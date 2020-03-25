Мозякин и «Магнитка» расстались из-за денег. Где теперь окажется главный бомбардир КХЛ?

Новость о том, что дни Сергея Мозякина в «Магнитке» сочтены, нельзя назвать неожиданной. Все знали, что у 38-летнего капитана уральцев в апреле заканчивается контракт, а его продление вовсе не было решённым вопросом. Возраст неминуемо сказывается на игре и статистике Мозякина, и тот факт, что он даже в 38 лет оставался лучшим форвардом своей команды, говорил скорее о колоссальных проблемах «Металлурга». Магнитогорцы остро нуждаются в перестройке, в коренных изменениях, и трудно было представить новую жизнь «Магнитки» со старым высокооплачиваемым лидером – Мозякин, как известно, был самым дорогим хоккеистом в КХЛ. В этой ситуации рисовалось несколько вариантов развития ситуации. Первый: Мозякин завершает карьеру хоккеиста, не желая играть дальше на «ветеранском» контракте, и уходит на заслуженный отдых. Второй: Мозякин завершает карьеру и остаётся в «Металлурге» в качестве тренера, наблюдая, как в «Стальных лисах» растёт его сын Андрей. Третий: Мозякин идёт на значительное снижение контракта и продолжает выступать за ставший уже родным клуб.

На деле же случилось неожиданное: Мозякин и его агент не нашли общего языка с «Металлургом», но Сергей не завершил карьеру, а стал свободным агентом. Следующий сезон главный русский бомбардир проведёт в другом клубе КХЛ, если, конечно, найдутся желающие выполнить все его условия.



Сергей Мозякин, по неофициальным данным, которым, впрочем, вполне можно доверять, по своему последнему контракту получал баснословные по российским меркам деньги – 180 млн рублей в год. «Сладкую жизнь» для Мозякина устроил бывший генменеджер «Магнитки» Геннадий Величкин, отблагодаривший таким образом Сергея за все заслуги перед «Металлургом». Скажем прямо, поощрять было за что. Мозякин, пришедший в уральский клуб уже после 30 лет, раскрыл все грани своего сумасшедшего таланта снайпера и бомбардира, что привело не только к уникальным личным достижениям хоккеиста, но и к двум Кубкам Гагарина для «Металлурга».



Безусловно, трофеи магнитогорцы выигрывали не благодаря одному лишь Мозякину, но глупо отрицать, что центром, вокруг которого образовалась «золотая» команда, был не Кошечкин, Зарипов или Коварж, а именно капитан «Магнитки».

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Трудно сказать, насколько обоснованным был гигантский контракт Мозякина, но долгое время он никого особо не смущал. К тому же Сергей его отрабатывал по полной программе: стабильно лучший бомбардир и лучший снайпер «Металлурга», продуктивный как в регулярке, так и в плей-офф. Мозякин, яркий представитель «олдскульного» хоккея, брал своё не физикой и движением, а техникой и головой, что помогало ему держаться в топе даже ближе к 40 годам.



Статистика Сергея Мозякина в сезоне-2019/2020

Однако времена изменились, а в «Магнитке» ветер перемен не почувствовали, из-за чего уральцы и провалили этот сезон. Величкин в этот раз не угадал с селекцией, осыпав деньгами оказавшихся неэффективными хоккеистов, за что и поплатился в октябре своей должностью в клубе. На фоне приближения жёсткого потолка зарплат и необходимости разумных трат на игроков в «Металлурге», конечно, готовы были терпеть гигантский контракт Мозякина до его завершения в апреле 2020-го, но больше платить такие деньги своему лидеру в Магнитогорске уже не могли. Даже если бы Мозякин в 38 лет провёл свой лучший сезон в карьере, то в межсезонье бы его ждал разговор о гораздо менее аппетитном в финансовом плане договоре, так как растраты Величкина подвели «Магнитку» к краю пропасти.

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Словом, было ясно, что в «Металлурге» будут искать пути оптимизации контракта Мозякина, и это логично. Переплачивать ветерану, статистика которого всё равно идёт на спад, в современных условиях было бы просто неразумно. Возможно, тот же Величкин и пошёл бы на такой шаг, попытавшись найти компромисс, но у нового руководителя «Металлурга» Сергея Ласькова стоит задача навести порядок в финансовом хозяйстве клуба, и «жирный» контракт для 38-летнего игрока никак не вписывался в эту парадигму.

