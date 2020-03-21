«Не троньте Ягра!». Как из-за великого чеха Назаров развязал драку «стенка на стенку»

Главный русский «полицейский» НХЛ Андрей Назаров завершил карьеру игрока в 32 года и вот уже на протяжении 13 лет трудится тренером. Назаров работал во многих командах КХЛ и завоевал репутацию идеального наставника для команд средней руки, а также человека, с которым просто не бывает скучно. Андрей Викторович – мастер ярких и сочных высказываний и крайне неординарных поступков.

Вулкан Назаров: извержение во Владивостоке Скандал во Владивостоке – не первый в карьере Андрея Назарова. Мы вспоминаем все истории с участием вспыльчивого тренера.

Выросло уже целое поколение любителей хоккея, которые не помнят Назарова-игрока. А между тем, воспитанник челябинского хоккея в бытность свою хоккеистом веселился не меньше. В 1993 году Назаров уехал в Америку из московского «Динамо». На драфте НХЛ -1992 его под высоким десятым номером выбрал «Сан-Хосе», Назаров считался весьма перспективным нападающим, но судьба сложилась так, что он стал известен в другом амплуа. «В начале карьеры быстро понял, что можно заработать дополнительные дивиденды за счёт драк. Наверное, не стоило так рьяно браться за дело, но я увлёкся. Так и родился русский тафгай», — рассказывал Назаров в одном из интервью. Он никогда не считался элитным бойцом, но уже в первых сезонах заработал хорошую репутацию и прозвище «Грязный Наз». В НХЛ он задержался на 12 сезонов, и за это время провёл 132 боя и набрал 1420 штрафных минут.

Фото: Craig Jones/Getty Images/NHL

Сезон – 2003/2004 Назаров завершил в составе «Финикса», а затем в НХЛ грянул локаут. Русский тафгай не вызывал интерес у топ-клубов Суперлиги, составы которых к октябрю-ноябрю 2004-го стали наполняться мировыми суперзвёздами, однако Назаров сумел трудоустроиться ещё в сентябре: контракт с ним заключил новокузнецкий «Металлург». За «Кузню» Назаров провёл 10 матчей, не набрал ни одного очка и ни разу не подрался, а в ноябре в его жизни случилась крутая перемена.



«Авангард» перед паузой на Кубок Карьяла договорился о контракте с Яромиром Ягром, и в омском клубе озаботились поиском телохранителя для великого чеха и других лидеров действующего чемпиона страны. Трудно было найти кандидатуру лучше, чем Назаров. 15 ноября русский тафгай перешёл в «Авангард», а через четыре дня Ягр дебютировал за «ястребов» в Воскресенске под чутким присмотром личного телохранителя.

15 лет назад Ягр впервые приехал в Россию. Простыл в Омске, устроил шоу в Москве Вспоминаем первую неделю великого чеха в «Авангарде».

В «Авангарде» форвард Назаров выходил в четвёртом звене, почти не принимал участие в атаках «ястребов», зато редкий матч обходился без его двухминутных удалений. До драк и жести Назаров какое-то время не доходил, но всё изменилось в Перми, куда «Авангард» приехал играть матч с «Молотом-Прикамье». Против Яромира Ягра в этом матче персонально действовал его соотечественник Лукаш Зиб, и со своей задачей пермский чех справился блестяще. Ягр, окружённый плотной опекой, впервые в России не набрал ни одного очка, кроме того, Зиб грамотно применял тактику мелкого фола, регулярно «прессуя» Ягра в силовой борьбе. Всё это видел Назаров и за несколько секунд до финальной сирены нервы у него не выдержали. После очередного хита Зиба на Ягре, Назаров выскочил со скамейки «Авангарда», накинулся на игрока «Молота» со спины и стал буквально избивать его. Судьи не сразу смогли вмешаться в потасовку, из которой Зиб вышел изрядно помятым. Назаров за свою первую акцию устрашения в России наказали пропуском одной игры с возможностью замены штрафом в 5000 рублей.

