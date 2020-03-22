Советский хоккей в чёрно-белых фотографиях. Снимки, которые греют душу

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию архивные фотографии хоккейных первенств СССР 80-х и начала 90-х годов. Снимки, которые согреют душу болельщика со стажем и вызовут у него добрую ностальгию. А молодому поколению будет полезно и интересно посмотреть, как выглядел наш хоккей 30-40 лет назад.

Борис Михайлов и Владислав Третьяк – две легенды советского хоккея, прославленные московские «армейцы», выступавшие вместе за ЦСКА на протяжении 11 лет. В 1970-е годы были важной частью мощной советской сборной, на двоих выиграли 5 Олимпиад и 18 золотых медалей чемпионатов мира.

Павел Буре дебютировал в ЦСКА в 17 лет и в первом же матче забросил свою первую шайбу за «армейцев». В конце 1980-х дважды выиграл золото чемпионата СССР, в 1990-м стал чемпионом мира в составе советской сборной, после чего отправился покорять НХЛ.

Ильдар Мухометов в 18 лет дебютировал в составе родного московского «Динамо», зацепив последний розыгрыш чемпионата СССР. Один из самых техничных вратарей страны 90-х годов провёл в составе бело-голубых семь сезонов и выиграл с «Динамо» два чемпионата МХЛ.



Форвард Александр Барков родился в Новосибирске, в начале карьеры играл за «Сибирь», а в конце 80-х перебрался в московский «Спартак». В составе красно-белых Барков провёл пять сезонов, был одним из лучших снайперов своей команды, а в середине 90-х транзитом через Италию уехал играть в Финляндию.

Владимир Васильев начал самостоятельную тренерскую карьеру в казанском СК им. Урицкого, в 1982 году возглавил «Химик» и остался в Воскресенске на долгих 10 лет. Под руководством Васильева подмосковная команда добилась наивысшего успеха в своей истории – серебро чемпионата СССР – 1988/1989 – и ещё дважды выигрывала бронзовые медали первенства.

Дмитрий Юшкевич перед отъездом в НХЛ в 1992 году провёл сезон в московском «Динамо» и выиграл с бело-голубыми чемпионат СНГ. В одной команде с воспитанником череповецкого хоккея выступал и Алексей Ковалёв. Будущий АК-27 дебютировал в «Динамо» ещё в конце 80-х в 17 лет, а всего провёл в клубе 3 сезона, в каждом из которых бело-голубые выигрывали хоккейное золото страны.

Голкипер Олег Браташ связал своё имя с клубом «Крылья Советов». С 1984-го по 1994-й он защищал ворота этой команды, хотя и отлучался на два года в ЦСКА, где мало играл и мучился от травм. С «крылышками» Браташ трижды выигрывал бронзу чемпионатов СССР и МХЛ, а по итогам сезона-1988/1989 он был признан лучшим вратарём Советского Союза.

Виктор Гордиюк – воспитанник «Крыльев Советов», в чемпионате СССР играл за московский клуб с 17 лет, дважды выиграл с «крылышками» бронзу чемпионата Советского Союза в 1989 и 1991 годах. На рубеже 80-х и 90-х годов в этом первенстве выступал и московский динамовец Игорь Королёв. В составе бело-голубых форвард дважды стал чемпионом СССР, а также выиграл золото чемпионата СНГ.

Челябинец Евгений Давыдов с 1986 по 1992 год выступал в составе ЦСКА, с «армейцами» выиграл три золота чемпионата СССР. Добился успеха Давыдов и с советской сборной: форвард стал чемпионом мира в 1990 году, а также был в составе сборной СНГ на триумфальной Олимпиаде в 1992-м.

Воспитанник школы ЦСКА Алексей Марьин не сыграл за «армейцев» ни матча, а большую часть карьеры провёл в «Спартаке». Красно-белые цвета голкипер защищал с 1987 по 1993 годы, со «Спартаком» Марьин выиграл серебро союзного первенства в 1991-м и бронзу чемпионата СНГ в 1992-м. Также в списке достижений вратаря золото МХЛ, завоёванное в составе «Лады» в 1994 году.

