Банк лопнул, игроки лишились денег. В прошлый кризис «Спартак» стал банкротом

Нынешнее падение цен на нефть и ослабление курса рубля по отношению к американскому доллару – далеко не первый случай кризиса в российской экономике. Сразу вспоминается 2014 год и валютный кризис того времени. Знаменитый «чёрный» вторник — обвальное падение рубля по отношению к доллару США и евро, случившееся 16 декабря 2014 года.

ХК "Спартак": жизнь или смерть? В хоккейном "Спартаке" по-прежнему нет денег, дела команды с каждым днём становятся хуже, начались арбитражи и расторжения контрактов.

Однако проблемы одного из самых популярных хоккейных клубов страны – московского «Спартака» – начались ещё раньше. 13 декабря 2013 года Центральный банк России отозвал лицензию у Инвестбанка, по сути лишив красно-белых главного спонсора.



Некоторые игроки, кстати, держали деньги именно в Ивенстбанке, в итоге потеряв крупные суммы. Больше остальных пострадал нападающий Игорь Волков. Проходила информация, что форвард-ветеран Вячеслав Козлов, выступавший в то время за «Спартак», за сутки до коллапса предупреждал более молодых партнёров о том, что деньги из этого банка нужно срочно выводить. Увы, прислушались к совету не все.



После этого у «Спартака» случилось 19 поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Командой тогда руководил Фёдор Канарейкин, а легионеры клуба попросту бросили играть. Для иностранцев ситуация стала в прямом смысле слова дикой, к подобным вещам они не привыкли и не могли в них поверить.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За красно-белых выступали американский защитник Дерон Куинт, его соотечественник нападающий Мэтт Андерсон, шведский форвард Том Ванделль, словак Растислав Шпирко и канадский вратарь Джефф Гласс.



Гласса и Куинта в итоге продали в ЦСКА, чтобы хоть как-то существовать. Андерсон, Ванделль и Шпирко в свою очередь еле играли, просто отбывая номер на льду.



Мы решили более подробно узнать о событиях, происходивших в клубной системе москвичей.



— Зарплаты нам тогда практически не платили, я сидел без зарплаты по четыре месяца. Но та же «молодёжка» в 2014 году выиграла Кубок Харламова. Болельщики помогали и деньгами, и клюшками. В финале обыграли «Красную Армию» — 4-3 в серии. В предыдущем году, если помните, с таким же счётом в финале уступили «Омским Ястребам», — вспоминает тогдашний директор по связям с общественностью «Спартака» Александр Малышев, который нынче работает на аналогичной должности в клубе ВХЛ «Хумо».



— Болельщики действительно помогали финансово?

— Болельщики реально покупали клюшки. Ко мне лично подошли два болельщика и сказали: «У нас есть деньги. Мы готовы за выход в следующий раунд заплатить ребятам премию. Я подошёл к Павлу Ни-Ли (на тот момент – генеральный директор «Спартака». – Прим. «Чемпионата»), он дал добро. Мы все пошли к Олегу Браташу (на тот момент – главный тренер МХК «Спартак». – Прим. «Чемпионата») прямо во время перерыва матча с «Алмазом». Он всё передал ребятам, они «разодрали» череповчан и вышли в полуфинал. За каждую пройденную стадию давали всё больше. За победу в турнире, если не ошибаюсь, дали миллион рублей.

— Как рассчитывались за перелёты и проживание в гостиницах?

— С этим тоже были проблемы, долги постоянно висели. Например, перед контрагентами, налоговые задолженности. Так что деньги, которые поступали от продаж, не всегда уходили на зарплаты, хотя, по идее, это первая статья расходов любой организации. За перелёты, проживание должны были контрагенту.



— Помню, ваш клуб организовывал крутую пиар-кампанию «Спартак должен жить!».

— Да, много кто за нас заступался. Малкин, Ковальчук, футболисты, гимнастки, даже космонавты! Все высказывались, поддерживали нас в социальных сетях. Убеждён, что эта акция наряду с победой «молодёжки» в Кубке Харламова и позволила возродить «Спартак».



— Что происходило потом?

— В июне нас разогнали. Сказали, чтобы увольнялись, денег не будет. Я ушёл работать в «Атлант». Помню, как после победы в Кубке Харламова мы давали пресс-конференцию в агентстве ТАСС, — вспоминает Малышев.

Фото: Из личного архива

К слову, именно в то межсезонье «Спартак» покинуло более 10 хоккеистов, которых продали в СКА. На эти деньги частично погасили зарплаты работникам клуба, полностью расплатились с молодёжной командой. Перед легионерами до конца не рассчитались, но за откровенное бездельничество им и не стоило платить.



— Значит, времена были очень тяжёлые, — снова обращаюсь к Малышеву.

— Более чем. У меня ещё тогда вторая дочка родилась, вот 24 марта ей исполнится шесть лет. Меня приглашали работать в футбольный «Спартак». Роман Асхабадзе (бывший генеральный директор футбольного «Спартака». – Прим. «Чемпионата») созвонился с Денисом Скомороховым (бывший председатель совета директоров хоккейного «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Алексей Матвеев, возглавлявший тогда пресс-службу футбольной команды, перешёл на работу в клубный музей. Мне сделали предложение, но я не пошёл. Там был «жёсткий» офис, нельзя было хоть иногда работать удалённо, и я выбрал дочку и семью, — подытожил Малышев.



Лишь 2 октября 2014 года московский арбитражный суд признал несостоятельность некоммерческого партнёрства «Столичный профессиональный клуб «Спартак». То есть клуб, по сути, признали банкротом. Так закончилась история того «Спартака», который радовал миллионы болельщиков своей игрой, но затем угодил в глубокую яму. Нынешний клуб, кроме названия, не имеет с той командой ничего общего. Даже в Сокольниках матчи КХЛ давно не проводятся.



19-матчевая проигрышная серия «Спартака» в сезоне-2013/2014



Выступление в плей-офф МХК «Спартак» в чемпионский год