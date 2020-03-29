Мозякин – в «Локомотиве», Песонен – в «Магнитке»? 10 самых ожидаемых трансферов в КХЛ

Сезон в КХЛ официально отменён — плей-офф, учитывая пандемию коронавируса, доигран не будет. Контракты хоккеистов действуют до 30 апреля, но уже сейчас появляются слухи о возможных трансферах. Рассказываются, кто и какими игрокам может пополниться.
н. Мартин Бакош («Адмирал»), 29 лет
Статистика в регулярке: 61 матч, 42 (19+23) очка, «+1» показатель полезности
Куда может перейти: «Спартак»
Бакош провёл отличный сезон за «Адмирал», играл в первой тройке атаки с другими иностранцами из Владивостока и заслужил пойти на повышение. В услугах словака заинтересовано сразу несколько команд КХЛ, но самым вероятным видится переход форварда в «Спартак», из которого точно уходит Даугавиньш и скорее всего уйдёт Карсумс.
н. Лукаш Радил («Сан-Хосе Барракуда» / «Сан Хосе «Шаркс»), 29 лет
НХЛ: 14, 0, «-3»
АХЛ: 28, 16 (6+10), «-5»
Куда может перейти: «Спартак»
Именно из «Спартака» чешский форвард Радил уезжал покорять НХЛ. В Северной Америке Лукаш так и не заблистал, всё-таки уровень в лучшей лиге мира совсем другой. Но для спартаковцев этот нападающий отлично подходит. Кроме того, Радил прекрасно знаком с клубной системой. Замена Даугавиньша и Карсумса на Бакоша и Радила в легионерской линии будет выглядеть логично. Она вполне ожидаема.
н. Алексей Макеев («Витязь»), 28 лет
60, 37 (13+24), «+1»
Куда может перейти: «Автомобилист»
Макеев начинал выступать в КХЛ именно в «Автомобилисте», но начиная с сезона-2013/2014 играет за «Витязь». За это время Алексей стал одним из лучших форвардов в системе подмосковного клуба, но сильно поднять зарплату в Подольске Макееву не смогут. В свою очередь екатерибуржцы заинтересованы в возвращении Макеева, да и бюджет у них значительно превышает тот, что есть у «Витязя».
Алексей Макеев (справа)
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
н. Корбан Найт («Барыс»), 29 лет
60, 41 (20+21), «+5»
Куда может перейти: «Авангард»
«Авангард» ожидают серьёзные перемены в составе. Легионеры в прошлом сезоне сыграли слабо, а в плей-офф и вовсе провалились. В клубе уже точно не будет Макмиллана и Клинкхаммера. Замену им ищут уже сейчас. Так, канадец Найт уже одной ногой в Балашихе, он отлично подходит под систему Боба Хартли. Найт не боится силового хоккея, но и забивает прилично. Так что «Барысу» придётся непросто без одного из своих лидеров.
з. Атте Охтамаа («Барыс»), 32 года
36, 21 (6+15), «+14»
Куда может перейти: «Локомотив»
Ещё одной потерей «Барыса» станет финский защитник Атте Охтамаа, который договорился о контракте с «Локомотивом». Охтамаа прекрасно знаком российским болельщикам по выступлению за «Ак Барс», с которым выигрывал Кубок Гагарина. Из Ярославля уже уехали два защитника-легионера – Кронвалль и Накладал, поэтому замена им напрашивалась. Что ж, подписание Атте – явный успех менеджмента «железнодорожников», в которому в последнее время много вопросов.
з. Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), 27 лет
53, 10 (4+6), «-8»
Куда может перейти: СКА
Прошёл слух о том, что защитник «Салавата Юлаева» может пополнить систему СКА. Нового контракта с уфимцами у Захара действительно нет, но он рассматривает вариант с тем, чтобы остаться в столице Башкортостана. Питер – тоже неплохой вариант. Оттуда и в сборную легче попасть, и в плане денег точно не обидят. Хотя это же относится и к Уфе. Никаких проблем с финансами в «Салавате» не было и нет, а контракты там очень достойные.
з. Денис Баранцев («Торпедо»), 27 лет
58, 17 (9+8), «-13»
Куда может перейти: «Локомотив»
По нашей информации, стороны практически договорились о переезде Баранцева из Нижнего Новгорода в Ярославль. Денис – капитан «Торпедо», человек с отличным броском, который здорово закрывает большинство. Но настало время перемен, поэтому Баранцев не прочь попробовать себя в «Локомотиве», в котором идёт строительство новой команды. Больно уж много ошибок было допущено ярославцами в прошлом сезоне.
в. Эдди Паскуале («Барыс»), 29 лет
46 матчей, 24 победы, 18 поражений, 93,0% отражённых бросков, 2,03 коэффициент надёжности
Куда может перейти: «Локомотив»
Ещё одной проблемой «железнодорожников» стала вратарская линия. Дуэт Коновалов – Лазушин не справился с возложенной на него ответственностью, поэтому в Ярославле ищут сильного вратаря-иностранца. Главный кандидат – канадец Паскуале из «Барыса». Увы, клуб из Нур-Султана растаскивают буквально по кусочкам. Учитывая трансферы, ожидающиеся в «Локомотиве», в голову сразу приходит мысль: не собрался ли в Ярославль и главный тренер Андрей Скабелка? Если честно, то не удивимся такому раскладу.
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
н. Харри Песонен («Тайгерс», НЛА), 31 год
48, 42 (18+24) «+14»
Куда может перейти: «Металлург» (Магнитогорск)
Серьёзная чистка происходит и в «Металлурге». Команду покидают Эрик О'Делл, Брэндон Козун и Томаш Филиппи, поэтому как минимум три легионерские позиции освобождаются. Одну из них займёт финский форвард Харри Песонен, выступавший за Суоми на Евротуре и даже забивавший сборной России. Песонен должен вписаться в систему Ильи Воробьёва и добавить уральцам агрессии в атаке. Главное, чтобы травмы обходили стороной.
н. Сергей Мозякин («Металлург»), 38 лет
57, 41 (15+26), «+1»
Куда может перейти: «Локомотив»
Напоследок – о Сергее Мозякине. Переговоры с «Магниткой» зашли в тупик, практически наверняка Сергея в команде не будет. Всё равно или поздно заканчивается, вот и карьера капитана «Магнитки» в ставшей для него родной команде подходит к концу. Где могут приютить Сергея? В родном Ярославле, ведь именно воспитанником ярославского хоккея является Мозякин. У «Магнитки» серьёзные проблемы с потолком зарплат, дать форварду огромных денег уральцы не могут. Может, раскошелится президент «Локомотива» Юрий Яковлев?
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