Фото: photo.khl.ru

Легендарный защитник ЦСКА и сборной СССР 1980-х годов, сумевший позднее сделать себе имя и в НХЛ. До отъезда за океан, Вячеслав Фетисов провёл 12 сезонов за московских «армейцев», и на протяжении всего этого времени ЦСКА не отдавал союзное золото соперникам. В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и выиграл семь чемпионатов мира. В 1997-м, после завоевания с «Детройтом» Кубка Стэнли, Фетисов вошёл в «Тройной золотой клуб».

Фото: photo.khl.ru

На старте карьеры Вячеслав Быков играл в Челябинске, защищая цвета местных «Металлурга» и «Трактора», но в 1980-х нападающий перебрался в Москву и стал важной частью непобедимой «армейской» машины. С ЦСКА Быков стал семикратным чемпионом СССР, а в составе советской сборной выиграл пять чемпионатов мира и золото Олимпиады – 1988. Также Быков стал олимпийским чемпионом с командой СНГ в 1992-м.

Фото: photo.khl.ru

Алексей Касатонов родился в Ленинграде, начал карьеру в местном СКА, но в 1978-м году им заинтересовались московские «армейцы». В 80-е Касатонов стал 10-кратным чемпионом СССР, с советской сборной выиграл пять чемпионатов мира и две Олимпиады.

Фото: photo.khl.ru

В союзном первенстве Каменский дебютировал в составе родного «Химика» в 16 лет, позднее с воскресенским клубом Валерий стал бронзовым призёром чемпионата СССР в 1984 году. С 1985-го Каменский становится частью ЦСКА, с «армейцами» форвард выиграл четыре союзных золота, а со сборной СССР – три чемпионата мира и Олимпиаду-1988. В 1996 году Каменский выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо» и стал первым российским членом «Тройного золотого клуба».

Фото: photo.khl.ru

Воспитанник кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов долгое время играл за родную «Олимпию», но в 1990 году перешёл в московское «Динамо», в составе которого и дебютировал в чемпионате СССР. С бело-голубыми голкипер Трефилов выиграл союзное первенство в 1991-м и золото СНГ-1992, в том же году стал олимпийским чемпионом Альбервилля.

Фото: photo.khl.ru

Виктор Тихонов – легендарный тренер ЦСКА и сборной СССР. Московских «армейцев» Виктор Васильевич возглавлял с 1977 по 1996 год, за это время ЦСКА выиграл 12 золотых медалей союзного первенства. На протяжении 14 лет подряд Тихонов возглавлял сборную СССР, а также был наставником объединённой команды СНГ на Олимпиаде-1992. Тихонов – трёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира.



Владимир Юрзинов всю игровую карьеру провёл в московском «Динамо», а затем работал и тренером бело-голубым. С Юрзиновым у руля динамовцы три года подряд завоёвывали золото в чемпионатах СССР и СНГ. Кроме того, в 1988 году Юрзинов привёл к серебряным медалям союзного первенства рижское «Динамо». С 1974 по 1987 год Владимир Владимирович входил в штаб Виктора Тихонова в сборной СССР.

Фото: photo.khl.ru

Илья Бякин долгое время сохранял верность родному екатеринбургскому «Автомобилисту», но всё-таки провел несколько сезонов в составе «Спартака» и ЦСКА, чемпионом СССР не стал, зато с советской сборной выиграл три чемпионата мира и Олимпиаду в Калгари.



Дмитрий Миронов поиграл за ЦСКА и «Крылья Советов», в 1992 году выиграл золото Олимпиады с командой СНГ. В Альбервилле побеждал и динамовец Алексей Жамнов, выигрывавший также с бело-голубыми всё хоккейное золото страны на рубеже 80-х и 90-х годов.