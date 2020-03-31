Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Восточной конференции

Ровно через месяц, 30 апреля 2020 года, у многих хоккеистов официально истекут контракты с их клубами. Рассказываем, кто выходит на рынок ограниченно свободных (28 лет и менее 250 игр в КХЛ + все остальные, кто моложе), а также неограниченно свободных (28 лет и не менее 250 игр + все остальные, кто старше) агентов.
«Ак Барс»
ОСА:
в. Билялов, Рейдеборн.
з. Педан, Юдин, Яруллин.
н. –
НСА:
в. –
з. Виртанен, Рукавишников.
н. Э.Галимов, Азеведу, Глухов, Зарипов, Кормье, Ли, Тихонов, Фисенко, Фрэттин, Петров.
В «Ак Барсе» заканчиваются контракты у многих лидеров, в том числе и у капитана команды Даниса Зарипова. Но, нет сомнений, что большинство своих ведущих игроков казанцы сохранят. Правда, учитывая жёсткий потолок зарплат, многим (практически всем) придётся пойти на понижение зарплаты. Истекают соглашения и у всех легионеров.
«Барыс»
ОСА:
в. –
з. Шалапов.
н. Михайлис, Шестаков.
НСА:
в. Карлссон, Паскуале.
з. Охтамаа.
н. Бойд, Виделль, Найт, Старченко, Пакаринен.
Серьёзные изменения будут в «Барысе». Курс национальной валюты (тенге) нестабилен, команда при Андрее Скабелке выступала мощно, а поэтому все логично попросят повышения. Но удовлетворить их «барсы» не смогут. По всей видимости, уже точно покидают «Барыс» Паскуале, Найт, Охтамаа, а также сам главный тренер. Клубу из Нур-Султана предстоит сложная жизнь.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Авангард»
ОСА:
в. –
з. –
н. Кошелев.
НСА:
в. Гарипов, Судницин.
з. Бондарев, Войнов, Франсон, Мартынов.
н. Клинкхаммер, Макмиллан, Пьянов, Терещенко, Стась.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский уже объявил, что омский клуб покинул иностранцы Клинкхаммер и Макмиллан. Одним из новичков, скорее всего, станет форвард Найт из «Барыса». Кроме того, вряд ли продолжит карьеру в «Авангарде» защитник Войнов. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для него называют «Автомобилист».
«Автомобилист»
ОСА:
в. –
з. Трямкин.
н. Мозер, Мэйсек, Попов, Рассейкин.
НСА:
в. –
з. Гуркин, Батыршин, Мамкин, Стасенко.
н. Белоусов, Гареев, Дацюк, Кучерявенко, Секстон, Доус.
В «Автомобилисте» будет новый главный тренер, а значит, он будет подбирать команду под себя. Конечно, нужно большие перемены. Например, провалили плей-офф легионеры клуба из Екатеринбурга – Доус и Секстон на 90% покинут уральский клуб. Пора вешать коньки на гвоздь и высокооплачиваемому Дацюку. Требует обновления защитная линия. Тем более что Трямкин может уехать в НХЛ.
«Сибирь»
ОСА:
в. Красиков.
з. Демидов.
н. Зырянов.
НСА:
в. –
з. Логинов, Пиганович.
н. Макаров, Пельтола.
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский давно продлил контракты с финскими легионерами, за исключением Пельторы, который вряд ли останется в Новосибирске. В целом же у новосибирцев не так много игроков без контрактов. Кого можно сохранить? Капитана Логинова, ограниченно свободных агентов Красикова, Демидова и Зырянова.
«Салават Юлаев»
ОСА:
в. Кареев.
з. Коледов, Сергеев.
н. Кадейкин.
НСА:
в. –
з. Пашнин, Семёнов, Арзамасцев.
н. Бурмистров, Картаев, Крикунов, Кручинин, Майоров, Умарк, Хохряков.
Главная проблема «Салавата» -истёкший контракт ЛинусаУмарка, который покидает КХЛ и переезжает в швейцарский чемпионат.Зато все остальные легионеры точно останутся в столице Башкортостана. Поговаривают, что сменить Уфу на Питер может защитник Арзамасцев, а Кадейкина и Сергеева зовут в Северную Америку, но верится в это с трудом.
Фото: photo.khl.ru
«Металлург»
ОСА:
в. Демченко.
з. Береглазов, Верещагин.
н. Авраменко, Коробкин, Неколенко, Филиппи.
