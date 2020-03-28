«Педали перепутал, а может, специально так сделал». Авария, разбившая Русскую пятёрку

«Их фамилии – Фетисов, Ларионов, Козлов, Константинов и Федоров. Хоккейные болельщики в Детройте считают, что это лучшее, что когда-либо экспортировала Россия, помимо водки», — писало агентство Associated Press зимой 1997 года. Русская пятёрка «Детройт Ред Уингз», появившаяся на льду 27 октября 1995 года в матче против «Калгари», стала настоящим явлением в мировом хоккее. Для российского болельщика это было удивительным глотком того чистого, настоящего хоккейного воздуха, по которому все жутко соскучились.

«Нога перестала сгибаться вообще». Кем был и как уезжал в НХЛ Павел Дацюк Неудачная операция на ноге могла досрочно завершить его карьеру ещё до «Детройта».

Недолгая радость от победы

Мудрый Скотти Боумэн удивительно точно почувствовал, что два разных поколения россиян смогут удивительно эффективно действовать вместе, прекрасно понимая и дополняя друг друга. Опыт и хладнокровие ветеранов Ларионова и Фетисова дополнялись скоростью и универсализмом Фёдорова, напористостью Козлова и мощью Константинова, а для российских зрителей от игры Русской пятерки веяло чем-то «старым-добрым» и очень знакомым. Техника, катание, и комбинационность, приправленные энергией и жёсткостью, стали визитной карточкой и российского звена, и «Детройта» в целом, который в 1997-м выиграл Кубок Стэнли, прервав 42-летнюю засуху. Правда, радость от победы оказалась недолгой.



Последний выход «Детройта» в финал Кубка Стэнли в сезоне-2008/2009



В пятницу 13 июня 1997 года, в пригороде «Детройта» произошла страшная автокатастрофа. Лимузин, управляемый невменяемым водителем, на скорости около 100 км/ч врезался в дерево. Пострадавшими оказались Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов и Вячеслав Фетисов, шесть дней назад выигравшие Кубок Стэнли.



«Это случилось 10 лет назад, но и слезы, и боль остались такими же, словно это произошло вчера», — говорил летом 2007 года форвард «Детройта» Игорь Ларионов. С тех пор прошло ещё более 10 лет, Ларионов и Козлов перешли на тренерскую работу, Фетисов — на крупную государственную, Фёдоров — в клубное руководство ЦСКА. А Владимир Константинов, наводивший ужас на форвардов соперника, продолжает лечение за океаном.

За шесть дней до трагедии

Тогда, 13 июня 1997 года, у «Красных крыльев» была назначена торжественная вечеринка в честь завоеванного Кубка Стэнли – первого трофея клуба за последние 42 года. Торжество намечалось в гольф-клубе в пригороде Детройта, а главным организатором пирушки был капитан «Ред Уингз» Стив Айзерман. Для прибытия на место сбора для хоккеистов были арендованы шикарные лимузины, в одну из таких машин и сели защитники Константинов и Фетисов, а также массажист клуба Сергей Мнацаканов. Позже Фетисов рассказал, что он сел на сидение, находящееся спиной к водителю, против направления движения автомобиля, что и спасло ему жизнь.



На полпути к намеченной цели, находясь в пригороде под названием Бирмингем, водитель Ричард Гнайда не справился с управлением, и на полном ходу врезался в дерево. Как выяснилось позже, водительские права Гнайды были давно аннулированы из-за его пристрастия к алкоголю. К слову, в российской прессе в отчётах того времени о случившемся фамилию Гнайда иногда писали как Гнида, что было неправильно только с точки зрения произношения, но не по сути.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Разбитый лимузин

«Мы ехали по правой полосе при четырёхрядном движении. Смотрю, машина идёт с ускорением, будто нога шофёра давит на газ. Или он педали перепутал, или уснул, а может, специально так сделал, я не знаю. Мы стали кричать, все трое: „Что ты делаешь?“ По-русски или по-английски, не помню… И в этот момент лимузин вылетает на разделительную полосу, впереди столб фонарный цементный, и мы — прямо на него. Но каким-то образом — или водитель успел отвернуть, или само так получилось — мы пронеслись мимо столба, но в следующее мгновение — в дерево! Бум! И сразу — темно. Мне повезло: я сидел с задранными ногами, и удар пришёлся на бедро и грудь. А ребята полетели головами вперёд в перегородку, меня же сперва закрутило, и уже потом я на них упал...», — писал Вячеслав Фетисов в своей автбиографической книге «Овертайм».



