В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку?

Мы все надеемся, что эпидемия коронавируса не продлится слишком долго и летом в хоккейном мире пройдёт более-менее нормальное межсезонье. В эту пору обычно происходит массовая миграция хоккеистов из России в Северную Америку и обратно, и 2020 год не станет исключением. Рассказываем, кто из россиян может покинуть КХЛ и погнаться за мечтой.

Кого точно позовут

Кирилл Капризов



Вероятность отъезда в НХЛ: 99%



С главной звездой КХЛ давно уже всё понятно, да Капризов и сам не скрывает, что в следующем сезоне окажется в НХЛ. Своего проспекта активно обхаживает «Миннесота», и Кирилл давно бы уже стал «дикарём», если бы не контракт с ЦСКА. С концом апреля закончатся все обязательства Капризова перед «армейцами», и он поедет за океан, чтобы стать лидером и фронтменом «Уайлд». Можно предположить, что Кириллу на первых порах будет довольно трудно после тепличных условий в ЦСКА (вспомните Гусева), но это уже другая история.

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Михаил Григоренко



Вероятность отъезда в НХЛ: 80%



Совершенно точно будут предложения из НХЛ и у Михаила Григоренко. Вполне вероятно, что в «Миннесоте» захотят восстановить «армейскую» связку, но это не факт – у Григоренко будет выбор. За три сезона в России Михаил добился существенного прогресса, приобрёл колоссальный международный опыт и заработал репутацию универсального форварда с убойным броском из круга вбрасывания. В КХЛ его уже ничего не держит (Кубок Гагарина выигран, деньги заработаны), так что если будет интересное предложение, то Григоренко в ЦСКА не останется. Самое главное, чтобы за годы в России Михаил понял, почему у него не получилось в Америке с первого раза, и не допустил старых ошибок.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Илья Сорокин



Вероятность отъезда в НХЛ: 99%



Ещё одна потеря ЦСКА, с которой «армейцы» уже точно должны были смириться. Сорокин давным-давно перерос уровень КХЛ, и делать ему в нашей лиге больше нечего. Илья с отрывом самый стабильный и мастеровитый российский вратарь, не играющий в НХЛ, при этом Сорокина регулярно прокатывают мимо крупных международных турниров. Ещё один контракт в КХЛ приведёт к деградации Сорокина, и он это прекрасно понимает. Тем более что в «Айлендерс» Илью ждут и готовят для него место: Томас Грайсс вряд ли продлится с «островитянами», и в следующем сезоне в Нью-Йорке должна быть как минимум одна русская пара вратарей. Здоровая конкуренция с Семёном Варламовым, при которой Сорокину будут давать много играть – идеальный вариант для Ильи.

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Антон Слепышев



Вероятность отъезда в НХЛ: 60%



Минувший сезон получился прорывным для Слепышева — он наконец ощутил, что может играть не только в стиле «бей-беги». Оказалось, что Антон отличный финишёр с хлёстким и точным броском, умеет сыграть в пас, а с физическими данными проблем никогда не было. Такого Слепышева уже сейчас готов вернуть «Эдмонтон», вот только «нефтяники» снова не видят русского форварда в верхних звеньях. У Антона будет предложение от «Ойлерз», но не факт, что он снова захочет стать бегунком в НХЛ, тем более что ЦСКА точно не обидит своего форварда с новым контрактом.

Журналист Мэтисон: «Эдмонтон» хочет вернуть Слепышева в ролевое звено

Артём Зуб



Вероятность отъезда в НХЛ: 85%



Зуб с каждой игрой прогрессирует в СКА, и за последний сезон молодой ещё защитник вырос в настоящего универсала. Он может и сыграть в меньшинстве, и соорудить гол в одиночку, и отдать тонкий пас партнёру, и, конечно, закрыть свою зону в позиционной обороне. Такие ребята в НХЛ нужны, на первых порах Зуб может рассчитывать на место в топ-6 защиты, а затем развиваться дальше уже в НХЛ. А ещё у него правый хват, который по-прежнему имеет особенную ценность для хоккеиста. Североамериканские инсайдеры сообщали, что Зубом интересуются три клуба, так что выбор у Артёма будет, а единственное, что в теории может оставить его в СКА – это весомый контракт. Но смогут ли петербуржцы озолотить Зуба в условиях потолка зарплат, и поведётся ли на деньги амбициозный хабаровчанин? Более вероятно, что Зуба в КХЛ мы в следующем сезоне не увидим, а там уж как пойдёт.

