Легендарный гол Харламова. Он обманул канадцев, никто не остановил его проход

Те, кто помнит, с удовольствием достанут из памяти. Те, кто не знал, — ознакомятся с вехами истории.

Суперсерия-1974 известна далеко не так хорошо, как исторические матчи двумя годами ранее. Не в последнюю очередь это произошло потому, что суперсерию 1974 года сборная Канады проиграла. Она была укомплектована хоккеистами из ВХА — ныне несуществующей Всемирной хоккейной ассоциации, которая на небольшом отрезке истории конкурировала с НХЛ. По именам та канадская команда была очень звонкая — чего стоил только 46-летний Горди Хоу, который вернулся на лёд после небольшой паузы на «завершение карьеры», великолепный Бобби Халл и голкипер Джерри Чиверс, который рисовал шрамы на маске в тех местах, куда попадала шайба.

Многие соперники были знакомы нашим болельщикам по Суперсерии-1972. В первую очередь это касалось рыжеволосого защитника Пэта Стэплтона, нападающего Фрэнка Маховлича и автора самого знаменитого канадского гола в истории Пола Хендерсона. У советской сборной в обойме было 9 участников матчей 1972 года



В первых четырёх матчах на льду Канады команды поделили очки, а вот в Москве сборная Советского Союза добилась практически полного преимущества. В итоге у советских хоккеистов по итогам серии было четыре победы при трёх ничьих и одном поражении.

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Но был в этой полузабытой суперсерии один эпизод, который вряд ли может стереться из памяти. В первом матче, сыгранном в Квебеке (3:3), был легендарный гол, который называют одним из самых красивых за всю историю этого вида спорта. Его автором стал Валерий Харламов — наша знаменитая легенда номер 17.



В середине второго периода, когда советская сборная играла в большинстве, он подхватил шайбу на своей синей линии, на высокой скорости промчал через среднюю зону, корпусом раскидал в стороны Стэплтона и Жана-Клода Трамбле, а затем бросил под перекладину над лежавшим Чиверсом. Всё было сделано настолько здорово и быстро, что эта шайба иногда до сих пор мелькает в телевизионных нарезках в Канаде.

«Селвуд, пытавшийся задержать Мальцева, отправился на скамейку штрафников. На лёд вышла наша первая пятёрка, и Харламов продемонстрировал номер высшего класса. Уль, Стэплтон и Трамбле пытались остановить форварда, пытались, но не смогли. Не выручил и Чиверс: Харламов из труднейшего положения послал шайбу в верхний угол», — писал в отчёте по тому матчу собкор АПН А. Палладин.

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Когда мы со Стэплтоном откатывались назад, я был абсолютно спокоен. Ни один форвард НХЛ или ВХА не рискнул бы сунуться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно было бы оказаться между двумя жерновами. Но этот русский понёсся прямо на нас. Что было потом? Я видел, что нападающий хочет обойти меня слева, с внешней стороны. Стэплтон, как потом выяснилось, увидел абсолютно противоположное — что русский хочет обойти его справа и тоже с внешней стороны. Когда мы разъехались, чтобы каждый мог поймать «своего» Харламова, то настоящий Харламов проскочил между нами и забил гол. Я по сей день не понимаю, как он нас прошёл. Знаю одно: другого такого хоккеиста нет и не будет», — вспоминал тот гол Трамбле.

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В декабре 1975 года в серии между ЦСКА и «Рейнджерс» Харламов продемонстрировал нечто похожее — проскочил мимо четверых соперников, которые выстроились его встречать на синей линии. По степени легендарности этот гол уступил шайбе, заброшенной Чиверсу, всё-таки серии клубных команд и матчи национальных сборных воспринимаются по-разному.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Гол 1974 года ещё называют «шайбой для гурманов». «Гол Харламова надо было снять на плёнку и показывать во всех хоккейных командах — от «Золотой шайбы» до матчей Высшей лиги. Он был просто лучшим на льду», — вспоминал Владислав Третьяк в своей книге «Когда на льду жарко».



Возможно, это действительно был лучший гол в истории хоккея. Проход русской легенды Валерия Харламова никто не смог остановить.