ВИДЕО

От общения с прессой Назаров после матча с «Молотом» отказался, зато уже через 5 дней дал новый инфоповод. 4 декабря 2004 года в Омске «Авангард» сыграл с «Ак Барсом» один из самых ярких матчей за всю историю Суперлиги. В гости к «ястребам», ведомым Ягром, Сушинским, Затонским, Прокопьевым приехали казанцы с Хабибулиным, Салеем, Каспарайтисом, Ричардсом, Лекавалье, Ковалёвым и другими звёздами. Команды дали настоящий концерт на льду СКК им. В. Блинова: к 16-й минуте «Ак Барс» вёл 3:0, но в результате «Авангард» победил в основное время 5:4.



Решающий гол забил Александр Гуськов, но настоящий всплеск негодования у гостей вызвала четвёртая шайба «ястребов» в исполнении Александра Пережогина. Дело в том, что, по мнению игроков «Ак Барса», в начале голевой атаки «Авангарда» шайба покинула пределы площадки, угодив в кого-то на скамейке омичей, но быстро вернулась в игру. У защитника «Ак Барса» Дарюса Каспарайтиса в нарушении правил вообще не было никаких сомнений: Каспер ещё по ходу атаки начал жестикулировать в адрес арбитров, а после взятия ворот накинулся на ни в чём не повинного Пережогина. Такое отношение к своему партнёру не смог стерпеть Назаров, тоже находившийся на льду. Тафгай «ястребов» мгновенно отреагировал на ситуацию и завалил разъярённого Каспера на лёд.



ВИДЕО



Пока арбитр Вячеслав Буланов отправился смотреть видеоповтор эпизода, разгорячённый Назаров набросился на Алексея Морозова, и судье пришлось удалить тафгая омичей до конца матча. Затем Буланов продолжил просмотр «кино» и в итоге засчитал шайбу, а затем выгнал с площадки ещё и Каспарайтиса.



«Он меня не вывел из себя. Все видели – Каспер толкнул Пережогина после остановки игры. Сложилась такая ситуация, что пришлось. Каспарайтис говорил, что надо было биться лицом к лицу? Это у него по горячке вырвалось. Мы друг друга очень хорошо знаем. Я отлично представляю, какая у него работа, он – какая у меня. Так что не стоит друг на друга обижаться», — вспоминал Назаров этот эпизод в интервью официальному сайту «Авангарда».

Фото: hclada.ru

Два матч-штрафа за две игры – такая «результативность» стоила Назарову двух пропущенных матчей, но вовсе не умерила пыл тафгая. В следующий раз он показал себя во всей красе в конце 2004 года. 27 декабря «Авангард» в Тольятти играл с «Ладой», и за несколько минут до конца основного времени на льду «Волгаря» возникла массовая потасовка.



«За четыре с половиной минуты до конца встречи у наших ворот завязалась потасовка, — рассказывал после игры тогдашний генеральный менеджер «Лады» Леонид Вайсфельд. – Игроки разбились на пары, как вдруг со скамейки выскочил Назаров. Он фактически начал избивать нашего защитника Максима Кондратьева, который лишь отбивался, не более. Драка бы прекратилась, если бы не действия Назарова. Он умудрился даже ударить нашего вратаря Юсси Маркканена, когда казалось, что драка стихла. Естественно, произошла новая вспышка. Защищать голкипера кинулся наш Илья Воробьёв, но его остановил кто-то из омичей».



Помимо Назарова, Кондратьева и Воробьёва в той потасовке активное участие приняли также Дайнюс Зубрус со стороны «Лады» и Андрей Коваленко от «ястребов». Интереснее всех себя, конечно, повёл Назаров, зачем-то толкнувший мирно беседовавшего с Нормом Мараклом Маркканена, но и у тольяттинцев нашёлся свой «герой». Запасной вратарь «Лады» Василий Кошечкин запустил со скамейки тренерским планшетом прямо в гущу хоккеистов, за что его попытался призвать к ответу бэкап «ястребов» Максим Соколов. Словом, в тот вечер в Тольятти было весело.



