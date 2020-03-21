В 2005 году Овечкин мог не уехать в НХЛ. Он обиделся на «Динамо» и хотел играть в Омске

Сейчас Александр Овечкин – суперзвезда НХЛ, многолетний капитан и лидер клуба «Вашингтон Кэпиталз», один из самых известных и влиятельных спортсменов в мире и хоккеист, находящийся в гонке за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам в лучшей лиге мира.

Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.

Почти 15 лет назад, летом 2005-го, у Овечкина уже был солидный бэкграунд. Самый талантливый хоккеист 1985 года рождения в мире, победитель МЧМ-2003, чемпион России – 2005, а также первый номер драфта НХЛ 2004 года. Уже тогда всем было ясно, что Овечкин должен ехать за океан и ставить лигу на уши, в нём заранее видели хоккеиста, вокруг которого тогдашний аутсайдер НХЛ «Вашингтон» построит своё счастливое будущее.

В результате всё так и вышло, но за ширмой прошедших лет, возможно, стёрлись некоторые подробности переходного для Овечкина этапа карьеры. Уверен, что многие представляют красивую картинку: коренной динамовец Овечкин, выиграв золото в России с родной командой, покидает бело-голубых только для того, чтобы стать лучшим в НХЛ. Овечкин действительно никогда не забывает про «Динамо», в локаут сезона-2012/2013 приезжал играть за воспитавший его клуб, а с 2010 года является советником сначала президента, а потом и генерального директора клуба.

Фото: photo.khl.ru

На самом же деле отношения Ови и бело-голубых далеко не всегда были идеальными. Кризис пришёлся как раз на межсезонье 2005 года: 19-летний Овечкин тогда был крепко обижен на родной клуб, не желал продолжать карьеру в «Динамо» и рвался играть за «Авангард». Ради выступления за «ястребов» Александр был готов отложить на год отъезд в НХЛ, но, во многом из-за вмешательства бело-голубых, всё-таки уехал в «Вашингтон» ещё в 2005 году. «Чемпионат» вспоминает подробности «дела Овечкина», наделавшего немало шума в хоккейном мире середины нулевых годов.

Как «Авангард» с Овечкиным контракт подписал

Межсезонье-2005 выдалось тяжёлым для президента «Динамо» Анатолия Харчука. Его клуб только что выиграл золото самого крутого сезона Суперлиги, но на звёзд бело-голубых тут же началась охота со стороны богатых провинциальных клубов. Чуть ли не половину состава «Динамо» желал увести «Ак Барс» (в Казани были раздосадованы фиаско своей «дрим тим» в год тысячелетия города и горели желанием провести работу над ошибками), а Дацюк и Овечкин ждали разрешения ситуации с локаутом в НХЛ.

Овечкин, в принципе, тогда уже был готов ехать в «Вашингтон», но были сложности. В НХЛ бушевала дипломатическая война между лигой и профсоюзом игроков, и существовала вероятность, что и сезон-2005/2006 не начнётся в срок. Камнем преткновения было уменьшение зарплат хоккеистов (на этом настаивала лига), и можно было догадаться, что по новому коллективному соглашению в любом случае пострадает категория новичков лиги. Другими словами, в первый сезон в НХЛ Овечкин мог рассчитывать на контракт в $ 850 тыс. (до вычета налогов), тогда как в России ему предлагали совсем другие деньги. В 2005-м Ови не видел ничего страшного в том, что он ещё какое-то время поиграет в Суперлиге, и не торопился с решением.

Фото: photo.khl.ru

Ещё в конце июня Харчук был настроен оптимистично в отношении Овечкина, которым, разумеется, интересовались и другие клубы. «Контракт пока не подписан, но и с самим Александром, и с его семьёй у нас существует чёткая договорённость о том, что, если в предстоящем сезоне хоккеист не уедет в НХЛ, он останется в «Динамо». Предварительно и с отцом форварда, и с его агентом были обсуждены финансовые условия, которые их устроили. Но в любом случае они ждут, пока прояснится ситуация с локаутом, и тогда примут решение», — говорил Харчук.

