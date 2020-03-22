Хочешь в НХЛ – проси разрешение или плати деньги. В чём идея законопроекта Третьяка?

Давайте представим, что в мире нет эпидемии коронавируса, и поговорим о вещах, которые волновали бы нас в спокойное время. Например, о новом законопроекте, касающемся перехода российских спортсменов в иностранные клубы, который был внесён в Госдуму президентом ФХР Владиславом Третьяком и главой комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаилом Дегтярёвым.

В Госдуму внесён законопроект о правилах перехода игроков в иностранные клубы

Этот законопроект – очередной этап заочной войны, которую ФХР ведёт с КХЛ за влияние на весь российский хоккей. Сразу оговоримся, что законопроект не касается только хоккеистов, но всем же понятно, что направлен он, в первую очередь, именно на них, так как ни в одном другом виде спорта нет такого мощного экспорта российских кадров за рубеж.

При идеальном раскладе никакой войны между Федерацией хоккея и частной клубной лигой вообще не должно существовать, потому что каждая сторона должна заниматься своим делом. ФХР – развивать массовый и детско-юношеский хоккей, строить катки и школы по всей стране, отстаивать интересы сборной России на международной арене. Главная задача КХЛ – развитие клубного чемпионата, создание интересной и конкурентной лиги, в которой все члены находятся в равных условиях. По идее, КХЛ вообще не должна иметь никакого отношения к ФХР, существовать обособленно и самостоятельно. Между двумя структурами, конечно, нужен диалог, но исключительно на равных условиях. Если бы КХЛ была по-настоящему серьёзной частной лигой, то никогда бы не позволила ФХР влиять на свои календарь и регламент. В КХЛ бы не было лимита на легионеров, перерывов на Евротур и прочих вещей, навязанных сверху.

Но никакого идеального расклада, конечно, не существует. КХЛ пляшет под дудку олигархов, которые имеют гораздо больший вес в совете директоров лиги, чем сам президент организации, сейчас и вовсе превратившийся в номинальную фигуру. Лига зависит от денег крупнейших госкорпораций, сосредоточенных лишь в нескольких командах, а влиятельные люди нашего хоккея отстаивают интересы своих клубов, где они являются руководителями. А хуже всего даже не неравенство, которое не устранит никакой жёсткий потолок зарплат, а то, что беспредел богачей творится под прикрытием интересов сборной России, которые можно приравнять к государственным. Такой расклад сложился в нашем хоккее после ухода с поста президента КХЛ Александра Медведева, пытавшегося быть действительно независимым руководителем. С 2014 года, после проваленной Олимпиады в Сочи, доля влияния людей из ФХР на наш клубный чемпионат возросла до неимоверных размеров, в результате чего мы получили два базовых клуба сборной, практически нулевую конкуренцию и снижение общего уровня лиги. КХЛ из интересного самостоятельного проекта превратилась в прислужника сборной России, практически вернулась ролевая модель чемпионата СССР, где всё было заточено под главную команду союза. Кажется, при создании КХЛ задумывалось что-то другое, да и выхлоп от таких жертв, прямо скажем, почти нулевой. С 2014 года не выиграно ни одного чемпионата мира (куда, кстати, всё равно едут в основном игроки НХЛ), хотя многих, наверное, успокаивает победа на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Страшно представить, что бы случилось с КХЛ, не спаси сборная России тот финал с немцами.

Но в последнее время в этих стройных феодально-вассальных отношениях ФХР и КХЛ наметился небольшой раскол. Лига сумела довести до логического завершения проект жёсткого потолка зарплат, против которого были клубы-олигархи и, конечно, ФХР. Ведь, по мнению Федерации, ограничение в зарплатах тут же спровоцирует массовый отток российских хоккеистов в Америку. Ну да, именно в этом причина.

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Как будет работать потолок, мы ещё посмотрим, но, как ни крути, его введение – это уже большой прорыв. Совершённый, несмотря на сопротивление всё той же Федерации. ФХР пыталась в очередной раз воздействовать на КХЛ через политические сферы, написав письмо министру спорта Олегу Матыцину, но не помогло. Сейчас, видимо, ФХР решила идти другим путём, продавливая свой убойный аргумент. Президентом Федерации Владиславом Третьяком, который является депутатом Госдумы, предлагается на законодательном уровне протащить проект, целью которого, по сути, является удержание искусственными методами российских хоккеистов на родине. Другими словами: русские ребята должны спрашивать у ФХР разрешения сыграть за рубежом (читай, в НХЛ), либо заплатить Федерации за такую возможность.