ВИДЕО



После перформанса в матче с «Ладой» Назаров успокоился почти на два месяца. На протяжении шести игр после драки в Тольятти форвард «Авангарда» вообще обходился даже без малых штрафов, а слегка сорвался только в Москве в матче с ЦСКА. На «армейском» льду Назаров проучил кулаками Сергея Соина, заработав четвёртый матч-штраф в сезоне. «Почему возникла драка? Да какая это драка, два раза ударил соперника, на этом всё закончилось, — призывал не драматизировать Назаров. – Просто при счёте 6:0 Соин неправильно и очень грубо сыграл против нашего Александра Прокопьева, ударив ему по колену. Я решил вступиться за партнёра. Считаю, всё сделал абсолютно правильно. Это моя работа».



В феврале Назаров был паинькой, но это оказалось затишьем перед бурей. Своё главное выступление тафгай омичей приготовил на конец регулярного сезона, хотя необходимо отметить, что в ярославском матче «Локомотива» и «Авангарда», состоявшемся 5 марта, почин Назарова с удовольствием поддержали и другие игроки в составе обеих команд.

9 лет грязному побоищу в Омске. Как «Витязь» «наказывал» «Авангард» Чеховские хоккеисты вели себя, как гопники, но у них были свои причины. Всё происходило на глазах у Панарина.

Самое грандиозное побоище Суперлиги началось после того, как на 49-й минуте игры защитник «Локомотива» Дмитрий Красоткин в своей зоне толкнул Яромира Ягра. Тот отмахнулся от соперника, началась заварушка, в ходе которой Красоткин буквально оседлал чешскую звезду. На помощь партнёрам поспешили Юрий Панов и Александр Карповцев, а затем в эпицентре событий оказались уже все полевые хоккеисты, находящиеся на льду. Последним на разборки подоспел Назаров, выскочивший со скамейки запасных, и тут понеслось.

«Считаю, что драку спровоцировал Назаров, выскочивший шестым полевым игроком со скамейки запасных. Думаю, такой хоккеист не должен играть в суперлиге — рано или поздно он кого-нибудь травмирует. Да, в нашем виде спорта драки имеют право на существование. Но они должны быть честными. Не думаю, что Белоусов специально выпустил Назарова, — Валерия Константиновича я знаю не первый год, он не мог этого сделать. Просто у хоккеиста в голове что-то заклинило», — комментировал эпизод генменеджер «Локомотива» Юрий Лукин.



Назаров бился с Карповцевым, Иван Непряев – с Ярославом Беднаром – после этого арбитрам вроде бы удалось утихомирить хоккеистам, а Назаров под конвоем лайнсменов отправился к своей скамейке. Однако лайнсмену Алексею Анисимову (сейчас главный арбитр КХЛ – Прим. «Чемпионат».) не удалось сдержать разгорячённого тафгая «ястребов», тот направился к скамейке «Локомотива», намереваясь перебить, кажется, всех ярославцев. Началась драка «стенка на стенку», а скрутить Назарова удалось только не менее габаритному Алексею Михнову.



ВИДЕО



Как итог, 29 минут штрафа для Назарова, 9 матч-штрафов (четыре игрока «Локомотива», пятеро омичей), и 296 минут штрафа на две команды только по итогам побоища. Всего за матч «железнодорожники» и «ястребы» набрали 322 минуты штрафного времени, что на тот момент стало абсолютным рекордом для российского хоккея.



«Давайте по порядку. С первых же секунд арбитр, на мой взгляд, несколько «поплыл». Стал пропускать много мелких нарушений, затем вдруг начал фиксировать все подряд и выравнивать составы. Хоккеисты, поверьте, отсутствие четкой судейской линии сразу чувствуют. Вот и пошли эксцессы. Не сомневаюсь, что вы спросите о том эпизоде, когда началась драка с участием Яромира Ягра, а я бросился ему на помощь. Считаю, действовал абсолютно верно — ситуация, когда звезду такого масштаба столь беспардонно атакуют, является, скажем так, нештатной. Соответственно, нештатными были и мои действия. На лавке для запасных все — от тренеров до игроков и врачей — верно оценивали ситуацию. Понимали, что чех в беде.