Главным конкурентом «Динамо» за Овечкина тогда назывался всё тот же «Ак Барс» (Овечкину, по слухам, звонил лично Зинэтула Билялетдинов), но в последние дни июня в борьбу за молодого таланта включился ещё один игрок. «Авангард» не просто изъявил желание приобрести Овечкина, но и сделал хоккеисту официальное предложение, которое Александр, недолго думая, принял и подписал с «ястребами» предварительный контракт.

«Действительно, вчера вечером мы получили из Омска официальное предложение Овечкину от «Авангарда», — говорил Харчук 30 июня 2005-го. – Оно заметно превосходит то, что было сделано нами хоккеисту после окончания сезона».

Тут нужно отметить, что понятие «предварительный контракт» было введено в регламент Суперлиги как раз в межсезонье-2005. Согласно ему, при окончании срока действия контракта игрока прежний клуб, если хочет оставить хоккеиста у себя, должен сделать предложение о новых условиях соглашения. После чего другой клуб, который желает приобрести этого игрока, имеет право предложить ему более высокую зарплату, причём в письменном виде, заключив предварительный контракт.

Выражаясь современным языком, Овечкин тогда был ограниченно свободным агентом, права на которого принадлежали «Динамо». Но «Авангард» перебил квалификационное предложение бело-голубых, и теперь «Динамо», чтобы оставить Овечкина, нужно было как минимум повторить это предложение. Сложности для москвичей заключались в том, что «Авангард» буквально засыпал Александра деньгами. По информации TSN, «ястребы» готовы были платить Овечкину $1,8 млн в год (70 млн рублей по тогдашнему курсу). У «Динамо» таких денег просто не было.

«Где я найду такие деньги?!» — «Давай подтвердим зарплату. Зато его в Омске не будет»

Однако бело-голубым понадобилось лишь 30 часов, чтобы повторить финансовое предложение «Авангарда». Согласно регламенту тех лет, права на Овечкина оставались у «Динамо», а вся соль истории заключалась в том, что московскому клубу не нужно было подтверждать свою платёжеспособность. Достаточно было просто повторить предложение на бумаге. Бело-голубые пошли на откровенный блеф, что позже подтвердил Владимир Крикунов, который тогда был главным тренером «Динамо».

Фото: photo.khl.ru

«После выбора на драфте Саша пока хотел остаться здесь. А как он уехал, могу рассказать. Он ушёл из «Динамо» в Омск. Там ему дали очень хорошие деньги, которых у нас не было. Президентом «Динамо» тогда был Анатолий Харчук, и я ему говорю: «Давай не будем усиливать «Авангард», у них команда и так мощная. Давай подтвердим эту же зарплату, и он останется нашим игроком. Харчук говорит: «Где я найду такие деньги?!». Я ему: «Да он не останется. Уедет тогда в НХЛ». А я это знал точно, так сказать, из оперативной информации. Харчук усомнился: «А вдруг останется?» — «Да не останется. Давай подтвердим. Зато его в Омске не будет». Если бы мы не подтвердили зарплату, он остался бы в Омске. У него уже были все договорённости, подписанный контракт. Просто последнее слово было за нами. Мы подтвердили, и они обалдели», — рассказывал Крикунов «Спорт-экспрессу».

«Авангард» такая ситуация не устраивала, и 5 июля 2005 года руководство «ястребов» направило заявление в арбитраж ФХР и ПХЛ с просьбой рассмотреть спор. Сложность заключалась в том, что в истории российского хоккея ещё не было подобных прецедентов, так что тяжба грозила затянуться. «Происходит именно то, чего мы всеми силами пытались избежать, — говорил агент Сергей Исаков, занимавшийся тогда делами Овечкина в России. – В схватке за Александра сошлись два мощных клуба, и теперь, похоже, без длительных судебных разбирательств не обойтись».

С другой стороны, в НХЛ всё-таки близился к завершению локаут, и было понятно, что если разбирательство затянется, то Овечкин просто уедет за океан.

На самом деле, на это и рассчитывало «Динамо». Бело-голубые понимали, что Овечкин точно не будет играть за них, но они не могли допустить, чтобы Александр подписался с Омском. В те годы в Суперлиге не было никакого разделения на конференции и дивизионы, была единая сетка плей-офф, и «Авангард» частенько сталкивался с «Динамо» на самых высоких стадиях. Отпустить сильного конкурента в стан принципиального соперника москвичи просто не могли.