Поражают здесь даже не методы, которыми пытается действовать ФХР, а удивительная упёртость в своей позиции. В Федерации твёрдо уверены, что отъезд хоккеистов в Америку можно остановить искусственным путём, просто наложив какие-то ограничения. Непонятно, почему нужно объяснять прописные истины: игроки едут за океан, потому что там – лучшая хоккейная лига в мире, и в стремлении осуществить мечту их не остановят никакие запреты. Условный Кирилл Капризов ни за что не останется в КХЛ, даже если его завалят деньгами и нагородят финансовых и юридических барьеров. Если дойдёт до такого, то хоккеист просто-напросто сбежит за океан, благо прецедентов хватало. И это касается не только суперзвезды КХЛ Капризова, но и любого другого игрока, который с детства мечтал хотя бы прикоснуться к НХЛ. Чинить искусственные препятствия хоккеистам нельзя, и грустно, что в ФХР этого не понимают.

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Не понимают там и того, что для сохранения кадров в России, нужно идти совсем другими путями. В задачи ФХР входит создание условий для тренировок и развития игроков по всей стране, чтобы наши школы выпускали столько кадров, что их хватало и на НХЛ, и на КХЛ, и ещё в запасе оставалось. Пожалуйста, Владислав Александрович продавливайте в Госдуме законопроекты, направленные на увеличение финансирования детских школ, делайте всё, чтобы поднять зарплаты тренерам, развивайте инфраструктуру, ищите деньги для строительства хоккейных коробок в каждом дворе. Вот для достижения этих целей и используйте пафосные аргументы об интересах сборной России, никто и слова против не скажет, если это поможет. Но, увы, в ФХР предпочитают заниматься вершками, а не корешками.

«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят. Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают», — приводит слова Дегтярёва «Парламентская газета».

Но разве школы не работают для того, чтобы их лучших воспитанников «уводили профессиональные клубы»? Видимо, Дегтярёв имеет в виду иностранные клубы, но что странного в том, что молодой хоккеист хочет играть в лучшей лиге? Опять же, ФХР, не мешайте КХЛ своим влиянием, дайте сделать этой лиге мощный и интересный чемпионат, и тогда, вполне вероятно, юный игрок ещё дважды подумает, прежде чем куда-то уехать. Как только хоккеисты будут видеть, что у них на родине появилась достойная альтернатива, то отток кадров сразу же существенно сократится, потому что дома всем играть приятнее.

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Но Дегтярёв полагает, что у нас уже всё замечательно, и видит причину отъезда игроков из России совсем в другом. «В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж. Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утверждёнными российскими спортивными федерациями», — заявляет депутат.

Фото: РИА Новости

Каково? С одной стороны, в таких словах человека, поздравившего сборную России с победой на МЧМ-2020, нет ничего удивительного. С другой – страшно, что эта позиция является чуть ли не официальной для ФХР, а продавливанием законопроекта занимаются люди, сильно оторванные от действительности. Они просто предлагают опустить очередной «железный занавес» и организовать некую зону контроля, где и будет решаться, можно уехать хоккеисту из страны, или нет. Не спрашивая желание самого игрока. Привет, СССР?

Абсурдность такого предложения очевидна всякому здравомыслящему человеку, и, на самом деле, вряд ли такой законопроект будет одобрен. А если это вдруг случится, то игроки найдут другие способы осуществить свою мечту, и всё равно уедут. Кроме того, очевидно, что в ФХР стремятся ещё и заработать на хоккеистах. И вот это совсем странно. Какие-то компенсации школам за подготовку игроков, наверное, действительно должны полагаться, но при чём здесь Федерация? Не секрет, что в подавляющем большинстве школ за занятия ребёнка хоккеем платят родители, они вкладывают в будущую звезду деньги, силы, время и нервы, а на материальное вознаграждение претендует ФХР? А если этот игрок не сыграл ни матча за сборную какого-либо возраста, а уехал в Америку ещё в подростковом возрасте? За него тоже должна быть компенсация для Федерации?

Всё это очень глупо и смешно. Очередная попытка под благовидным предлогом усилить влияние ФХР на российский клубный хоккей. В Федерации упорно отказываются понимать, что своими предложениями они сами же себя и вставляют палки в колёса. Не будет сильной лига, где лучшие российские хоккеисты играют насильно или благодаря лимиту на легионеров. Если не будет сильной лига, то не будет сильной и сборная. А если не будет сильной сборная, то тогда зачем это всё?

К сожалению, в ФХР считают, что всё делают правильно, и разубедить их невозможно. Тот же Третьяк в любом случае будет искать и находить поводы гордиться выбранным курсом, а значит, в ближайшее время ничего не поменяется.