«Никогда не мечтал быть вторым вратарём». Кем был и как уезжал в НХЛ Андрей Василевский

Летом 2012 года весь хоккейный мир обсуждал итоги драфта НХЛ, где россияне получили высокие номер. После проведения самой процедуры выбора взгляды многих специалистов и прессы были устремлены на воспитанника уфимского хоккея Андрея Василевского. Молодой голкипер был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 19-м номером, и среди всех российских вратарей такой итог – лучшее достижение за всю историю заокеанского драфта. Но, конечно, фамилию Василевский хоккейные болельщики открыли для себя задолго до тех событий.

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Продолжатель династии

Андрей Василевский-младший — продолжатель семейной династии, поскольку его отец Андрей Василевский-старший также был вратарём и играл за «Салават Юлаев». После окончания карьеры он остался верен уфимскому хоккею, работал тренером вратарей в детской школе, а чуть позже в том же качестве стал трудиться в молодёжной команде «Толпар». Двое сыновей Василевского-старшего — Андрей и Алексей — делали свои первые шаги в хоккее под руководством отца и сделали очень неплохие карьеры.

Статистика Андрея Василевского в сезоне, когда он завоевал «Везина Трофи».

Будущий обладатель «Везины» также является воспитанником школы «Салавата», и уже в 16-летнем возрасте он попадал в заявку на матчи «Толпара» в МХЛ, но, правда, ни одной игры ему сыграть тогда не доверили. На юниорском чемпионате мира в сезоне-2009/2010 Василевский сыграл 5 матчей, но результатом тогда блеснуть не удалось — пришлось брать реванш год спустя, когда Андрей очень здорово отыграл на ЮЧМ (6 матчей, 93,6% отражённых бросков) и завоевал вместе со сборной России бронзовые медали.



По ходу бронзового юниорского сезона Василевский стал сменщиком Рафаэля Хакимова в «Толпаре», а на следующий год успел сыграть и на юниорском, и на молодёжном чемпионатах мира. Вместе с молодёжкой, где он был самым младшим хоккеистом команды, выиграл серебро, а в «Толпаре» оказал уже серьёзную конкуренцию Хакимову, с которым Андрей сыграл примерно поровну матчей. Не удивительно, что удачные выступления за клуб и молодёжную сборную сильно подняли рейтинг молодого голкипера, который на драфте 2012 года был выбран в первом раунде под общим 19-м номером. Из вратарей выше него не выбрали никого, а из всего первого раунда именно Василевскому было суждено стать суперзвездой (общим первым номером тогда стал Наиль Якупов).

«Если заметят, что филоню, — сразу выпнут»

После драфта Василевский провёл в Уфе ещё два сезона. В первом его лишь эпизодически подпускали к основному составу «Салавата Юлаева», где первым номером был Ииро Таркки, а его сменщиком — Вадим Тарасов. Зато в сезоне-2013/2014 Андрей сыграл за «Салават» 28 матчей, сыграв больше, чем коллеги Алексей Волков и Владимир Сохатский, а также попал в составе главной сборной России на чемпионат мира. В том сезоне Василевский выиграл приз лучшему новичку КХЛ, четырежды признавался лучшим новобранцем месяца, а с чемпионата мира привёз золотую медаль.

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После такого успеха можно было смело отправляться за океан, где его уже ждала «Тампа». В составе «молний» тогда безоговорочным первым номером был Бен Бишоп, поэтому Андрея снова подпускали к основе не торопясь. Но уже после первого предсезонного матча против «Нэшвилла» тренерский штаб отметил талант российского голкипера. «Для первого матча в Северной Америке он сыграл просто отлично», — сказал тогда главный тренер Джон Купер, но перед стартом сезона в НХЛ отправил уфимца в фарм-клуб.



В «Сиракьюз» Андрей адаптировался к североамериканскому хоккею, пару раз признавался лучшим игроком недели в АХЛ, а в середине декабря, когда Бишоп получил травму, Василевского вызывали «наверх» и дали возможность дебютировать. В своём первом матче в НХЛ ему противостояла «Филадельфия», и Василевский справился отлично, пропустив 1 гол после 24 бросков (3:1).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Он был выбран достаточно высоко на драфте, его оценили, и стало понятно почему. Он большой парень с отличной реакцией. Отыграл спокойно, несмотря на молодость и первый матч в НХЛ. Андрей сыграл здорово, а мы были очень рады, что он победил в своей первой игре», — говорил тогда Стивен Стэмкос.



Тот первый сезон в НХЛ получился для Василевского знаковым. В финале Кубка Стэнли, где «Тампа» билась против «Чикаго», ему пришлось подменять травмированного Бишопа, выйдя на лёд в третьей игре финала и полностью проведя четвёртую.



Этот опыт пригодился ему на следующий год, когда Бишоп снова «сломался» и команде потребовался надёжный сменщик. Правда, сам Андрей тогда воспринимал ситуацию близко к сердцу — ему очень хотелось играть, а не сидеть в запасе.

«В команде есть Биш, который является одним из лучших вратарей в НХЛ. А что я могу ему противопоставить своими двумя играми в месяц? Здесь даже слово «конкуренция» смешно употреблять. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы не ударить в грязь лицом в те редкие моменты, когда поставят в состав. Буду продолжать работать и надеяться на лучшее. Я выполняю все требования, не халтурю и стараюсь не опускать рук. Потому что если заметят, что филоню, то сразу выпнут отсюда куда-нибудь подальше, в фарм-клуб. Но я никогда не мечтал быть вторым вратарём», — говорил тогда Василевский.



В клубе оценили потенциал, трудолюбие и терпение уфимца. После обмена Бишопа в «Лос-Анджелес» в феврале 2017 года стало окончательно ясно, что руководство «молний» делает ставку на молодого россиянина. Не без труда, но Василевский справился с нагрузкой, которая выпадает на долю первого номера, стал вторым российским обладателем «Везина Трофи» и вполне заслуженно считается одним из лучших голкиперов мира.

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