Другого выхода из ситуации у меня не было. Поверьте, в России хоккей очень хорошего уровня. Но некоторые моменты не могут меня не удивлять. Уверяю вас, того же Ягра в НХЛ оберегают не только «полицейские», но и судьи. Они прекрасно понимают ценность суперзвезд для всей лиги, их вклад в популяризацию хоккея. Поэтому все нарушения на игроках уровня Ягра моментально караются.



У нас картина прямо противоположная! Я уже устал смотреть, как грязно играют против Яромира. Причем речь именно о мелкой грязи — зацепах, подножках, ударах по рукам. Вот и в Ярославле Ягра начали преследовать с первых же минут. А когда кто-то устроил с ним кулачный бой, я не имел права оставаться на скамейке для запасных. Партнеры по команде меня просто не поняли бы! Обращаюсь к хоккеистам других команд: не троньте Ягра! Пожалуйста, играйте с ним жестко, пытайтесь его закрыть — если, конечно, получится! Но только в рамках правил», — бушевал после матча Назаров.

Назаров: команда – как птичка. Надавишь – обосрётся, отпустишь – улетит Главный тренер «Нефтехимика» — о Матче звёзд КХЛ и прорыве нижнекамского клуба.

Эпизод в Ярославле оказался финальным аккордом в бойцовской карьере Назарова-игрока. Нападающий сыграл за «ястребов» и в плей-офф, но ничего не устроил на льду даже в той игре, где «Авангард» «сгорел» в полуфинале «Динамо» со счётом 0:11. Впрочем, в той серии с бело-голубыми, в которой «Авангард» сложил свои чемпионские полномочия, Назаров всё-таки сумел оторваться. По сообщениям СМИ, после решающей игры противостояния он ворвался в ресторан, где ужинали арбитры, и стал им угрожать. Повод был следующий: судья Рафаэль Кадыров засчитал крайне спорный гол-фантом Игоря Мирнова, который в 2005-м просто невозможно было разглядеть на телевизионной картинке. Он оказался единственным в той встрече. В ресторане Назарова пытался утихомирить представитель ПХЛ Сергей Козлов, но и он услышал от хоккеиста много нелестных слов, о чём и написал в рапорте. Однако у самого Назарова была другая точка зрения.

«Вся команда пошла в ресторан дворца спорта. Сели, все огорчены и вымотаны до предела. И тут – как хозяева жизни – в ресторан завалились счастливые арбитры матча и их начальники. «Ну что вы, ребята, не надо печалиться», – для нас эти слова прозвучали как издевательство. Не скрою, мне, человеку русскому, взрывному, не удалось проконтролировать свои эмоции. Помню, что попросил этих хозяев хоккейной жизни покинуть помещение и, вероятно, произнес какие-то нецензурные слова. Скажу больше – в моем гневе меня поддержала фактически вся команда. Безусловно, сейчас жалею, что потребовал покинуть ресторан в некорректной форме. Но и поведение чиновников иначе как вызывающим не назовешь. Неужели трудно было подождать, когда пострадавшая от их сомнительного решения команда поест, уйдет из ресторана – и только тогда заходить. Меня особенно возмутили слова о том, что я якобы ворвался в ресторан. На самом же деле есть много свидетелей, которые скажут вам, что я никуда не врывался – и даже не вставал со стула!», — рассказывал Назаров в интервью «Спорт-Экспрессу».



Заседание коллегии российской Суперлиги дисквалифицировало Назарова на один год, но в НХЛ завершился локаут и нападающий подписал контракт с «Миннесотой». За «дикарей» Назаров провёл лишь два матча и ни разу не подрался, ещё один поединок он сыграл в АХЛ, а в 2006 году объявил о завершение карьеры. Назаров сразу же вернулся в Россию, в марте 2007-го стал генеральным менеджером родного «Трактора», а уже в апреле в Челябинске он начал карьеру главного тренера.