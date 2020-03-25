Суперталант в дырявых крагах. Кем был и как уезжал в НХЛ Артемий Панарин

Благодаря Артемию многие болельщики в России узнали, где находится Коркино — небольшой город в Челябинской области с населением менее 40 тыс. человек. Именно там родился талантливый форвард, которого в прошлом сезоне весь штат Огайо буквально умолял не покидать «Коламбус Блю Джекетс» и который 1 июля 2019 года подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 82,5 млн.



Статистика Артемия Панарина в последнем сезоне за «Коламбус»

«Когда перешёл в «Витязь», мне впервые дали нормальные перчатки»

Артемий стал настоящим воплощением мечты многих мальчишек, только начинающих заниматься хоккеем. Будущая звезда «рейнджеров» родился в небольшом шахтёрском городке в октябре 1991 года. Непростые события в стране, происходившие в то время, накладывали свой отпечаток на жизнь миллионов простых людей, и когда мальчику было всего три месяца, его родители развелись. Артемия воспитали бабушка Нина с дедушкой Владимиром, который сам раньше занимался хоккеем и решил привлечь к этому внука, чтобы подросток не попал в дурную компанию.

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Практически с первых тренировок стало понятно, что у мальчика есть талант, но сам вид спорта понравился ему далеко не сразу, к тому же были серьёзные проблемы с экипировкой, которая стоила больших денег. Известно, что свои первые занятия Артемий проводил в коньках для фигурного катания, но дед был непреклонен и продолжал упорно возить внука на занятия на стареньком УАЗике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«В Коркино жилось нелегко. Каждый день вставал в пять утра, дед возил на тренировки в Челябинск. Машина у него была старенькая, пацаны по команде посмеивались. Все ж молодые: не понимали, где можно посмеяться, а где нет. Экипировка шитая-перешитая. Дед ходил к точильщикам, которые собирали всякое барахло, что-то мне приносил. Или какому-то ребёнку покупали новое: он с родителями договаривался, чтобы потом продали нам подешевле, донашивать. Когда перешёл в «Витязь», мне впервые дали нормальные перчатки. Я просто охренел от ощущений, насколько, оказывается, можно отлично чувствовать клюшку», — вспоминал Панарин в интервью РИА «Новости».

Тогда над этим худощавым парнем, которому бабушка латала дырявые хоккейные краги, вырезая кусок кожи из сапога, смеялись. Но будущий суперталант и обладатель «Колдер Трофи» настойчиво шёл к своей цели.



С шести лет Артемий занимался в челябинской СДЮШОР, а затем перешёл в спортивный интернат в Подольске, где начал играть на открытом юношеском первенстве Москвы. В сезоне-2008/2009 Панарин провёл 5 матчей в КХЛ за «Витязь», но большую часть сезона отыграл за вторую команду, где в 62 матчах набрал 68 очков. Уже на следующий год Панарин появился в составе «Витязя» в 20 матчах (1 гол, 8 передач), а в молодёжной команде «Русские витязи» стал одним из лидеров, наколотив в 38 встречах регулярного чемпионата 44 (20+24) очка.



Артемий прогрессировал с каждым сезоном, и на свой третий год в профессиональном хоккее поехал на молодёжный чемпионат мира в составе сборной России. В той легендарной команде, где играли Тарасенко, Кузнецов и Орлов, именно Панарину было суждено забить победный гол в Баффало, который принёс россиянам золотые медали.

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«У Панары есть скорость и понимание игры»

В январе 2012 года Панарина обменяли из «Витязя» в казанский «Ак Барс» на денежную компенсацию, но в Казани форвард не задержался. По окончании сезона он снова вернулся в «Витязь», а 31 января перешёл в питерский СКА, где запомнился выступлением в блестящей тройке с Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым. За два сезона в Санкт-Петербурге он набрал 102 очка в 91 матче регулярного чемпионата, а в чемпионском для СКА розыгрыше Кубка Гагарина в 2015-м сыграл фантастически — выдержал график очко за игру (5 голов и 15 передач в 20 играх).



Такой успех не мог остаться не замеченным за океаном, и хотя Артемий никогда не был задрафтован, весной 2015 года он подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс».

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«Я считаю его опаснейшим игроком в составе сборной России. У него хорошие шансы пробиться в НХЛ, уверен, что он сможет себя там проявить! У Панары есть скорость и понимание игры. «Чикаго» подходит ему идеально! В клубе любят таких умелых игроков, как Патрик Кейн. Панарин сможет пойти по его стопам, ему только понадобится немного времени на адаптацию», — говорил тогда в интервью «Чемпионату» партнёр Панарина по СКА норвежец Патрик Торесен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В первом же матче за «чёрных ястребов» Артемий забил — по иронии судьбы, это была игра против его нынешнего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», которую «Чикаго» проиграл. Свой гол Панарин забил на 15-й минуте первого периода, получив передачу от Патрика Кейна — партнёра, с которым он на протяжении двух сезонов разрывал всю лигу.

«Испытал невероятные эмоции. Пытался вспомнить реакцию толпы и был просто ошеломлён. Я не слышал ничего. Я был действительно счастлив. Плохо, что не выиграли. Поэтому мой праздник закончился слишком рано… Очень рад играть в тройке с Анисимовым и Кейном. Это настоящие профессионалы. Для меня большая честь, что мне оказывают такое доверие. Буду стараться изо всех сил, чтобы никого не подвести. Надеюсь, что дальше будем понимать друг друга еще лучше», — говорил Артемий после того матча.



77 очков в 80 матчах первого сезона принесли улыбчивому россиянину «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона, а помимо трофея Артемий заработал вполне симпатичное и доброе прозвище Хлебушек за созвучие своей фамилии с названием сети американских пекарен. «Я счастлив, что получил «Колдера». Но надеюсь, что это не является моим потолком», — сказал Панарин после того, как получил приз.



Затем в его заокеанской карьере будут обмен в «Коламбус» на Брэндона Саада и два сезона в «Блю Джекетс», где его умоляли остаться после завершения контракта. Однако Артемий решился на перемены и прошлым летом выбрал «Рейнджерс» в качестве своей новой команды. Выбор оказался верным, поскольку россиянин уже намного превзошёл свой предыдущий рекорд результативности (95 очков против 87), а если регулярный чемпионат всё же будет продолжен, то «синерубашечники» ещё поборются за попадание в плей-офф.

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