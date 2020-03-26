Тренировки жены Ковальчука на карантине. Даже сейчас она выглядит идеально

Илья Ковальчук и Николь познакомились в 2004 году, а в 2007 узаконили свои отношения. С тех пор они мотивируют и идеально дополняют друг друга. У пары четверо детей – дочери Каролина, Ева и сыновья Филипп, Артём.

В то время, когда спортсмены устраивают челленджи с туалетной бумагой, Николь с Ильёй показывают, как нужно поддерживать друг друга во время карантина. Они продемонстрировали упражнения, пригодные для домашних занятий.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Илья Ковальчука.

Илья наблюдает за тренировкой своей жены на свежем воздухе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Они уделяют внимание и кардио. Илья с женой постоянно устраивают пробежки на улице.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Николь и раньше, до карантина, была известна своим отношением к спорту – она всегда много времени проводила в зале. Занималась в Gold’s Gym под руководством звёздного тренера и известного в прошлом бодибилдера Чарльза Гласса.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Николь не обходит стороной функциональные тренировки. Такие упражнения помогают быть в тонусе, развивают координацию и выносливость. Интенсивная и эффективная тренировка.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Нет зала? Не проблема – тренироваться можно везде. Главное – желание.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Как и большинство девушек, Николь уделяет большое внимание тренировкам нижней части тела. Приседания помогают прорабатывать все мышцы ног.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

За такой красотой стоит тяжёлый труд. Только посмотрите, как Николь пашет в зале.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Николь Ковальчук.

Николь говорит, что тренируется шесть раз в неделю. Четыре силовые тренировки, в которых прорабатывает основные группы мышц отдельным днём. Ещё дважды в неделю занимается боксом.

Помимо тренировок, Николь также делится секретами успеха. Мотивирует и рассказывает, как держать себя в форме.

И результат не заставляет себя ждать. Просто напомним, Николь – мать четырёх детей.

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