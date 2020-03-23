«Автомобилист» заберёт Заварухина из «Сибири»? Какие клубы КХЛ поменяют тренеров

После сезона-2019/2020 (пока непонятно, будет ли он доигран или нет), сразу в нескольких клубах КХЛ сменятся главные тренеры. Рассказываем о ключевых изменениях, которых стоит ожидать.

«Автомобилист»

Главный тренер: Андрей Мартемьянов

Кто может его сменить: Николай Заварухин

Увы, но Андрей Мартемьянов не справился с работой в «Автомобилисте». На днях, судя по сообщениям в СМИ, будет объявлено об уходе российского специалиста с поста главного тренера екатеринбургского клуба. Сообщается, что основным кандидатом на замену Мартемьянову является нынешний рулевой «Сибири» Николай Заварухин.

Годом ранее именно Заварухин помогал Мартемьянову в «Автомобилисте», а затем Николай Николаевич пошёл на повышение. Его контракт с Новосибирском будет действовать ещё год, однако сообщается, что в соглашении есть специальный пункт, согласно которому тренер может сменить место работы. В течение всего сезона Заварухин был на контакте с руководством «Автомобилиста» и хорошо себя зарекомендовал.

Источник: Заварухин — основной претендент на замену Мартемьянова в «Автомобилисте»

«Динамо» (Рига)

Главный тренер: Гиртс Анкипанс

Кто может его сменить: Петерис Скудра, Леонид Тамбиев, Валерий Кулибаба

Рижане уже объявили, что Гиртс Анкипанс со следующего сезона не будет руководить командой, но останется в системе клуба. В Риге давно пора наводить порядок, так как команда бог знает сколько не может попасть в плей-офф. В столицу Латвии сватают Тамбиева, покинувшего «Сарыарку», а также местного специалиста Кулибабу, но это просто смешно. Зачем там нужен человек без опыта работы в КХЛ и без какого-либо авторитета? Чтобы снова болтаться на дне?

Самый реальный и правильный вариант для рижского «Динамо» — назначение Петериса Скудры. Требовательного, но справедливого тренера, который точно выведет латвийцев на новый уровень. Скудра умеет поставить игру, наладить дисциплину, к тому же он уже проявил себя в КХЛ с «Торпедо», пройдя первый раунд плей-офф, поэтому опыта у Петериса достаточно. Да, с «Трактором» не получилось, но это отдельная история. Никакой Тамбиев и тем более Кулибаба рижских динамовцев из затяжного кризиса не выведут.

Петерис Скудра Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

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«Адмирал»

Главный тренер: Сергей Светлов

Кто может его сменить: Игорь Ефимов, Леонид Тамбиев

В «Адмирале» новый спортивный директор – Сергей Немчинов. Кроме того, заместителем генерального директора по развитию хоккея в клубе работает Виктор Гордиюк. Общее у этих двух людей одно – они вместе играли за московские «Крылья Советов». Собственно, как и главный кандидат на пост нового тренера – Игорь Ефимов. Он воспитанник «крылышек», а сейчас – третий тренер ХК «Сочи».

За плечами у Ефимова большой опыт работы помощником, но главным тренером в клубах КХЛ он пока не трудился. Что ж, когда-то надо начинать. В «Адмирале» общались с рулевым «Югры» Вадимом Епанчинцевым, но не сошлись по условиям. Кроме того, в шорт-листе «моряков» есть Леонид Тамбиев, который, помимо «Адмирала», может возглавить рижское «Динамо». У Сергея Светлова и его помощника Андрея Пятанова новых контрактов по-прежнему нет.

«Локомотив»

Главный тренер: Майкл Пелино

Кто может его сменить: Дмитрий Красоткин

В следующем сезоне у «Локомотива» будет новый главный тренер. Увы, но нынешний чемпионат менеджмент ярославцев провалил. Сперва позвали и ожидаемо уволили после провала Крэйга Мактавиша, но и Майкл Пелино не смог пройти с «железнодорожниками» даже первый раунд плей-офф.

Канадский тренер уже улетел на родину. Пелино собирается заканчивать свою тренерскую карьеру – за время работы в России он заработал немало. Сменить Майкла должен работавший в тренерском штабе Дмитрий Красоткин – знаковая для ярославского хоккея фигура. Красоткин давно созрел для индивидуальной работы, его нужно назначать главным тренером. Хочется верить, что хоть на этот раз Юрий Яковлев не допустит ошибки.

Дмитрий Красоткин Фото: Артур Лебедев, photo.khl.ru

«Трактор»

Главный тренер: Владимир Юрзинов

Кто может его сменить: Анвар Гатиятулин, Милош Ржига

По нашей информации, «Трактор» не будет продолжать сотрудничество с главным тренером Владимиром Юрзиновым. Основным претендентом на пост нового главного тренера челябинцев является Анвар Гатиятулин, у которого заканчивается контракт со СКА. Именно с Гатиятулиным «Трактор» выигрывал бронзовые медали в сезоне-2017/2018. Анвара очень любят местные болельщики.

Кроме того, челябинцами рассматривается вариант с приглашением чешского специалиста Милоша Ржиги. Учитывая, что лидерами команды являются чехи Томаш Гика и Лукаш Седлак, а на место первого вратаря собираются позвать Романа Вилла (договорённость о его переходе уже есть), Ржига тоже видится неплохим вариантом. Главное — не срываться на игроках и не быть слишком жёстким.



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