Фетисов, получивший незначительные ушибы, вскоре был выписан из больницы. Константинов и Мнацаканов получили тяжелые черепно-мозговые травмы: защитник более месяца пролежал в коме и был выписан из больницы только в ноябре, у Мнацаканова парализовало нижнюю часть туловища.

Фото: Rick Stewart /Allsport

«Это было страшно. Влади было 30 лет, он как раз достиг пика своей карьеры, был одним из лучших игроков НХЛ. И вдруг, в одно мгновение, все рухнуло», — вспоминает Ларионов.



Фетисов, чей младший брат Анатолий погиб в автокатастрофе в 1985 году, после трагедии был близок к завершению карьеры. «Я не мог думать об игре. Мне повезло остаться живым, и я не хотел уходить из больницы. Но доктора попросили меня выписаться, чтобы знать, что хотя бы с одним человеком все в порядке», — говорил Фетисов.

Константинов после аварии

«Когда Влади лежал в больнице, но уже пришел в сознание, мы привезли к нему в палату Кубок Стэнли – к тому времени все новые имена уже были выгравированы. Я попросил его найти его имя, и он точно указал мне на него. Мы налили в чашу немного яблочного сока, он отпил и знаком показал, что хочет еще. Он выпил всё и не пролил ни капли, медсестры плакали, глядя на это», — говорит тогдашний помощника тренера «Детройта» Джон Уортон.



Спустя несколько лет после аварии Владимир Константинов мог передвигаться лишь с помощью ходунка и нуждался в постоянном уходе. Его жена Ирина, хотя официально и состоит с ним в браке, но живет в другом городе вместе с дочерью Анастасией и никакой помощи Константинову не оказывает.



Владимир регулярно проходит курс в восстановительном центре в Ливонии. 3 или 5 дней в неделю он занимается под присмотром тренера Мэтта Дрейка и выполняет специальные упражнения. Состояние Константинова заметно улучшилось. Он уже начал ходить и выполнять повседневные домашние дела самостоятельно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



В мае 2013 года Владимир Константинов посетил хоккейный матч «Детройт» — «Анахайм» и заглянул в раздевалку «красных крыльев», вместе с ним на игре также присутствовали Игорь Ларионов, Томас Хольмстрём, Крис Дрэйпер, Кирк Молтби.



На церемонии в честь завершения игровой карьеры Стива Айзермана, Константинова бурно приветствовала публика на «Джо Луис Арене». В ответ на это Владиатор улыбался и махал рукой.



«Помню, никто кроме Влади не одевался в «Версаче». Сейчас, каждый раз, когда я вижу его, я спрашиваю: «На тебе «Версаче»? Он отвечает: «Конечно!», — шутит нападающий клуба Крис Дрэйпер.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В отличие от Константинова, за Мнацакановым ухаживает его жена Елена. Он не встает с инвалидного кресла, но в остальном ведет вполне полноценную жизнь.

Правда, воспоминания о том трагическом случае навсегда стерлись из его памяти. «У него счастливый голос. Я знаю, что он поправляется», — заявляет супруга.



Что же стало с водителем по имени Гнайда? По итогам теста, в его крови обнаружили лишь незначительные следы марихуаны. После судебного разбирательства, он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы. В декабре 1998 года 29-летний Гнайда вновь предстал перед судом в связи с нарушением условий испытательного срока. Что стало с ним дальше — неизвестно.



Увы, эта страшная авария разбила и завершила историю Русской пятерки, которая стала яркой страницей и в клубной истории «Детройта», и НХЛ в целом. А для Скотти Боумэна создание этого звена стало кульминацией тренерского таланта, и принесло любовь и уважение миллионов российских болельщиков.

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