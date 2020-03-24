Как тройка Петрова «начертила» гол «Монреалю». Крутая комбинация советских легенд

Михайлов, Петров и Харламов вошли в историю хоккея – возможно, это лучшая тройка за всё существование любимого миллионами вида спорта. Советские легенды на протяжении многих лет заставляли соперников выбрасывать белый флаг, прославляя отечественный хоккей.

Легендарная тройка Михайлов – Петров – Харламов впервые вышла на лёд 30 октября 1968 года в матче с горьковским «Торпедо». Ту встречу «армейцы» проиграли 0:1, не забросив ни одной шайбы впервые с сезона-1962/1963. Кто бы мог подумать, какой прорыв ждёт этих нападающих в дальнейшем.

Примечательно, что Валерий Харламов вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым был приглашён в основную сборную СССР на две выставочные игры с Канадой. 6 декабря 1968 года Валерий дебютировал в первом матче, а на следующий день сыграл во втором. Именно с этих встреч в составе сборной СССР появилась тройка, о которой говорили, говорят и будут говорить всегда.

Партнёры хорошо чувствовали друг друга, каждый из них обладал уникальными качествами. Харламов отличился неповторимым стилем обводки, Петров – умением вести силовую борьбу и неотразимым броском, а Михайлов – игрой на пятаке и голевым чутьём. Именно поэтому каждый дополнял каждого, не было ничего лишнего. Вот, например, знаменитый гол Валерия Харламова, о котором мы рассказывали в предыдущем тексте. Такое можно пересматривать вечно!

Знаменитый гол Харламова канадцам. ВИДЕО

В официальных же матчах дебют спортсменов пришёлся на чемпионат мира 1969 года в Стокгольме. Сборная СССР завоевала золото, а тройка Михайлов-Петров-Харламов на троих забросила 21 шайбу.

Между хоккеистами было идеальное взаимопонимание.

«Мы понимаем друг друга не с полуслова, а с полубуквы. Я знаю, что они могут предпринять в то или иное мгновение, догадываюсь об их решении, даже если они смотрят куда-то в другую сторону. Точнее говоря, я не столько знаю, сколько чувствую, что сделают они в следующую секунду, как сыграют в той или иной ситуации, и потому в то же мгновение мчусь туда, где ждёт меня шайба, где, по замыслу партнёра, я должен появиться», — вспоминал Валерий Харламов.

Как играл Валерий Харламов. ВИДЕО

В преддверии Олимпиады-1972 в Саппоро прославленный советский тренер Анатолий Тарасов решил разбить устоявшееся сочетание. Харламов был переведён в звено к Фирсову и Викулову.

«Перед Играми Тарасов пригласил меня на беседу, как старшего в тройке, и сказал: «Борис, надо продлить хоккейную жизнь Рагулину и Фирсову. Я хочу поставить к ним Харламова». Я в ответ: «А мы-то с кем будем играть?» – «Третьего мы вам подберём, вы справитесь и так». На том и порешили», — говорил Михайлов.

В итоге сборная СССР выиграла Олимпиаду, а Харламов стал лучшим бомбардиром турнира с 16 (9+7) очками.

Нельзя не вспомнить и про матчи между хоккеистами СССР и НХЛ на уровне клубов. Так, комбинация, разыгранная тройкой Петрова в игре 31 декабря 1975 года во встрече с «Монреалем» (итоговый счёт 3:3), попросту выдающаяся. Насладитесь, как советские легенды «начертили» этот гол. Похоже, в шоке были даже самые преданные болельщики «Монреаля». А уж хоккейная Мекка повидала немало красивых и изящных комбинаций, её не так просто удивить.

Красивая комбинация тройки Петрова в матче «Монреаль» — ЦСКА. ВИДЕО

Не просто так эта легендарная тройка была введена в Зал славы Международной федерации хоккея, а Харламов – ещё и в Зал хоккейной славы в Торонто (в 2005 году). Эти легендарные форварды заслужили таких почестей! Увы, но в живых на сегодняшний день остался только Борис Петрович Михайлов, который по-прежнему старается не пропускать игры любимого и родного для себя ЦСКА.

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