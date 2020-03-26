Линус Зелёное Сердце. Умарк покидает «Салават», и это потеря для всей КХЛ

Линус Умарк покидает «Салават Юлаев» и уезжает из КХЛ. Уфимцы теряют классного лидера, игрока, вокруг которого на протяжении последних лет выстраивалась команда. Большая утрата, но, кажется, что вся лига теряет даже больше. В КХЛ, и так вставшей на путь упрощения и механизации, теперь будет гораздо меньше волшебства, креатива, творчества. Меньше хоккея в его чистом виде.

Умарк давно подготовил почву к своему уходу, он был честен и последователен в своих словах и действиях. Ещё в начале сентября он сказал, что проведёт последний сезон в КХЛ, а в январе уведомил «Салават», что покинет клуб после окончания чемпионата. Линус не юлил, не лукавил, не шантажировал, но мы все всё равно надеялись, что Умарк в последний момент передумает. С потерей такого легионера не хотелось мириться, однако швед сдержал обещание.

Самый результативный матч Умарка за «Салават Юлаев»

Обидно, что из-за пандемии коронавируса уход Линуса получился смазанным, осталось чувство недосказанности. На старте сезона он говорил, что хочет перед уходом выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», и в плей-офф он делал всё, чтобы поставить красивую точку в своей истории в КХЛ. В шести матчах с «Авангардом» Умарк набрал 12 очков и сделал 11 голевых передач, установив рекорд первого раунда Кубка Гагарина по обоим показателям. В этом плей-офф Линус был хорош как никогда, и как знать, к чему бы он в итоге привёл свою команду. Увы, потенциал Умарка, как и всего «Салавата», остался нераскрытым, но он точно был готов подтвердить на деле свои смелые заявления.

Умарк назвал «Салават» следующим чемпионом. Смело, но реально ли это? Соперники не стали слабее, а уфимцы пока не восполнили все потери.

Из-за нерешительности и инертности КХЛ Умарку пришлось покидать Уфу в спешке и как будто бы не совсем легально. Чартер увёз легионеров «Салавата» из столицы Башкортостана в то время, когда они в соответствии со своими контрактами должны были готовиться ко второму раунду плей-офф. Лига вынудила иностранцев нарушать трудовые обязательства, и прощание Умарка с Уфой получилось скомканным. Не очень красивой вышла и ситуация с его интервью шведскому изданию.

«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта» Звезда КХЛ Линус Умарк высказал непопулярное мнение. Иностранцы хотят играть, но боятся не уехать домой.

Но Линус не мог на такой ноте закончить важный и долгий этап своей карьеры. После того, как он оказался дома в безопасности, швед через «Инстаграм» адресовал замечательные и тёплые слова в адрес клуба, болельщиков, партнёров. И заодно подтвердил, что в КХЛ мы его больше не увидим.

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Почему мы будем ностальгировать по Умарку? Да хотя бы потому, что он потрясающий мастерюга и очень интересный человек. Парень, который умел выступить не по шаблону, как на льду, так и за его пределами. Тонкий художник и прирождённый артист, Умарк будоражил умы и своих поклонников, и хейтеров, и журналистов, не оставлял равнодушными даже соперников. Он всегда напоминал нам, что хоккей – это не монотонная работа, а весёлое шоу, и нужно постараться, чтобы найти других таких игроков в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

На площадке Умарк старался творить в любой ситуации, будь то игра регулярки с аутсайдером сезона или важный матч плей-офф. Линус обожал контролировать шайбу, возить её по владениям соперника и прикидывать, какой из тысячи финтов из его личной коллекции стоит применить в конкретном моменте. Он чувствовал, что болельщики, открыв рот, следят за его манёврами и ждут очередного чуда, и подпитывался этой энергией. Безусловно, в первую очередь Умарк был блистательным диспетчером, от которого всегда можно было ожидать гениальных передач на партнёров. Линус намного больше ассистировал, чем забивал сам. Но когда швед видел, что он не может подарить никому момент для гола, то действовал сам. В его арсенале есть и лазерный кистевой бросок, и неотразимый щелчок, хотя и применял эти умения Умарк в последнюю очередь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Линус всегда предпочитал красоту простоте, и это нередко подводило его и весь «Салават». Сколько Умарк совершил потерь и обрезов, сколько загубил моментов из-за лишней передачи! Но мы бы не писали сейчас эту оду уходящему из КХЛ Волшебнику, если бы он не был столь фантастически продуктивен в самых главных матчах сезона. За пять лет в Уфе Умарк сыграл 61 матч плей-офф, и набрал в этих играх 67 очков. В Кубке Гагарина нестандартное мышление Линуса обычно работало исключительно на пользу команде, и за это шведа обожали в столице Башкортостана.

Умарк никогда не был идеальным хоккеистом, он регулярно давал поводы для критики. Уфимские болельщики не раз предъявляли Линусу за слабую игру в обороне, те же обрезы или передержки шайбы. Не всем нравилось и то, что Умарк игрок настроения, и поэтому не всегда стабилен. Соперники же недолюбливали шведа за излишний артистизм, склонность к симуляциям.

Умарк – главный раздражитель в КХЛ. Соперники бьют его исподтишка Шведский нападающий «Салавата Юлаева» не даёт покоя игрокам других команд.

Это побочные эффекты творческой натуры, ничего не поделаешь. Но куда важнее, что при всей своей кажущейся воздушности, Умарк был настоящим воином и ненавидел проигрывать. Конечно, «биться-бороться» — это не про Линуса, но однозначно, что в плей-офф швед переставал быть только лишь «игровичком». Он бежал в оборону, мог впечатать соперника в борт, а в трудные для «Салавата» моменты практически не уходил со льда, возглавляя все атаки уфимцев. Он, возможно, больше всех в команде хотел побеждать и сильнее всех переживал неудачи. Помните, как в марте 2017-го, после матча в Казани Умарк пришёл в судейскую, желая разобраться в причинах решающего удаления в овертайме? Мог ли кто-то ещё это сделать кроме Линуса?

Помимо «Салавата» Умарк играл в КХЛ ещё за московское «Динамо» и «Йокерит», но именно в Уфе мы узнали настоящего Линуса. Невероятно талантливого игрока с большим сердцем и духом победителя. С юлаевцами он не выиграл ни одного Кубка Гагарина, но был предан своей команде, честен по отношению к руководителям, тренерам и болельщикам юлаевцев и стал целой эпохой в истории «Салавата». Умарк показал всем нам, какими должны быть легионеры в нашем хоккее, и с его уходом КХЛ значительно осиротеет, потому что иностранцы такого калибра перестали появляться в нашей лиге.

Удачи, Линус Зелёное Сердце, и спасибо за это классное шоу. Нам будет тебя сильно не хватать!

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