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Григорий Денисенко



Вероятность отъезда в НХЛ: 90%



«Флорида» давно облизывается на своего проспекта-первораундника, и, кажется, «пантер» не отпугивает, что Денисенко слегка притормозил в своём развитии в России. Собственно, это и есть основной аргумент, почему Григорию нужно уезжать и пробовать себя в НХЛ прямо сейчас. Талант у него есть, продолжать шлифовать его в КХЛ нет особого смысла, тем более что «Флорида» уже готова предложить Денисенко место в основе, а вернуться он всегда успеет.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Кто может получить предложение

Константин Окулов



Вероятность отъезда в НХЛ: 30%



Вполне вероятно, что предметное предложение из-за океана поступит Константину Окулову – одному из самых техничных и умных игроков КХЛ. Наверняка форвард хотел бы попробовать свои силы в Америке, вот только Окулову нет никакого смысла ехать чекером в нижние звенья, а рассчитывать на большее 25-летнему хоккеисту без опыта игры за океаном и выбора на драфте очень тяжело. К тому же у Окулова наверняка появится отличная альтернатива продолжения карьеры в ЦСКА: «армейцы» потеряют своих ключевых лидеров, и на эту роль (в том числе и в финансовом плане) может выдвинуться как раз новосибирский технарь.



Максим Шалунов



Вероятность отъезда в НХЛ: 55%

Похожая с Окуловым история и у Максима Шалунова – он тоже может выдвинуться в число новых лидеров «армейцев». В отношении НХЛ, разница в том, что челябинец уже играл в Америке, и никогда не скрывал, что хочет попробовать себя в лучшей лиге мира. В принципе, Шалунов может рассчитывать на место третьего центрфорварда, что на первых порах должно вполне устроить Максима.



Александр Романов



Вероятность отъезда в НХЛ: 30%



Романов, пожалуй, самый прогрессирующий молодой защитник КХЛ, но, в отличие от того же Денисенко, он лишь в прошлом сезоне закрепился в основном составе своей команды, и ему есть куда расти даже в рамках нашей лиги. Не секрет, что Романовым активно интересуется «Монреаль», но этот интерес носит долгосрочный характер, и ещё один сезон в ЦСКА Александру точно не повредит. В «Канадиенс» вряд ли готовы уже в следующем сезоне дать Романову стабильное место в составе, и, возможно, защитнику будет пока полезнее повышать свои акции в России, в том числе и в матчах за национальную команду.

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Александр Барабанов



Вероятность отъезда в НХЛ: 50%



Год назад Барабанов вызывал к себе живой интерес со стороны многих клубов НХЛ. Скаутов привлекала работоспособность Александра, владение шайбой и, конечно, его идеальное катание. В СКА Барабанов ещё и набирал кучу очков, что рисовало в воображении картинку универсального нападающего, который не боится многозадачности. Однако в нынешнем сезоне Барабанов по непонятным причинам закис в СКА, а нестабильность хоккеиста – это веский отпугивающий фактор. Впрочем, в такой ситуации как раз и может помочь перемена обстановки, ведь сильные качества Барабанова никуда не делись.



Александр Кадейкин



Вероятность отъезда в НХЛ: 50%



К Кадейкину есть определённый интерес в НХЛ, вопрос только в том, насколько он будет предметным в межсезонье. Александр провёл два мощных сезона в Уфе, показал себя идеальным двусторонним центрфорвардом, который может и закрыть ведущее звено соперника, и создать атаку у чужих ворот, и уничтожить оппонента на точке вбрасывания. Опытные хоккеисты с подобным набором качеств на вес золота в любой лиге, а у «Детройта», которым задрафтован форвард, есть серьёзные проблемы с подбором игроков.

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Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Алексей Марченко



Вероятность отъезда в НХЛ: 30%



Марченко сам хочет вернуться в НХЛ, но, честно говоря, его перспективы в лучшей лиге мира выглядят весьма туманными. Защитник ЦСКА и в КХЛ не блистал стабильностью, частенько ошибался, да и не слишком удачный североамериканский опыт Марченко не сыграет в его пользу, учитывая, что в России добиться прогресса (как Григоренко) ему не удалось. Конечно, Марченко может рассчитывать на какое-то минимальное предложение, но устроит ли оно самого Алексея, получавшего в КХЛ совсем не маленькие деньги?



Никита Нестеров



Вероятность отъезда в НХЛ: 20%



Не так давно Нестеров был едва ли не лучшим российским защитником в КХЛ и железным игроком сборной России, но продолжать прогрессировать у Никиты не получилось, и прошедший сезон выдался для него очень слабым, хотя он играл в самой строгой и надёжной системе во всей КХЛ. Большие сомнения, что таким Нестеровым, который, кажется, и сам не слишком рвётся в НХЛ, заинтересуются в Америке – крепких защитников без изюминки для третьей-четвёртой пары предостаточно и в АХЛ.



Никита Трямкин



Вероятность отъезда в НХЛ: 40%



Трямкин, как и Нестеров, перестал развиваться даже в КХЛ, но у защитника «Автомобилиста» больший резон стремиться уехать в Америку: Нестеров в ЦСКА всё равно будет в каждом сезоне бороться за Кубок Гагарина, у Трямкина в Екатеринбурге такой перспективы нет, а про интерес топ-клубов ничего не слышно. Зато «Ванкувер», кажется, намерен вернуть своего проспекта, и если Никиту устроят условия, то он уедет. В пользу Трямкина говорят его габариты и умение сыграть нестандартно, а с мотивацией в случае отъезда в НХЛ никаких проблем не будет.