Наверняка у читателей возник резонный вопрос: а почему, собственно, Овечкин не хотел продолжать выступать за родной клуб и с какой стати он бы остался в Суперлиге, если бы борьбу за него выиграл «Авангард»? Об этом в 2005-м рассказывал сам Овечкин.

«Душой и сердцем я уже в «Авангарде», а НХЛ ещё подождёт»

«В первую очередь хотел бы с сожалением отметить, что той команды, которая стала чемпионом России, уже не существует. С прежним тренером, но – другая, — говорил Овечкин в начале июля 2005-го. – Вот в этом-то и заключается главная причина, почему я решил перейти в другой клуб. Мне очень трудно покидать родное «Динамо», но ситуация, сложившаяся в последнее время, практически не оставляет мне выбора. Есть и другая причина – руководство «Динамо» выполнило не все обязательства. Причём коснулось оно не только меня, но и других ребят. Арбитражный комитет ещё в мае вынес решение об обязательном погашении всех долгов до 21 июня, но этого не сделано до сих пор.

Фото: photo.khl.ru

Почему мой выбор пал на «Авангард»? Начнём с того, что моя главная цель – это НХЛ. Если боссам лиги и профсоюзу удастся договориться, то мне бы хотелось продолжить карьеру в «Вашингтоне». В ином случае хотел бы продолжить карьеру именно в Омске. Потому что там в последние годы сложилась боеспособная команда. Наша полуфинальная битва была не сражением индивидуальностей, а именно битвой коллективов. Жаль, что в «Динамо» такой коллектив придётся отстраивать заново.

Насколько мне известно, нынешняя спорная ситуация будет разрешаться либо в переговорах между двумя клубами, либо в арбитраже. Надеюсь, при этом поинтересуются и моим мнением. Поэтому готов повторить: хотел бы отправиться в Омск», — рассуждал Овечкин.

Что же это за обязательства, из-за которых Овечкин обиделся на «Динамо»? Вот что говорил по этому поводу Анатолий Харчук.

«Клуб должен был предоставить Овечкину квартиру и сделал это в установленный срок: у нас есть подтверждения в виде просмотровых ордеров. Но игрока не устроили некоторые нюансы — возможно, расположение дома, этажность или что-то ещё. Тогда мы договорились (и это новое условие уже не оговаривалось конкретным сроком), что вместо квартиры Овечкин получит соответствующую финансовую компенсацию. Мы помним о том, что должны сделать, Александр знает о том, что мы вопрос решаем. Думаю, никаких проблем в данном случае быть не должно», — заявлял Харчук.

Анатолий Харчук Фото: twitter.com/dynamo_ru

А вот какой была позиция «Авангарда». «Наш клуб действительно крайне заинтересован в Александре Овечкине. И эту заинтересованность мы выразили, подписав с ним предварительный контракт. Насколько нам известно, «Динамо» подтвердило наши условия. Тем не менее вопрос о переходе Овечкина в Омск мы по-прежнему считаем открытым.

Предыдущий клуб до конца с хоккеистом не рассчитался — сейчас это не является секретом ни для кого, да и сами динамовские руководители признают этот факт. Имеет ли в таком случае «Динамо» право делать тому, кому уже должно, новое предложение? Считаем, что с юридической точки зрения команда-должник не может принимать на себя новые обязательства, ведь тем самым она повышает сумму своего долга перед работником. Эту позицию намерены отстаивать до конца — при необходимости даже в спортивном суде», — говорил директор «Авангарда» по правовой и агентской деятельности Владимир Сараев.

Фото: photo.khl.ru

Итак, «Авангард» хотел Овечкина, Овечкин – хотел в «Авангард», а «Динамо» просто упёрлось в своём желании не отпустить Александра в Омск, и дело дошло до арбитража. Ещё один важный нюанс: предложение «Авангарда» игроку было не только реальным, но и предполагало, что омичи бесплатно отпустят его в «Вашингтон». «Динамо» же не скрывало, что потребует от хоккеиста компенсацию в $ 2 млн. Неудивительно, что на арбитражном слушании Овечкин собирался болеть за «Авангард».

