Их миллионы — удар по бюджетам. Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег

В следующем сезоне КХЛ, если, конечно, ничего кардинальным образом не изменится, будет введён жёсткий потолок зарплат. В связи с этим всем богатым клубам придётся серьёзно ужиматься и сокращать зарплатные ведомости. Задуматься о жёстком потолке должны не только менеджеры, но и сами хоккеисты. Особенно те, кто сидел на огромных контрактах.
н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 38 лет
Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин собрался ещё минимум год поиграть, но за гораздо меньшие деньги. Других вариантов просто нет. Всё дело в том, что уральский клуб даже без контракта Мозякина не соответствует нормам нового потолка зарплат, о чём напрямую заявлял первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков. Платить Мозякину по 180 млн руб. более никто не будет. Думается, что Сергею нужно рассчитывать на зарплату около 50 млн руб. Переговорный процесс по-прежнему продолжается.
н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет
По всей видимости, Доус покинет «Автомобилист». В плей-офф североамериканец выступил слабо, явно не отработав свои деньги и не оправдав ожидания руководства клуба. В другой команде КХЛ свои 150 млн руб. Найджел уже не получит, поэтому придётся серьёзно двигаться в деньгах. Не стоит забывать, что Доус занимает легионерскую позицию, так что с него двойной спрос в российских клубах. Может, форварду стоит вернуться в «Барыс»? Там лимита на легионеров нет.
н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет
Зарипов – ровесник Мозякина, оба играли в знаменитой тройке Коваржа в Магнитогорске. Сейчас Зарипов является капитаном «Ак Барса» и получает больше 100 млн руб. На следующий сезон дать таких денег даже столь глубокоуважаемому спортсмену не получится. С финансами у Казани всегда был полный порядок, но есть риск не уместиться в жёсткий потолок зарплат. Скорее всего, Данис ещё на год останется в столице Татарстана, но уже на более скромных условиях.
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
з. Виктор Антипин («Металлург»), 27 лет
Контракт с Антипиным подписывал ещё бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, щедро наградивший Виктора деньгами. Соглашение Антипина с уральцами будет действовать ещё год, но этот игрок – одна из главных причин головной боли менеджмента. Как умещать его 125 млн руб. в год под потолок зарплат? По всей видимости, придётся поступать как в случае с Николаем Кулёминым, то есть пересматривать ранее подписанные бумаги.
н. Максим Шалунов (ЦСКА), 27 лет
Челябинец Шалунов – сильный центральный нападающий, но зарплаты в ЦСКА такие, что о том, чтобы уместиться в новые правила, приходится только мечтать. Кроме того, практически у всех ведущих хоккеистов клуба заканчиваются контракты, поэтому президенту «армейцев» Игорю Есмантовичу придётся серьёзно потрудиться, чтобы сохранить в своём составе лидеров, да ещё и не обделить их деньгами. Нельзя исключать отъезда Шалунова в НХЛ, но более предпочтительным вариантом видится продолжение карьеры в России.
н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год
Пока неясно, продолжит ли Павел игровую карьеру или решит повесить коньки на гвоздь, учитывая постоянные болячки и проблемы со здоровьем. Но то, что в «Автомобилисте» ему переплачивали, не вызывает никаких сомнений. Сейчас Дацюк, учитывая объективные факторы, не играет на 100 млн руб., да и просто нет возможности платить одному-двум хоккеистам такие зарплаты, а остальных набирать по принципу «кто подешевле». Команду нужно собирать и строить размеренно, стараясь максимально сократить разницу между зарплатами.
н. Николай Кулёмин («Металлург»), 33 года
У Кулёмина ещё год действующего контракта с «Металлургом». Его первое соглашение, учитывая большой оклад и не слишком хорошие результаты, уже пришлось пересматривать ещё при Геннадии Величкине, убирая часть зарплаты в премии. Нельзя исключать, что история повторится снова. Приходится констатировать факт, что возвращение Николая из Северной Америки в Россию триумфальным не получилось. А ведь ожидания были большими.
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
н. Свен Андригетто («Авангард»), 27 лет
У Андригетто контракт до 30 апреля 2021 года, но президент «ястребов» Максим Сушинский уже заявил, что будущее швейцарца в «Авангарде» пока не определено. Легионеры омского клуба сыграли в плей-офф слабо, а Андригетто и вовсе провалился. Свену платили в «Авангарде» 90 млн руб. Видимо, придётся расторгать соглашение или пересматривать старое. Форвард явно находится не в своей тарелке.
н. Антон Ландер («Локомотив»), 28 лет
Аналогичная ситуация со шведом Антоном Ландером. У него тоже ещё год контракта с «Локомотивом», но посмотрите на результаты: шесть матчей в плей-офф, показатель полезности «-6». И это при зарплате 85 млн руб. и статусе легионера! Президенту «железнодорожников» Юрию Яковлева стоит задуматься, как и почему так происходит. Самому же Ландеру надо подвинуться в деньгах, потому что в нынешней ситуации соотношение «цена/качество» явно не соответствуют требованиям.
Другие материалы:
Статистика Антона Ландера в плей-офф в сезоне-2019/2020:
Статистика Свена Андригетто в плей-офф в сезоне-2019/2020:
Легионеры КХЛ забыли, что получают миллионы в России. Их нужно наказать рублём
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