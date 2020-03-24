Наш хоккей в фотографиях 90-х. Лучшие русские играли в НХЛ, но не забывали про родину

В 90-е годы лучшие российские хоккеисты, как правило, не задерживались на родине и массово уезжали в Америку, зато в чемпионатах МХЛ и ранней Суперлиги играла талантливая молодёжь. При этом совсем без российских звёзд публика в 90-е годы не осталась благодаря локауту-1994.
Заслуженный тренер СССР Юрий Моисеев. В советское время долго и успешно помогал Виктору Тихонову в ЦСКА, в середине 80-х начал самостоятельную тренерскую карьеру. Был наставником «Динамо», консультировал «Эдмонтон», тренировал самарский ЦСК ВВС, но многим запомнился, прежде всего, как человек, который принёс казанскому «Ак Барсу» первое звание чемпионов России в 1998 году.
Совсем ещё молодые будущие звёзды НХЛ – Сергей Фёдоров и Владимир Малахов. Фёдоров перебрался из ЦСКА в «Детройт» ещё в 1990-м, спустя два года за океан отправился и Малахов. В 1994 году оба хоккеиста приехали в Россию в рамках турне «Российские звёзды НХЛ – детям».
В 1997 году Кубок Стэнли впервые приехал в Москву. Главный трофей НХЛ на родину привезли игроки «Детройта» — Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. На фотографии вместе с членами знаменитой «Русской пятёрки» — Фёдор Канарейкин, который на тот момент был главным тренером московского «Спартака».
Уфимское братство. Николай Цулыгин в 90-е начинал играть за «Салават», после чего, транзитом через ЦСКА, отправился за океан. Александр Семак выступал за родную команду ещё в советское время, в 90-х он, уже будучи двукратным чемпионом СССР в составе московского «Динамо», пытался заиграть в НХЛ. У Андрея Зюзина в середине 90-х карьера только начиналась, до 1997 года он играл в Уфе.
Валерий Зелепукин уехал в Америку из родного воскресенского «Химика», а в 1994-м, во время локаута, играл за «Звёзд России». Когда все противоречия в НХЛ будут улажены, Зелепукин вернётся в «Нью-Джерси» и в конце сезона поднимет над головой Кубок Стэнли.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Один из самых жёстких и самоотверженных российских защитников – Дмитрий Юшкевич. В 90-е воспитанник череповецкого хоккея успешно играл в НХЛ за «Филадельфию», а потом «Торонто», на Кубке мира – 1996 представлял сборную России.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Молодой Сергей Самсонов на чемпионате мира среди юниоров. В 1996-м Самсонов был самым перспективным европейским игроком своего возраста и в 18 лет успешно играл за ЦСКА. Спустя год Сергея на драфте под высоким номером выберет «Бостон», и он отправится покорять НХЛ.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
В 1997 году Алексей Морозов был лучшим нападающим «Крыльев Советов» и смотрел за океан, где его ждал «Питтсбург». Через год будущий президент КХЛ отправился за мечтой и на семь сезонов стал «пингвином».
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Первый «дезертир» советского хоккея – Александр Могильный. В 1989 году убежал из расположения сборной СССР в Америку, чтобы играть за «Баффало». Советские власти поступок Могильного понять и простить не могли, и разрешение на въезд в родную страну Александр получил только в 1994-м. Единственный раз сыграл за сборную России на Кубке мира – 1996.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Молодой спартаковец Даниил Марков. За красно-белых он играл до 1997 года, после чего уехал в расположение «Торонто». В 2002-м Марков стал бронзовым призёром Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Фото: photo.khl.ru
Настоящие звёзды российского хоккея Александр Могильный и Павел Буре в компании легендарного советского тренера Виктора Тихонова.
В 16 лет Олег Твердовский переехал в Москву из Донецка по приглашению Игоря Дмитриева, в 17 талантливый защитник дебютировал в «Крыльях Советов», где играл с 1992 по 1994 год. Впоследствии Твердовский добился успеха по обе стороны океана, на его счету два Кубка Стэнли и три российских чемпионства.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
1994 год, молодая звезда «Рейнджерс» и свежеиспечённый обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв приехал в Россию на время локаута, чтобы принять участие в турне «Российские звёзды НХЛ – детям».
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Двукратный чемпион России, звезда «Лады» 90-х годов Вячеслав Безукладников.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
16-летний Илья Ковальчук в составе «Спартака». Впереди у талантливого форварда дебют в Суперлиге, первый номер драфта НХЛ и славная карьера, которая продолжается до сих пор.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
В самом конце 90-х в российском хоккее появился Сергей Зиновьев. В то время будущий «связной» знаменитого казанского звена Морозов – Зиновьев – Зарипов выступал за новокузнецкий «Металлург», переживавший лучшее время в своей истории.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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