Арест на льду и разборка тренера с судьёй. Самые удивительные драки в хоккее

Драки – неотъемлемая часть хоккея. Хороший спарринг на кулаках является украшением любого матча даже сейчас, когда из хоккея практически исчезли специально обученные бойцы, так называемые тафгаи. На просторах интернета можно легко найти подборку самых эффектных и ярких боёв из истории мирового хоккея, а мы предлагаем посмотреть на самые удивительные драки, в которых что-то пошло не так.

Арест на льду после драки с судьёй

С детства хоккеистов учат, что судью трогать нельзя, а за нарушение этого правила может последовать самое суровое наказание. На своём примере это познал игрок из Канадской хоккейной лиги Оливье Маркотт. Хоккеист накинулся на арбитра с кулаками после несправедливого, по его мнению, удаления, и такая выходка закончилась для бунтаря арестом прямо на льду. Нечасто увидишь, как игрока уводят со льда в наручниках!

Глубокий нокаут после жёсткой драки

Хоккейные драки нередко заканчиваются для их участников разбитыми кулаками, окровавленными лицами и даже лёгкими нокдаунами, но, как правило, оба бойца способны на своих ногах покинуть поле боя. Но вот другой случай. Где-то на просторах Северной Америки два игрока устроили зрелищный и жёсткий кулачный поединок, по итогам которого один из них в состоянии глубокого нокаута ничком упал на лёд. Надеемся, что с этим парнем всё оказалось в порядке.

В США игрок вызвал на бой тренера

Федеральная американская лига – место для суровых и жёстких парней, не признающих никаких компромиссов. Если уж завязалась массовая драка, то участвовать в ней должны все, включая тренеров. Так рассудил один из хоккеистов команды этой лиги, вызвавший на бой наставника соперника. Тот вызов принял, в результате чего на ледовой площадке возник форменный беспредел.

11-летние хоккеисты устроили массовую драку

Маленькие хоккеисты стремятся во всём подражать взрослым коллегам и кумирам, но не всегда это касается красивых финтов, необычных бросков или празднований голов. Оказывается, юные игроки не прочь устроить и массовую драку. Ну а что, эмоции в детском хоккее кипят не менее бурно!

Тренер бьёт детей во время матча

Вообще, масштабные разборки на льду во время детских матчей не такая уж и редкость. Но часто ли вы видели, когда в драку юных хоккеистов вмешивается взрослый тренер? И не просто вмешивается, а бьёт соперников своих подопечных? Удивительно, что арбитры встречи даже не попытались остановить этот беспредел.

Хоккеисты тепло обнялись после жёсткой драки

Ребята из полупрофессиональной североамериканской лиги устроили классный бой с огромным количеством взаимных ударов, но оба устояли на ногах, а после драки показали, что на льду есть место не только спортивной ярости и агрессии, но и настоящей дружбе.

Работник арены попал под горячую руку хоккеиста

От хоккеистов может достаться не только сопернику, тренеру или арбитру, но даже работнику стадиона. Не верите? Убедитесь сами. Правда, в этом случае сотрудник арены, убиравший снег возле скамейки команды, сам виноват. Слишком уж рьяно он подошёл к выполнению своих обязанностей.

Тренер разобрался с судьёй, ударившим его игрока

Оказывается, даже арбитры, разнимающие игроков во время драки, могут утратить контроль над собой и начать… бить хоккеистов. Правда, это чревато мгновенной расплатой, потому что тренер стоит за своих подопечных горой.