«НХЛ и игроки могут потерять $1,1 млрд». Агент Кучерова – о ситуации в Америке

Регулярный чемпионат НХЛ по-прежнему на паузе – хоккеисты вместе со своими семьями сидят на карантине. Про борьбу с пандемией коронавируса в Северной Америке, а также о том, как проводят внезапный отпуск российские игроки и какие финансовые потери может понести лига совместно с клубами, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал известный агент Дэн Мильштейн.

Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.

«Гречку в Америке не едят, туалетную бумагу и градусники быстро раскупили»

— Что сейчас происходит в Америке?

— В Северной Америке очень серьёзно отнеслись к вопросу с пандемией. Этот коронавирус всех застал врасплох. Был переполох, начали рушиться финансовые рынки. Президент (президент США Дональд Трамп. – Прим. «Чемпионата») и конгресс пытаются сохранить экономику. Белый дом делает всё возможное, чтобы не случилось паники и рынки прогрессировали. Поэтому доллар и не упал. Каждый житель–налоговый резидент США получит одноразовую выплату до $ 1,2 тыс., идёт активная борьба с безработицей. Например, у моей финансовой компании 49 офисов, мы всех людей перевели на дистанционную работу. Все получают зарплату. Нам понравился этот эксперимент. Не исключено, что в будущем два-три дня будем работать из офиса, а остальное время – удалённо.

— Продукты в магазинах не сметают?

— В первые дни люди прилично отоваривались, сейчас все успокоились. Гречку в Америке не едят, поэтому с её массовой скупкой и проблем не было. Туалетную бумагу и градусники быстро раскупили, но ситуация стабилизировалась.



— Как игроки НХЛ переживают карантин?

— НХЛ и профсоюз сразу решили остановить сезон, все понимают серьёзность ситуации. Играть без болельщиков никто не хочет. Но все понимают, что сезон надо доиграть, иначе лига и хоккеисты могут потерять $ 1,1 млрд. Все ребята сейчас на карантине, занимаются семьями. У многих в доме есть спортзалы, собственные тренеры, инструкторы по физподготовке. Знаю, что в том же «Торонто» запускали лайв в «Инстаграме» для своих игроков. Все хоккеисты смотрели на упражнения и повторяли их.



— Нет опасений, что кто-то может нарушить режим или, например, набрать лишний вес?

— В НХЛ все большие профессионалы. С этим здесь нет никаких проблем. Никто не звонит и не ноет, не жалуется, все всё понимают. Многие ребята уехали в Россию, а кто-то – в свои загородные дома, которые обычно использовались летом. Жёны активно поддерживают своих мужей.

«Думаю, до середины июня хоккея ждать не стоит»

— Какие-то просьбы поступают от игроков?

— Мы занимаемся всеми аспектами жизни игрока. Обсуждаем контрактные моменты, помогаем с повседневными вопросами, какими-то бытовыми делами. Например, один игрок недавно попросил помочь ему с выбором кухни. Занимаемся развитием хоккеистов, планами на лето. Ведь ребятам нужно тренироваться.



— Выплаты по контрактам проходят в полном объёме?

— Все контракты гарантированные, никаких проблем нет. Все получают свои деньги, прописанные в соглашениях.



— Когда сезон НХЛ будет доигран?

— Думаю, до середины июня хоккея ждать не стоит. Идёт разговор о нескольких форматах. Есть вариант, что будет предсезонка, потом доиграют регулярный чемпионат и сыграют плей-офф. Второй вариант – из-за возможной потери $ 1,1 млрд могут после предсезонки провести плей-офф с 24 командами. В первом раунде будут серии из трёх матчей, лучшие команды сразу начнут со второго раунда. Лига попросила арены предоставить полное расписание до конца августа.



— Отмена чемпионата мира в НХЛ никого не расстроила?

— Я каждый день разговариваю с ребятами, у них регулярный чемпионат и Кубок Стэнли стоят на первом месте. Это приз номер один.