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Вячеслав Войнов



Вероятность отъезда в НХЛ: 10%



Войнов провёл неоднозначный сезон – классную регулярку сменил провальный плей-офф, но в любом случае за год в «Авангарде» Вячеслав точно вернул себя в число сильнейших защитников, не выступающих в НХЛ. По игровым показателям. Не секрет, что главным препятствием для возвращения Войнова в Америку является история с домашним насилием. Дисквалификация россиянина уже закончилась, но клубы НХЛ могут опасаться вести переговоры с Войновым из репутационных соображений – общественность в Америке Вячеслава вряд ли когда-либо простит. Сможет ли какой-нибудь клуб наплевать на это и договориться с Войновым? Это пока неизвестно, но гораздо вероятнее, что следующий сезон защитник ещё проведёт в России.

Лучший сезон в карьере обернулся провалом в плей-офф. Войнову стоит забыть про НХЛ? Провал «Автомобилиста» и «Локомотива», выбор Слепышева и важный вопрос к Доусу – в итогах недели КХЛ.

Кто может уехать неожиданно

Ситуация в последнее время такова, что за океан смотрят не только признанные лидеры клубов КХЛ, но и хоккеисты попроще. Проба своих сил в Америке как максимум может принести неожиданный прорыв, а как минимум – поднимет акции хоккеистов при возвращении в Россию. Кто в этот раз может рвануть в НХЛ из числа неожиданных кандидатур?



Тимур Билялов

Вероятность отъезда в НХЛ: 2%



Вратарь «Ак Барса» стал одним из открытий этого сезона в КХЛ, показал отличные цифры статистики, которые не могли не привлечь интерес заокеанских скаутов. Однако мы уже не раз высказывали сомнения в том, что Билялов может быть так хорош вне системы казанского клуба, что, в принципе, доказало выступление Тимура за сборную Россию. Билялов – хороший голкипер, но, на мой взгляд, исключительно для внутреннего пользования, и его отъезд в Америку будет выглядеть очень странно.



Дамир Жафяров



Вероятность отъезда в НХЛ: 5%



Первую половину сезона Жафяров провёл так, будто он уже собрался в НХЛ, но в конце регулярки Дамир просто исчез, хотя на этот провал, конечно, повлияла и травма. Жафяров – умница и трудяга, не обделённый мастерством, но в НХЛ его представить тяжело. Сразу после вылета «Торпедо» из плей-офф агент хоккеиста Шуми Бабаев «набросил» про интерес к хоккеисту в Америке, но всё это больше похоже на обычный блеф. Смена команды Жафяровым возможна, но, скорее всего, она произойдёт внутри КХЛ.



Павел Красковский



Вероятность отъезда в НХЛ: 1%



Когда-то Красковский был очень перспективным хоккеистом, но затем Павел снизил требования к себе и быстро закис в родном «Локомотиве». На деградацию Павла повлияли травмы, но большие претензии возникали именно к работоспособности хоккеиста. И не видно, что в этом плане что-то меняется. Год назад Красковский отказывался говорить о «Виннипеге», ссылаясь на действующий контракт с «Локомотивом», сейчас Павла ничего не держит. Но трудно представить, что в нынешнем состоянии нападающие заинтересует «Джетс» или другую команду НХЛ.



Дамир Шарипзянов



Вероятность отъезда в НХЛ: 5%



Летом 2017-го Дамир Шарипзянов возвращался в КХЛ из системы «Лос-Анджелеса» с твёрдым намерением как можно быстрее вернуться в Америку. Минувший сезон выдался для Шарипзянова очень неплохим, и удержать защитника «Нефтехимику» будет трудно: у Дамира наверняка будет не одно предложение из топ-клуба. А что же НХЛ? Об интересе «Лос-Анджелеса» ничего не слышно, но ещё не вечер. В принципе, Шарипзянов может снова уехать в АХЛ, но будет странно, если он предпочтёт этот вариант повышению в классе в нашей лиге.



Алексей Мельничук



Вероятность отъезда в НХЛ: 10%



Довольно неожиданно возникли слухи об интересе в НХЛ к голкиперу Алексею Мельничуку. Вратарь неплохо начал сезон в СКА, но затем проиграл конкуренцию Хелльбергу и Самонову. Вытащить Мельничука с петербуржской скамейки может «Лос-Анджелес», которому нужно подумывать о строительстве новой команды и потенциальной замене для Джонатана Куика. На такую высокую роль Мельничук пока не претендует, но Алексей молод и наверняка готов работать в АХЛ. Посмотрим, насколько интерес «Кингз» будет предметным.

Источник: голкипер СКА Мельничук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»

Андрей Алтыбармакян



Вероятность отъезда в НХЛ: 90%

The Athletic: Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго»

Самый реальный из неожиданных вариантов – отъезд в НХЛ Андрея Алтыбармакяна. Хоккеист в прошлом сезоне не блистал даже в ХК «Сочи», но сейчас у него есть договорённость о контракте с «Чикаго». Понятно, что Алтыбармакян отправится в АХЛ, но дальше всё будет зависеть только от него.