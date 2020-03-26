Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту

Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.

Досрочный финал сезона КХЛ

24 марта Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Решение организации было обусловлено негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире. Таким образом, сезон завершился для всех команд лиги, в том числе и для московского «Динамо».

Крикунов: «Динамо» сожалеет о завершении сезона, но мы ничего не могли сделать

В первом раунде плей-офф бело-голубые сломили сопротивление самого принципиального соперника – московского «Спартака» (4-2). В полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции команда Владимира Крикунова должна была сыграть с ЦСКА. К сожалению для всех любителей хоккея, по всем известным причинам это предложение так навсегда и останется в сослагательном наклонении.

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Американские горки московского «Динамо»

После решения о завершении сезона в КХЛ, по сути, уже началось межсезонье. По сложившейся традиции это время не станет простым для московского «Динамо». Руководству клуба предстоит найти ответ на целый ряд вопросов, в том числе и на вопрос о целесообразности продолжения сотрудничества с тренерским штабом Владимира Крикунова.



Минувший сезон для москвичей был похож на американские горки, где падения чередовались со взлётами. На старте чемпионата лихорадило всё «Динамо». В игре бело-голубых не было стабильности, а яркие матчи чередовались с провальными. Главный тренер москвичей находился под огромным прессом, и только ленивый не говорил о том, что дни Крикунова на тренерском мостике «Динамо» сочтены. В какой-то момент сезона казалось, что отставка 69-летнего специалиста неизбежна. Боссы бело-голубых не стеснялись в открытую намекать на возможное развитие событий.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

Тем не менее осенью Крикунову удалось удержать должность, и вряд ли хоть кто-нибудь из представителей «Динамо» пожалел об этом решении. Опытный тренер сумел нормализовать ситуацию как в раздевалке, так и на льду. Бело-голубые выправили турнирное положение и удачно завершили регулярку, после чего в яркой серии плей-офф переиграли «Спартак».



«Хоккей без зрителей — это не хоккей. Итоги подводить рано, но я думаю, что этот сезон «Динамо» может занести себе в актив, тем более что в первом раунде плей-офф был повержен самый принципиальный соперник – московский «Спартак», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

В условиях неочевидности не нужно ломать то, что работает

Положа руку на сердце, стоит признать, что «Динамо» вряд ли сумело бы навязать действующему обладателю Кубка Гагарина борьбу во втором раунде плей-офф. Вот только этого уже никто не узнает и не проверит. Кубковый этап чемпионата всегда был лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить о потенциале команды и её перспективах на следующий сезон. Теперь же менеджерам клубов предстоит действовать в условиях неочевидности. И «Динамо» это касается в первую очередь.



Что делать с тренерским штабом? У бело-голубых есть три варианта ответа, которые лежат на поверхности. Предоставить новую возможность Крикунову, довериться молодому специалисту (условному Бабенко) или обратить свой взор на Зинэтулу Билялетдинова, который официально не объявлял о завершении карьеры. Откровенно говоря, летом на месте руководства «Динамо» я бы не стал ничего менять.

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Крикунов вернулся в московский клуб в октябре 2018 года и за это время заслужил только хвалебные слова в свой адрес. Сначала Владимир Васильевич вытащил бело-голубых в плей-офф в сезон, когда они вполне могли проехать мимо кубковых разборок. А затем преподал мастер-класс молодым тренерам, как работать в ситуации, когда тебя готовы уволить в любой момент. По-человечески, 69-летний тренер заслужил реального шанса побороться за Кубок Гагарина.

Кагарлицкий VS Яшкин?

Следующий сезон КХЛ может получиться особенным, так как должен стать первым после введения в лиге жёсткого потолка зарплат. Многие клубы уже столкнулись с проблемой, как уложить имеющийся состав в зарплатный лимит. К примеру, магнитогорский «Металлург» проводит секвестирование платёжной ведомости, а первой жертвой уже стал лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов Сергей Мозякин.

Мозякин и «Магнитка» расстались из-за денег. Где теперь окажется главный бомбардир КХЛ? 38-летний капитан «Металлурга» не пошёл на уступки своей команде. Он хочет играть дальше, но найдутся ли желающие переплачивать ветерану?

У «Динамо» такой проблемы в межсезонье не возникнет. Контракт главной звезды клуба Вадима Шипачёва будет действовать ещё один сезон. Месяц назад на приемлемых условиях было переподписано соглашение с защитником первой пары Юусо Хиетаненом. Может остаться в стане бело-голубых и Дмитрий Яшкин. Чешский форвард продолжает выбирать между предложением «Динамо» и одного из клубов НХЛ, и на данный момент никто не знает, какое решение в конце концов он примет. Истекает соглашение и у Андре Петерссона, но бело-голубые планируют удовлетворить финансовые запросы игрока.



Возможная потеря Яшкина не станет фатальной для московского клуба, потому что свет клином на Дмитрии не сошёлся. По информации «Чемпионата», летом в московском клубе приложат максимальные усилия по возвращению с берегов Невы Дмитрия Кагарлицкого. Российский форвард провалился в СКА, но в связке с Шипачёвым вполне может вернуться на уровень сезона-2018/2019. Сразу заметим, что картина одновременного пребывания Яшкина и Кагарлицкого в «Динамо» на данный момент представляется фантастической.

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Задача на межсезонье – найти второго центра, а не главного тренера

Главной проблемой бело-голубых на рынке свободных и не совсем свободных агентов станет поиск центрального нападающего во второе звено. В этом сезоне звену Шипачёва отчаянно не хватало поддержки второго звена. Приобретение крайнего нападающего Теэму Пулккинена не решило всех проблем, так как Игорь Полыгалов не является легитимным центром топ-6. Полыгалов был бы идеальным вариантом в третьем звене, а вот во второе «Динамо» необходим более креативный центр.



На легионерское место Михала Чайковски динамовцам также необходимо найти более надёжный вариант. Словацкий защитник слишком увлекается вольными подключениями в атаку, которые нередко оборачивались большими проблемами для команды. Если менеджерам удастся провести удачную селекцию, у «Динамо» будут все основания для серьёзных надежд на предстоящий сезон. В этой ситуации распыляться на поиск нового тренера, которому потребуется время для налаживания контакта с командой, было бы просто нелепо. Крикунов неоднократно говорил о мечте завершить карьеру завоеванием медалей. Что ж, работой в «Динамо» он заслужил этот шанс.