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«Никаких проблем у Зайцева я не замечал»

— В российской прессе появилась новость, что у защитника «Оттавы» Никиты Зайцева диагностирован коронавирус. Это правда?

— С Никитой мы на связи каждый день, как и все другие игроки, он находится на карантине и готовится к продолжению сезона по персональной программе. Никаких проблем у него я не замечал.



— Правда ли, что защитник ЦСКА Александр Романов может переехать в НХЛ уже в этом сезоне?

— В ближайшие несколько недель мы будем обсуждать будущее Саши Романова в НХЛ или КХЛ. «Монреаль» видит его в основной команде. Мы не знаем, когда продолжится сезон НХЛ. Романов и клуб потенциально могут уже в этом сезоне отыграть год контракт новичка. Но нужно несколько условий. Сезон в НХЛ должен быть доигран, «Монреаль» должен привезти игрока, лига должна разрешить его подписать. Дело в том, что сейчас введён мораторий на подписание игроков на сезон-2019/20 из-за приостановки чемпионата.



— В России писали, что вратарь СКА Алексей Мельничук может сменить Питер на солнечную Калифорнию.

— По поводу Мельничука на меня выходили многие клубы НХЛ, но «Лос-Анджелеса» в этом списке не было. Алексей в ближайшее время будет принимать решение: оставаться в системе СКА или попробовать себя за границей.

— Как поживают ваши клиенты из «Тампы»?

— Никита и Андрей проводят время со своими семьями в Тампе. Никита продолжает работать в своём гараже, а Андрей оттачивает катание на роликах. Цель у ребят одна — выиграть Кубок Стэнли и максимально помочь своей команде. Кстати, нападающий Саша Волков вернулся в Россию и проходит карантин на родине. В следующем сезоне «Тампа» рассчитывает видеть его в основном составе.



— Где сейчас Иван Барбашёв?

— Он в Сент-Луисе, Иван вместе с женой и двумя собаками сидит на карантине. В ближайшее время они ждут пополнения в семействе.

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«Некоторые ребята раздумывают вернуться в Россию»

— У кого из ваших клиентов заканчиваются контракты после этого сезона?

— Из ограниченно свободных агентов – у Гаврикова, Михеева и Воробьёва. Из неограниченно – только у Влада Наместникова. Есть и другие ребята из числа ограниченно свободных агентов, которым нужно делать контракты. Некоторые раздумывают вернуться в Россию. Кстати, Илья Михеев, если бы не остановка сезона, 19 марта был готов выйти на лёд в матче «Торонто» с «Айлендерс». Травма осталась позади.



— Планирует ли Павел Дацюк завершать игровую карьеру? Ходят разговоры, что он может стать спортивным директором «Автомобилиста».

— На данном этапе он решает, продолжать карьеру или нет. Он определится в ближайший месяц или два. На повестке дня вопрос о том, что он собирается стать менеджером, не стоит.

— Никита Нестеров остаётся в КХЛ?

— К нему был большой интерес со стороны команд НХЛ, но Никита принял решение связать своё будущее с ЦСКА.

— С кем из игроков КХЛ будете разговаривать о возможном отъезде в НХЛ? Например, заканчиваются контракты у Марченко, Григоренко, Слепышева, Зуба.

— КХЛ котируется в Северной Америке. Будем общаться со многими ребятами, они должны для себя решить, оставаться в России и пробовать себя за границей. Спешка в таких делах не нужна.



— Как сами проводите время в такой непростой ситуации?

— Работы стало в три раза больше. Всё, как уже говорил ранее, решаю дистанционно, по телефону. Мы продолжаем заниматься поиском рекламных мероприятий для наших клиентов, оказываем поддержку их семьям с разных сторон. В общем, дел хватает. Сейчас я дописываю очередную мотивационную книгу, работаю над предстоящим драфтом, который, видимо, будет удалённым. Просматриваем много видео, уже сейчас работаем над драфтом сезона-2021/2022.

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