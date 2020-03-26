Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Как тренируется жена Ильи Ковальчука во время карантина из-за коронавируса

Андрей Гуров
Тренировки жены Ковальчука на карантине. Даже сейчас она выглядит идеально
Николь ежедневно занимается спортом и подаёт пример звёздному мужу.
Хоккей / НХЛ 0

Илья Ковальчук и Николь познакомились в 2004 году, а в 2007 узаконили свои отношения. С тех пор они мотивируют и идеально дополняют друг друга. У пары четверо детей – дочери Каролина, Ева и сыновья Филипп, Артём.

В то время, когда спортсмены устраивают челленджи с туалетной бумагой, Николь с Ильёй показывают, как нужно поддерживать друг друга во время карантина. Они продемонстрировали упражнения, пригодные для домашних занятий.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Илья Ковальчука.

Илья наблюдает за тренировкой своей жены на свежем воздухе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Они уделяют внимание и кардио. Илья с женой постоянно устраивают пробежки на улице.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Николь и раньше, до карантина, была известна своим отношением к спорту – она всегда много времени проводила в зале. Занималась в Gold’s Gym под руководством звёздного тренера и известного в прошлом бодибилдера Чарльза Гласса.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Николь не обходит стороной функциональные тренировки. Такие упражнения помогают быть в тонусе, развивают координацию и выносливость. Интенсивная и эффективная тренировка.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Нет зала? Не проблема – тренироваться можно везде. Главное – желание.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Как и большинство девушек, Николь уделяет большое внимание тренировкам нижней части тела. Приседания помогают прорабатывать все мышцы ног.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

За такой красотой стоит тяжёлый труд. Только посмотрите, как Николь пашет в зале.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Николь говорит, что тренируется шесть раз в неделю. Четыре силовые тренировки, в которых прорабатывает основные группы мышц отдельным днём. Ещё дважды в неделю занимается боксом.

Помимо тренировок, Николь также делится секретами успеха. Мотивирует и рассказывает, как держать себя в форме.

И результат не заставляет себя ждать. Просто напомним, Николь – мать четырёх детей.

Другие материалы:

Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола
Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.
В Панарина вселился строитель, Ковальчук лепит пельмени. Чем заняты русские игроки НХЛ
Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
Гол за «Спартак» в 16 лет и бонус $ 8 млн. Как Ковальчук уезжал в Америку
«Спартак» получил за него около $ 100 тыс. Тогда клубы НХЛ ещё платили за переход игроков.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020