НСА:
в. —
з. Пивцакин.
н. Козун, Локтионов, Любимов, Мозякин, Нестрашил, О’Делл, Расмуссен, Тимкин.
Серьёзные перемены будут в «Магнитке». В Магнитогорске перестройка – менять будут половину состава. Так, покинет уральский клуб даже капитан Сергей Мозякин, а также легионеры О’Делл, Козун и Филиппи. Не заиграли в «Металлурге» и Локтионов с Демченко – их в команде тоже не будет. Как и Любимова с Тимкиным. В «Магнитке» давно пора было навести порядок.
«Нефтехимик»
ОСА:
в. —
з. Пайгин, Шарипзянов.
н. Бикмуллин, Падакин, Хафизов, Хисамутдинов.
НСА:
в. Шарыченков.
з. Атюшов, Мёрфи, Волгин, Сергеев.
н. Куликов, Митчелл, Берглунд, Энлунд, Уайт.
Нижнемкамцы расторгли контракты со всеми своими легионерами – их в составе уже нет, все они выйдут на рынок НСА. Легионерские позиции в татарстанском клубе вакантны. Кроме того, в клубе отказались от Атюшова, а вот с вратарём Барулиным подписали новое соглашение. Однако работа для менеджеров «волков» всё равно есть, пусть и переподписывать осталось не так много народу.
«Амур»
ОСА:
в. —
з. Шуленин, Камалов.
н. Руденков, Язьков, Файзуллин.
НСА:
в. —
з. Коробов, Турбин, Кондратьев.
н. Величкин, Т. Зогорна, Г. Зогорна, Кузнецов, Горшков, Лазарев, Рассказов, Вл. Ушенин, Вяч.Ушенин.
В «Амуре» ожидается понижение бюджета, поэтому с подписанием новых контрактов будет напряжённо. Однако прошлый сезон хабаровчане провели очень достойно, едва не попав в плей-офф. К следующему чемпионату «тигров» снова будет готовиться Александр Гулявцев, который заслужил остаться в Хабаровске. Кого нужно в первую очередь сохранить? Братьев Зогорна, но здесь большой вопрос.
«Куньлунь Ред Стар»
ОСА:
в. —
з. Спроул, Райнхарт.
н. Бондра, Локхарт, Смит-Пелли, Шинкарук.
НСА:
в. —
з. Бартли, Осипов, Шустр.
н. Верек, Дефацио, Кейн, Крэкнелл, Миллер, Палола.
Мы привыкли, что в «Куньлуне» регулярно обновляется добрая половина состава, а то и больше. Команда практически целиком составлена из североамериканцев, а их не удержать надолго в Китае даже большими деньгами. Посмотрим, как изменится команда после нынешнего сезона и сможет ли наконец-то побороться за плей-офф.
«Трактор»
ОСА:
в. —
з. —
н. Карлин, Косов, Щербак, Основин.
НСА:
в. Галимов.
з. Бородкин, Калинин, Меньшиков, Терещенко.
н. Глинкин, Комаров, Коньков, Кэлоф, Попов.
В «Тракторе» поменялось руководство, изменится и состав. Людей, которые не отрабатывали свои контракты и не бились на льду, нужно отцеплять, ведь в Челябинске привыкли к серьёзным результатам, а не к местам в конце турнирной таблицы. Скорее всего, главным тренером назначат АнараГатиятулина, а это уже большой шаг вперёд. Главные активны «Трактора» — Седлак и Гика – на действующих контрактах, а от Кэлофа можно отказываться.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Адмирал»
ОСА:
в. Трушков.
з. Ахияров, Бобряшов, Козловский, Мищенко, Островский.
н. Бутузов, Вихарев, Воронин, Дробин, Коннов, Лисин, Ломако.
НСА:
в. Олкинуора.
з. Альмквист, Давыдов, Желдаков, Лалонд, Осипов, Угольников.
н. Бакош, Глазачев, Мерескин, Петров, А. Стрельцов, В. Стрельцов, Юнг.
«Адмирал», как и «Нефтехимик», расторг контракт с легионерами. Правда, не со всеми. Уже точно известно, что Дальний Восток покинут Олкинуора, Альмквист и Юнг. Бакоша, скорее всего, тоже не будет – им активно интересуется «Спартак». Вообще же новому главному тренеру Леониду Тамбиеву предстоит проделать большой фронт работы, но сперва поработать придётся и новому спортивному директору Сергею Немчинову – без контрактов много игроков.
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