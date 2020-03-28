Исторический матч Овечкина. Как будущая звезда НХЛ дебютировала за «Динамо» в 16 лет

Александр Овечкин ещё в детстве выделялся своим талантом и задатками бомбардира. Он занимался в хоккейной школе «Динамо» и в возрасте 12 лет побил рекорд Павла Буре, забросив 59 шайб в чемпионате Москвы.

«Когда Сашке было, кажется, лет 12, я узнал, что Павел Буре в этом возрасте забросил 56 шайб. У сына в тот момент было 53, и в сезоне оставалась последняя игра. Знаете, что Саша сделал после того, как я рассказал ему о результате Буре? Забил шесть голов! Тогда я и понял, что из этого парня обязательно что-то получится», — вспоминал отец Овечкина Михаил Викторович.

В 22 года Овечкин забил 65 голов в НХЛ! Великий сезон русского снайпера Он побил клубный рекорд и стал самым забивным левым крайним в истории лиги.

Овечкин прошёл через команды всех возрастов и был лучшим на льду. В 16 лет он дебютировал за основу «Динамо» в матче российской Суперлиги. Произошло это 14 ноября 2001 года – бело-голубые на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1).

Овечкин выходил на лёд в четвёртом звене вместе с Дмитрием Семёновым и Денисом Карцевым, но результативными действиями не отметился.

Это был самый ранний дебют в истории «Динамо» — на тот момент Овечкину было всего 16 лет и 1 месяц. Александр уже тогда никого не боялся, лез в борьбу и старался максимально проявить себя.

«В первой же игре Александр показал искрометный хоккей, постоянно применял силовые приемы. Был молодой задор. Видно было, что парень непростой, в борьбе не уступал, всегда играл сердцем. Отдавался на сто процентов что на тренировках, что в играх», — прокомментировал первую игру Овечкина Мисхат Фахрутдинов, являвшийся на тот момент тренером «Динамо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В своём первом сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал 4 (2+2) очка. Александр хоть и получал немного игрового времени, но уже тогда был виден его огромный потенциал. Подкупал своим азартом и желанием забить гол.

«Я был заинтригован. Пацану 16 лет. А у него бросок — гол. На тренировках из 10 девять — попадал туда, куда он хочет. Страшно целеустремлённый. Поиграли с ним. Понравился. Парень полностью отдавался игре. Бесстрашно лез в любую борьбу, несмотря на свои юные годы. Никаких авторитетов для него не существовало. Шёл напролом. И готов был ложиться костьми. И мне сразу было видно, что у него большое будущее. Я не готов был сказать тогда, что он станет великим. Много же примеров, когда в 16 лет отдельные ребята рвут всех и каждого. Тот же Кирилл Кабанов. Но здесь всё-таки сыграло воспитание Овечкина, роль его родителей. У любого таланта есть моменты, когда появляются какие-то соблазны и сторонние увлечения. Повышенное внимание может снести крышу. Но тут было видно, что Александр идёт строго к своей цели. Ни на что не отвлекаясь», — сказал известный тренер, а в прошлом нападающий Андрей Разин официальному сайту НХЛ.

Разин: Овечкин меня сразу заинтриговал, в 16 лет у пацана бросок — гол

Здесь стоит и отметить роль главного тренера. Владимир Семёнов не боялся выпускать молодого Овечкина на лёд, ставил его на правильный путь и развивал в нём необходимые качества. Доверие со стороны специалиста всегда важно, особенно, для молодых ребят. Овечкин всё это прекрасно чувствовал.

«Скажу откровенно, что тогда при всех его талантах такого представить не мог. Сейчас Овечкин – бомбардир номер один в мировом хоккее. Я не боялся ставить юного Сашу в состав, поскольку уже тогда были видны его прирождённые задатки бомбардира, отличный бросок, нацеленность на ворота.

Как Александр Овечкин занимался в школе «Динамо». ВИДЕО

Овечкин отличался хорошими физическими данными для своих лет, в нём чувствовались лидерские качества, проявлялся характер. Зачастую молодёжь ставят в состав авансом, но тогда в «Динамо» своё место Саша получил заслуженно. Его и ещё Володю Тарасенко назову самыми талантливыми молодыми ребятами, с которыми мне посчастливилось работать в качестве тренера», — сказал Семёнов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В. Семёнов: сейчас Овечкин — бомбардир номер один в мировом хоккее

После четырёх сезонов в России Овечкин отправился покорять НХЛ и побил множество рекордов за океаном. Сейчас Александр является капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталз» и одним из самых звёздных хоккеистов лиги. Кроме того, Овечкин переживает вторую молодость. Если бы не вынужденная пауза в турнире из-за коронавируса, он бы по-прежнему штамповал голы один за другим.

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