«Душой и сердцем я уже в Омске: в силу ряда обстоятельств, о которых я уже не раз говорил публично, хочу выступать именно за «ястребов». С высокой долей вероятности могу спрогнозировать: если лига признает мой контракт с «Авангардом», я останусь в Суперлиге ещё на сезон. А вот если в ПХЛ посчитают, что я должен вернуться в «Динамо», то, видимо, быстро соберу вещички и уеду в НХЛ. Лично я поставил перед собой задачу выступать в омской команде. Думаю, моё желание реализуется, а НХЛ ещё немного подождёт», — так говорил Овечкин 13 июля 2005-го.

«Мы хотели сохранить Овечкина для российских болельщиков, но «Динамо» тянуло время»

На следующий день НХЛ и профсоюз хоккеистов пришли к долгожданному соглашению, стало понятно, что сезон-2005/2006 состоится. Кроме того, отличные новости пришли конкретно для Овечкина. Согласно проекту нового коллективного договора для новичков, которые были выбраны под первыми номерами драфта, снимается ограничение в зарплате.

Это обстоятельство изначально не сильно изменило планы Овечкина. 15 июля Александр прилетел в Омск, приступил к тренировкам в составе «ястребов» и стал ждать арбитража, дата которого была на тот момент неизвестна, а также шагов от «Вашингтона».

Фото: twitter.com

К разочарованию «Авангарда», который хотел выиграть борьбу за Овечкина, большинство членов арбитражного комитета ПХЛ тогда находились в отпуске и не могли собраться необходимым кворумом раньше конца июля. За океаном же в этот период времени никто не отдыхал, и генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи максимально быстро вышел на Овечкина и агента Исакова с предложением. Конечно, оно было максимально допустимым для новичков, предусмотренным новым коллективным соглашением. Оно состояло из трёх частей и подразумевало, что если Овечкин проведёт средний сезон, то заработает $ 1,8 млн (столько же предлагал и «Авангард»), а при идеальном раскладе (Ови выиграет любой индивидуальный трофей) доход Александра составит $ 3,8 млн. Таких денег в Суперлиге Овечкин точно бы не заработал.

Учитывая, что разбирательство «Динамо» и «Авангарда» затянулось, у стороны Овечкина не было особого выбора. Тем не менее Александр и его агент думали до последнего: окончательное решение было принято около полуночи по московскому времени в ночь с 20 на 21 июля. Дальше тянуть было нельзя, так как 21-го числа вступал в силу ранее подписанный контракт с «Авангардом», хотя Овечкин к тому моменту уже почти неделю находился в распоряжении «ястребов». «Овечкин проведёт полный сезон в «Авангарде». Покинуть клуб он сможет только в одном случае – если до 20 июля включительно достигнет соглашения в НХЛ», — говорил тогдашний агент Овечкина Дон Мин, представлявший интересы Александра за океаном.

Вечером 21 июля Овечкин улетел из Омска в Москву, где продолжил готовиться к своему дебюту в НХЛ по индивидуальной программе. «Дело Овечкина» закончилось победой «Динамо», которое не выиграло арбитраж, но сумело затянуть время и не позволило своему талантливому воспитаннику перейти в стан соперника. Кроме того, бело-голубые получили компенсацию от «Вашингтона», так как на момент подписания Александром контракта с «Кэпиталз» юридические права на него ещё принадлежали «Динамо».

«Я долго принимал решение об отъезде в НХЛ, потому что долгое время не было известно, предложит ли «Вашингтон» хороший контракт, и будут ли его условия сопоставимы с российскими. Теперь же хочу сказать спасибо «Авангарду» за всего уступки, на которые он пошёл ради меня. И в отношении даты вступления контракта в силу, и многого другого. Я благодарен Омску за всё, но играть хочу в НХЛ», — говорил Овечкин после подписания контракта с «Вашингтоном».

