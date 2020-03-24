В 22 года Овечкин забил 65 голов в НХЛ! Великий сезон русского снайпера

Сезон-2007/2008 стал историческим и в карьере Александра Овечкина, и в новейшей истории «Вашингтон Кэпиталз». Для россиянина тот регулярный чемпионат и по сей день остаётся рекордным с точки зрения снайперских достижений — 65 шайб в 82 матчах. Ну а команда в тот год впервые после того, как в ней появился Овечкин, пробилась в плей-офф, к тому же в «столичных» появилась нерушимая связка Овечкина и Никласа Бекстрёма.

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Голевые дубли и отставка Хэнлона

«В этом сезоне горы будем сворачивать! У нас теперь новая тройка с Виктором Козловым и Нюландером», — говорил Овечкин в сентябре 2007 года, когда вот-вот начинался тренировочный лагерь. Козлов в своё время дважды подряд во «Флориде» помог выбить голевой «полтинник» Павлу Буре, и его приход в стан «Кэпиталз» был воспринят Александром с энтузиазмом.



С самого старта регулярного чемпионата Овечкин начал забивать помногу: за 11 матчей в октябре наколотил 8 голов, не останавливаясь в этом деле дольше, чем на одну встречу. В последней октябрьской игре последовал первый дубль — в ворота одного из самых любимых соперников Александра, «Торонто». В ноябре последовала снайперская серия из четырёх матчей с голами подряд и уже два дубля — оба в ворота «Каролины».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



В конце ноября «Вашингтон» прилично тряхнуло — после поражения со счётом 1:5 от «Трэшерз» в отставку был отправлен главный тренер Глен Хэнлон. «Дело не в тренере. И вообще этот вопрос опять не ко мне, а к руководству клуба… Я удивился, когда узнал об отставке Хэнлона. Глен был моим первым тренером на протяжении двух с половиной лет. Один из лучших наставников в моей карьере. Отличный мужик. Помню, как только пришёл в «Вашингтон», Хэнлон меня встретил и сказал: «Алекс, не обращай внимания на шумиху вокруг себя. Просто получай удовольствие от хоккея». Я до сих пор благодарен ему за доверие. Но это жизнь… Если команда много проигрывает, тренера увольняют», — отмечал тогда Овечкин. При новом наставнике Брюсе Будро форвард темпов не снизил.



Статистика Александра Овечкина на домашнем ЧМ-2007

Два покера, новый контракт и сломанный нос

Декабрь прошёл на том же уровне почти до своего окончания — 7 голов в 12 матчах, но в последний игровой день 2007 года Овечкин выдал голевой покер, набрав 5 (4+1) очков в матче с «Оттавой». Нужно отметить, что этот поединок Овечкин провёл с не совсем здоровой ногой – со швами на бедре, порезанном в предыдущем поединке. Александр принял решение играть только после предматчевой разминки, на которую «Кэпиталз» выпустили даже 13 нападающих. «Более всего меня поразили не его голы, а сам факт, что он вообще вышел на лёд. Если бы вы только видели его рану! Но у него много мужества и сегодня он устроил настоящее шоу», — сказал голкипер «Вашингтона» Олаф Колциг.



Спустя две недели Овечкин заключил новый контракт: «Вашингтон» выписал ему договор на $ 124 млн и 12 лет, и, возможно, этот фактор стал новым стимулом для Александра. Январь он провёл просто блестяще: 13 голов в 13 матчах, в том числе второй покер — на этот раз в ворота «Монреаля». В этой игре Овечкин пересёк отметку в 40 голов за сезон, оторвался от Ильи Ковальчука в споре за «Морис Ришар Трофи», а заодно получил перелом носа, неудачно столкнувшись с Алексеем Ковалёвым.

«Будет благом, если он вернётся в Россию». Когда-то Овечкина жёстко критиковали в НХЛ Даже Барри Тротц имел о нём предвзятое мнение до того, как приехал в «Вашингтон».

Февраль получился скромным — всего 5 голов, поэтому отметка в 50 шайб была достигнута лишь в начале марта. В домашнем матче с «Бостоном» он сделал хет-трик и добавил к нему две голевые передачи. В той игре он повторил личный снайперский рекорд (52 гола за сезон), а «Вашингтон» разгромил «мишек» со счётом 9:2.



«Когда забиваю 50, отлично себя чувствую. А ещё круче то, что мы всех накормили куриными крылышками, ведь каждому из болельщиков достался в этот вечер целый фунт перчёных куриных крыльев — владелец клуба Тед Леонсис таким образом проставляется за матчи, в которых команда забивает шесть голов или больше», — говорил Овечкин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

65-й гол и побитый рекорд Робитайла

60-й гол в сезоне был забит в матче c «Атлантой» Ильи Ковальчука. «Вашингтон» уступал 1:3 после двух периодов, но в третьем отрезке показал великолепный хоккей. Овечкин сыграл на добивании после дальнего щелчка Майка Грина и сделал счёт 2:3, и это стало хорошим стимулом для «Вашингтона», который смог выиграть в основное время (4:3).



Овечкин же в итоге стал первым с 1996 года хоккеистом НХЛ, которому покорился рубеж в 60 голов. Кроме того, 158 шайб россиянина в его трёх первых сезонах за океаном – это был рекорд не только для россиян, но и для европейцев: предыдущее достижение Павла Буре оказалось перекрыто уже на 4 шайбы. Уже тогда североамериканцы с восторгом констатировали, что лучше Овечкина в НХЛ стартовали лишь два легендарных хоккеиста — Уэйн Гретцки (с феноменальным сезоном-1981/1982 — 92 гола) и Майк Босси.



25 марта 2008 года в матче против «Каролины» Овечкин забросил свою 61-ю шайбу в сезоне и вошёл в историю клуба как новый лучший снайпер. Предыдущий рекорд «Кэпиталз» принадлежал Деннису Маруку (60 голов) и был установлен в сезоне-1981/1982. Кроме того, Александр обогнал достижение Павла Буре, у которого было два сезона по 60 голов, но посоревноваться с главным российским снайпером-рекордсменом Александром Могильным (76 голов за сезон) не было никакой возможности.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



65-й и последний гол регулярного чемпионата был забит Александром 3 апреля в домашней игре с «Тампой», в которой 22-летний Овечкин сделал дубль. Это означало, что Овечкин побил рекорд и стал самым забивным левым крайним в истории НХЛ — обошёл Люка Робитайла (63 шайбы). Это был великий сезон Ови и первый серьёзный звоночек для рекорда Гретцки.

«Пусть статистики переписывают книгу рекордов. Работа у них такая. Да, я рад, что вошёл в историю. Но если мы не попадём в плей-офф, это получится плохая история… В субботу на матче с «Флоридой» будет твориться безумие на стадионе! И проиграть мы никак не должны», — сказал Овечкин, которому на протяжении почти всего сезона сопутствовал фантастический успех.



В плей-офф «Вашингтон» тогда попал, но в первом раунде вылетел в семи матчах, проиграв «Филадельфии». Александр в тех встречах забросил 4 шайбы.

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