При этом в «Металлурге» хотели оставить Сергея, который стал живым символом современной «Магнитки». Клуб сделал Мозякину контрактное предложение, наверное, максимальное в сложившихся обстоятельствах. По некоторым данным, оно составляло примерно 50-60 млн в год, что не так уж и мало для возрастного хоккеиста, который, возможно, уже в следующем сезоне не сможет быть лидером «Металлурга». Плюс не забывайте про сложную ситуацию «Магнитки» с другими большими контрактами, а также надвигающийся жёсткий потолок зарплат. Новые золотые горы для Мозякина попросту бы связали руки руководству «Металлурга» в трансферной политике и ещё дальше отсрочили бы перестройку, с которой клуб и так опоздал уже на пару-тройку лет. Словом, «Магнитка» сделала свой ход в отношении Мозякина и могла справедливо надеяться на понимание и лояльность стороны хоккеиста. Но красивой истории не получилось.



Судя по той информации, которая попадала в широкий доступ, в переговорах между «Металлургом» и Мозякиным изначально не было конструктива. Хоккеист и его агент Сергей Паремузов твёрдо стояли на своей позиции и не желали входить в положение клуба. Сразу после вылета «Магнитки» из плей-офф Паремузов довольно резко отреагировал на безобидные слова директора уральцев Сергея Ласькова о том, что Мозякину будет предложено в том числе и место в тренерском штабе команды.

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Агент игрока дал понять, что он не собирается вести переговоры с Ласьковым, а говорить о новом контракте для Мозякина будет с владельцем «Металлурга» Виктором Рашниковым. Вероятно, сторона хоккеиста рассчитывала, что Рашников не поскупится в финансах на многолетнего лидера клуба, либо просто не воспринимала всерьёз Ласькова, который лишь первый год работает в хоккейном менеджменте. Однако не секрет, что Ласьков – это ставленник Рашникова, транслирующий его идеи, заключающиеся сейчас как раз в оптимизации трат на хоккейную команду. Именно с подачи главного босса в «Металлурге» стали считать деньги, а не разбрасываться ими во все стороны, так что неудивительно, что позиция Рашникова, видимо, не отличалась от предложения, сделанного Ласьковым. Сторона Мозякина, как мы знаем, посчитала его неприемлемым, и Сергей стал свободным агентом.

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Мы не знаем всех подробностей переговоров между клубом и хоккеистом, но вряд ли в «Магнитке» так уж обидели в деньгах своего капитана. Скорее всего, неразрешимый конфликт интересов возник из-за того, что сторона Мозякина не пожелала сбивать цену, не захотела учитывать трудности клуба, новую реальность КХЛ и возраст игрока. Кажется, что Сергей и его агент, разбалованные прежними переговорами с Величкиным, думали, что им удастся «выбить» удачный во всех отношениях контракт за старые заслуги Мозякина, либо просто не поняли новых правил игры, по которым вынужден играть «Металлург». Как бы то ни было, всё это привело к тому, что переговоры с «Магниткой» были завершены очень быстро.

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Мозякин стал свободным агентом и на данный момент не планирует завершать игровую карьеру. Однако предсказать будущее Сергея в КХЛ пока очень трудно. Такой хоккеист даже в 38 лет пригодится любой топ-команде в лиге, но нужно понимать, на каких условиях Мозякин готов играть дальше, на какую зарплату и роль в новом клубе рассчитывает. Судя по тому, что переговоры с «Магниткой» провалились, сторона игрока сейчас не готова сильно ужаться в деньгах, а переплачивать ветерану и рисковать вряд ли захотят и в других клубах.

Реальных вариантов развития событий видится два. Либо Мозякин будет стоять на своём до последнего и в конце концов всё-таки завершит карьеру, так и не получив достойного для себя предложения. По такой схеме не так давно повесил коньки на гвоздь Евгений Медведев. Либо желание хоккеиста продолжать играть перевесит финансовые аппетиты, сторона игрока скинет требования, и Мозякин подпишет новый контракт. Если это и произойдёт, то ближе к концу межсезонья, и тогда уже можно будет обсуждать различные варианты. Снова «Магнитка», родной для Сергея Ярославль, ЦСКА, где Мозякин начинал взрослую карьеру, или какой-либо другой топ-клуб. На понижение в классе и переход в среднюю команду главный бомбардир КХЛ всё-таки вряд ли пойдёт.

В каком клубе КХЛ Мозякину было бы лучше продолжить карьеру?

В любом случае на быстрое развитие событий в случае с Мозякиным рассчитывать не приходится. У Сергея есть большой запас времени, чтобы всё взвесить и обдумать, да и ситуация с эпидемией коронавируса пока не располагает к принятию оперативных решений. Если же положение дел в мире и спорте стабилизируется и в КХЛ наступит более-менее нормальное межсезонье, то история с продолжением карьеры Мозякина может стать одной из главных его интриг.

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