«Динамо» рассчитывало получить от «Вашингтона» солидную компенсацию (около $ 2 млн. – Прим «Чемпионата»), но теперь в свете того, как поступил с нами Овечкин, речь о больших деньгах не идёт. Будь у нас с ним подписанный контракт, тогда мы действительно могли бы вступать в «Кэпиталз» в подобные переговоры. Исходя из нового соглашения ИИХФ с НХЛ выйдет $ 800-900 тыс. Если ПХЛ примет соглашение, нам придется действовать в этих рамках, и никаких прямых переговоров с «Вашингтоном» не будет. Более того, считаю, что наша лига в нынешнем её виде совершенно не готова к подобного рода прямым переговорам с заокеанскими клубами — учитывая то, на какие поступки способны наши клубы, тот же «Авангард». Не будь у ИИХФ нового соглашения с НХЛ, могла бы запросто сложиться ситуация, при которой хоккеисты будут уезжать, а получать мы не будем ничего», — президент «Динамо» Анатолий Харчук явно остался недоволен тем, как разрешилась ситуация, хотя, будь арбитраж лиги более расторопным, бело-голубые могли не получить и этих денег.

«Как известно, Овечкин категорически не хотел подписывать новый контракт с «Динамо» и именно из-за этого готов был уехать из России. Безумно обидно было бы потерять Овечкина, поэтому мы хотели сохранить его для российских болельщиков, и, если бы у «Динамо» была немного другая позиция, думаю, сделать это нам удалось бы. Ведь поначалу мы пришли к компромиссу с динамовским клубом, согласно которому Овечкин станет играть в Омске. Оставалось только зафиксировать наши договорённости на бумаге, но, к сожалению, руководители «Динамо» стали откровенно тянуть время, оттягивать подписание компромиссного варианта, устраивавшего все стороны.

Хотел бы напомнить, что по предыдущему соглашению между ИИХФ и НХЛ компенсация в любом случае пришла бы в тот клуб, который воспитывал игрока, то есть в «Динамо», поэтому ссылки на то, что «Авангард» хотел забрать компенсацию, абсолютно беспочвенны. Мы заявляли и неоднократно подтверждали это в письменных и устных договоренностях, что на компенсацию не претендуем», — это уже слова президента «Авангарда» Константина Потапова, расстроенного тем, что Овечкин так и не примерил форму «ястребов».

Так завершилось «дело Овечкина», в результате которого Александр отправился за океан, чтобы с первого же сезона стать яркой звездой НХЛ. На самом деле трудно говорить, остался бы Овечкин ещё на год в Суперлиге, если бы не вмешательство «Динамо» в договорённости хоккеиста с «Авангардом». Всё-таки «Вашингтон» в любом случае успел предложить максимальный контракт Овечкину до дедлайна, а Омск был готов идти на уступки хоккеисту и претендовал на него только в том случае, если бы у Александра не срослось с НХЛ.

Однако борьба за Овечкина ещё больше обострила взаимоотношения между омским и московским клубом, которые и так были злейшими врагами в нулевые годы. «Авангард» и «Динамо» часто встречались в плей-офф, между клубами велась открытая кабинетная война, а в межсезонье-2005, помимо Овечкина, яблоком раздора между клубами стал и Павел Дацюк. «Авангард» тоже сделал Волшебнику превосходящее по деньгам предложение, которое с трудом повторило «Динамо», и дело ушло в суд. Его выиграл Омск, но к тому моменту Дацюк уже играл в «Детройте» — оказалось, что «Динамо» и «Авангард» оказались просто пешками в игре агента Дацюка Гари Гринстина, шантажировавшего «Ред Уингз» ради нового контракта Павла в НХЛ.

«Дело Овечкина», может, и оказалось на поверку фикцией (Александр бы, наверное, всё равно уехал за океан), но оно показало, что у «Динамо» были серьёзные разногласия со своим воспитанником. Овечкин переживал из-за этого, но затем, после смены руководства в клубе, сумел помириться с родной командой.

Что касается «Авангарда», то омский клуб больше никаких дел с Овечкиным не имел (да и не мог иметь), но нынешний руководитель «ястребов» Александр Крылов, возможно, вспомнил ту давнюю историю и в августе 2019-го пригласил Овечкина на открытие филиала хоккейной академии «Авангард» в Балашихе.