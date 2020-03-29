«Лукашенко издевается над планетой. Беларусь гуляет на улицах, и он сам играет в хоккей»

Пока в Европе отчаянно борются с коронавирусной инфекцией, а все спортивные мероприятия остановлены, в Беларуси даже не думают прерывать соревнования. Так, в местном футбольном чемпионате по-прежнему проходят матчи, а забивает в них даже форвард брестского «Динамо» Артём Милевский. Ух, сколько весёлых историй можно вспомнить про этого украинского футболиста, который уже исколесил весь мир.
Не останавливается и горячо любимый в этой стране хоккей. В финале Экстралиги сильнейшего выявляют минская «Юность» и солигорский «Шахтёр». Счёт в серии до четырёх побед пока ничейный – 1-1. Серия получается захватывающей. Разумеется, не обходится без скандалов и необычных моментов. Причём как на льду, так и за его пределами.
Вот, например, накануне «Юность» проиграла «Шахтёру» на домашней площадке. В конце матча произошёл крайне неординарный эпизод. Форвард гостей Андрей Феклистов подхватил шайбу в средней зоне и устремился к пустым воротам минчан. Голкипер минчан Игорь Брикун, который находился на скамейке, клюшкой выбил у нападающего шайбу. Судьи этот момент пропустили, а «горняки» не реализовали атаку на пустые ворота.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Хоккей Беларуси».
Интересно, что в хоккей в Беларуси сейчас играют не только команды, но и лично президент республики Александр Лукашенко. На вопросы про коронавирус Александр Григорьевич отвечает с юмором.
«Тут надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Здесь на льду нет вирусов. Это холодильник. Настоящее антивирусное лекарство», — рассказал Лукашенко.
А вот ещё одно заявление национального лидера Беларуси.
«Живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами. Встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее».
В общем, никакими коронавирусами белорусский хоккей не запугать. Причём как любительский, так и профессиональный. Да и до определения чемпиона Экстралиги осталось не так много времени. Осталось провести максимум пять матчей, при условии что счёт в серии будет 4-3.
В свою очередь действиями и поведением Лукашенко не слишком довольны в России. Напомним, что плей-офф в Континентальной лиге отменён после первого раунда и доигран не будет. Но критикуют Лукашенко даже не люди из хоккейного сообщества, а известные отечественные политические деятели.
«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
И уже несколько десятков человек там заражено, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь наконец», — написал в своём телеграм-канале руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский выступил в своём стиле, ярко и не жалея оппонента. Теперь интересно посмотреть, прислушается ли к словам российского политика Лукашенко и подготовит ли достойный ответ. Ведь за словом в карман Батька тоже никогда не полезет, а значит, мы вправе ожидать продолжения этой яркой истории.
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