении к вирусу в Беларуси. Каждый раз, когда кто-то кашляет, это заставляет вас быть осторожным. Тем не менее здесь всё обрабатывается вполне нормально, а многие вообще не обращают особого внимания на новости про коронавирус. Я просто переношу свои мысли на хоккей. Плей-офф мы ждали много месяцев, у нас есть шансы выиграть серию. Такие шансы приходят не каждый год», — говорит Хурри.
Лучшие бомбардиры плей-офф белорусской Экстралиги
Фото: vk.com/hcshahterby
К слову, оба средства борьбы с заразой, упомянутые главой Беларуси, хорошо знакомы всем жителям Финляндии, поэтому логично не вызывают отторжения.
«Финансовая сторона вопроса здесь беспокоит меня больше, чем коронавирус. Последние несколько лет я играл за границей и хотел быть где-то недалеко от Финлядии. Сейчас мне легче ездить в свою страну. У нас топ-клуб, цель которого — выиграть чемпионат. Четыре лучшие команды лиги играют очень прилично, есть много техничных хоккеистов», — заявил Хурри.
Кстати, супруга Йоонаса Хурри — мисс Финляндия-2018 Алина Воронкова, которая не может приехать к своему мужу в Беларусь, поскольку все рейсы отменены. По словам Воронковой, они не виделись уже больше месяца, и непонятно, будет ли он посажен на карантин, если вернётся домой.
То, как своеобразно живут Алина и Йоонас (а там есть о чём рассказать), тема для отдельного повествования. А пока всем советуем посмотреть хоккей. Пятый матч серии между «Неманом» и «Шахтёром» должен стать ключевым в этом противостоянии. Наверное, это здорово, что даже сейчас любимая ледовая забава где-то оказывается сильнее, чем сводки из больниц и новости о новых запретах.
P.S. Билеты на матч в Гродно стоят от 4 до 6 рублей. После новостей о евро и долларе эти цифры — как бальзам на душу!
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