«Сказали: за операцию плати деньги сам». ЦСКА не верил в Кучерова, а он стал звездой НХЛ

Хороший пример, когда в тебя мало кто верит, а ты всего добиваешься сам и становишься одним из лучших хоккеистов мира.

«Вы никогда не слышали про Кучерова? Неудивительно»

Кучеров — из тех хоккеистов, кто не был хорошо раскручен в России до отъезда за океан. Будущий бомбардир «Тампы» родился в Майкопе, затем жил в совсем не хоккейном регионе — Ашхабаде, а заниматься хоккеем начал у Геннадия Курдина в «Серебряных акулах». Свою профессиональную карьеру Никита начал в «Красной Армии» в 2009 году, а уже спустя два года дебютировал в КХЛ за ЦСКА против рижского «Динамо» и сыграл в том сезоне за основную команду «армейцев» 9 матчей. В том же году Кучеров впервые сыграл за юниорскую сборную России на ЮЧМ, стал в её составе бронзовым призёром, а заодно и вошёл в историю.

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21 очко (11 голов, 10 передач в семи матчах) — это был новый рекорд результативности юниорских первенств (предыдущий принадлежал Овечкину), и неудивительно, что Никита был признан лучшим нападающим турнира. На драфте 2011 года Кучеров был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», при этом ходил невероятный слух, что генменеджер «молний» Стив Айзерман просто перепутал Никиту Кучерова и Никиту Нестерова, который тоже был выбран «Лайтнинг», но не во втором раунде, а в пятом. Правда, затем Стиви Уай эту информацию опроверг, сказав, что Кучеров был выбран совершенно сознательно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



По ходу сезона-2011/2012 Никита получил травму плеча, причём в ЦСКА не верили в игрока и отказались нести расходы на лечение — та история до сих пор вызывает у Кучерова не самые приятные воспоминания.



«Точный диагноз не назову, но в первый же день мне сделали снимок и сказали: «Как они тебя вообще могли допускать до тренировок?! Твоё плечо вообще ничего не держит!». Всё было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло. Потом решили проверить второе, которое оперировали в Москве, когда мне было 17 лет – ЦСКА тогда оплатил. Тоже удивились. Оно было сделано так плохо, что в любой момент мог случиться рецидив. Почти восемь лет прошло, а я до сих пор с этим плечом немножко мучаюсь.



И я же помню, как делали ту, первую операцию. Там не было врача из ЦСКА – вообще никого. Мне не сказали, что надо делать, какие таблетки пить. Просто выкинули из палаты и велели идти домой. Да ещё и порезали, как на скотобойне. До сих пор такие шрамы… Вот такое отношение, всё вместе, и подтолкнуло меня уехать и пойти по другому пути. Когда мне сказали: «За операцию плати деньги сам» – это стало последней каплей. Рылов и Ожиганов делали операции за свой счёт, а потом в клубе им вроде бы на протяжении полугода отдавали деньги. Но у меня таких средств не было, к тому же в тот момент в клубе менялось руководство. И я не знал, вернёт ли деньги новое или скажет: «Мальчик, иди отсюда, не мы с тобой договаривались», — вспоминал позже Никита в интервью «СЭ».



В мае 2012 года Кучерова прооперировали в США — операцию оплатила «Тампа». Неудивительно, что вскоре он расторг контракт с «армейцами», а следующий сезон начал за океаном — в лиге Квебека, где играл за «Квебек Ремпартс» и «Руан-Норанда Хаскис». За последнюю команду он набрал 53 очка в 27 матчах, почти выйдя на график «гол за игру» (26 шайб).



«Этот игрок может внести значительный вклад в игру «Тампы» в будущем. Вы никогда не слышали про Кучерова, который следующий сезон может начать в фарм-клубе? Не удивительно. Его очки за «Руан-Норанду» были словно вспышка. Он приехал спокойно, без шума. Операция на правом плече не позволила ему участвовать в лагере новичков в прошлом сезоне. Но он быстро учится, всё схватывает и обладает большим талантом. Вместе с помощником главного тренера они разбирали видео. Когда у Никиты возникали вопросы, он постоянно отправлял тренеру текстовые сообщения. По словам самого Кучерова, он учил английский язык по три часа каждый день пять дней в неделю. По словам тренеров, он очень прибавил в игре в обороне», — писал о Кучерове в июле 2013 года обозреватель Tampa Bay Times Дамиан Кристодеро.



Тогда это казалось началом большого пути, и Кучеров сполна оправдал все авансы.

«Он на полтора шага быстрее всех»

Сезон-2013/2014 стал для Кучерова дебютным в НХЛ. Никита 17 матчей провёл в фарм-клубе, набрав за «Сиракьюз Кранч» 24 очка в 17 матчах, а дебют в НХЛ состоялся 25 ноября и вышел просто триумфальным. Первая смена — первый бросок — первый гол — именно такой ударный график получился у российского форварда, который, кроме всего прочего, стал автором победной шайбы, так как «Лайтнинг» разгромили «Рейнджерс» со счётом 5:0. Тогда Кучеров огорчил Хенрика Лундквиста, который в будущем немало пострадает от рук Никиты.

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«Я просто не понимаю, как ему удаётся так удачно открываться. Вообще-то у него были проблемы с выходами один на один, но, я думаю, когда у вас достаточно возможностей, одну из них вы всё же реализуете», — говорил тогда со скепсисом главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



«Хотелось бы думать, что я уже твёрдый игрок НХЛ, но понимаю, что меня могут в любой момент отправить назад в фарм-клуб. Надо работать над собой, улучшать игру. Когда я играл в России, то считал, что юниорам пробиться в КХЛ нереально. Но после того как приехал в Америку, поменял своё отношение. Теперь считаю, что всё зависит только от тебя самого. Как поработаешь — то и получишь. Сейчас вижу, что в КХЛ стали больше доверять молодым.



Не обидно ли, что не взяли на Олимпиаду в Сочи? Я понимаю, что ещё молодой, играю в третьем звене. Надеюсь, что моей первой Олимпиадой будут Игры в Корее в 2018-м», — говорил в интервью тогда сам Кучеров. С Олимпиадой у него роман не задался — сыграть на этом турнире Никите пока не довелось.



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А вот что касается НХЛ, то удивительная работоспособность, любовь к хоккею и самосовершенствованию не могли не сделать из него игрока мирового уровня. В своём втором сезоне за океаном он набрал 65 (29+36) очков, заслужил огромное количество комплиментов от партнёров и тренеров.



«У Кучерова отличное чувство игры, потрясающий хоккейный интеллект. Он начал концентрироваться на игре без шайбы, и шайба, словно в ответ, сама стала его находить. Он быстр, ловок и уже предугадывает события на льду — двигается туда, где будет шайба в следующем эпизоде. Он на полтора шага впереди большинства людей», — так хвалил Кучерова тренер в декабре 2013 года.



В своём втором полном сезоне в НХЛ он вместе с «молниями» дошёл до финала Кубка Стэнли, где сильнее был «Чикаго». Постепенно «Тампа» стала одним из главных привычных фаворитов плей-офф, и заслуга Кучерова в этом очень велика. Никита прославился своими фирменными голами без броска, выиграл «Харта» и «Арта Росса» — не хватает только командного успеха, который к «молниям» обязательно придёт.

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