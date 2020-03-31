Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Восточной конференции

Ровно через месяц, 30 апреля 2020 года, у многих хоккеистов официально истекут контракты с их клубами. Рассказываем, кто выходит на рынок ограниченно свободных (28 лет и менее 250 игр в КХЛ + все остальные, кто моложе), а также неограниченно свободных (28 лет и не менее 250 игр + все остальные, кто старше) агентов.

Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Западной конференции Топ-клубам придётся серьёзно подумать, как уместиться под жёсткий потолок зарплат.

«Ак Барс»

ОСА:

в. Билялов, Рейдеборн.

з. Педан, Юдин, Яруллин.

н. –

НСА:

в. –

з. Виртанен, Рукавишников.

н. Э.Галимов, Азеведу, Глухов, Зарипов, Кормье, Ли, Тихонов, Фисенко, Фрэттин, Петров.

В «Ак Барсе» заканчиваются контракты у многих лидеров, в том числе и у капитана команды Даниса Зарипова. Но, нет сомнений, что большинство своих ведущих игроков казанцы сохранят. Правда, учитывая жёсткий потолок зарплат, многим (практически всем) придётся пойти на понижение зарплаты. Истекают соглашения и у всех легионеров.

«Барыс»

ОСА:

в. –

з. Шалапов.

н. Михайлис, Шестаков.

НСА:

в. Карлссон, Паскуале.

з. Охтамаа.

н. Бойд, Виделль, Найт, Старченко, Пакаринен.

Серьёзные изменения будут в «Барысе». Курс национальной валюты (тенге) нестабилен, команда при Андрее Скабелке выступала мощно, а поэтому все логично попросят повышения. Но удовлетворить их «барсы» не смогут. По всей видимости, уже точно покидают «Барыс» Паскуале, Найт, Охтамаа, а также сам главный тренер. Клубу из Нур-Султана предстоит сложная жизнь.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Авангард»

ОСА:

в. –

з. –

н. Кошелев.

НСА:

в. Гарипов, Судницин.

з. Бондарев, Войнов, Франсон, Мартынов.

н. Клинкхаммер, Макмиллан, Пьянов, Терещенко, Стась.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский уже объявил, что омский клуб покинул иностранцы Клинкхаммер и Макмиллан. Одним из новичков, скорее всего, станет форвард Найт из «Барыса». Кроме того, вряд ли продолжит карьеру в «Авангарде» защитник Войнов. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для него называют «Автомобилист».

«Автомобилист»

ОСА:

в. –

з. Трямкин.

н. Мозер, Мэйсек, Попов, Рассейкин.

НСА:

в. –

з. Гуркин, Батыршин, Мамкин, Стасенко.

н. Белоусов, Гареев, Дацюк, Кучерявенко, Секстон, Доус.

В «Автомобилисте» будет новый главный тренер, а значит, он будет подбирать команду под себя. Конечно, нужно большие перемены. Например, провалили плей-офф легионеры клуба из Екатеринбурга – Доус и Секстон на 90% покинут уральский клуб. Пора вешать коньки на гвоздь и высокооплачиваемому Дацюку. Требует обновления защитная линия. Тем более что Трямкин может уехать в НХЛ.

«Сибирь»

ОСА:

в. Красиков.

з. Демидов.

н. Зырянов.

НСА:

в. –

з. Логинов, Пиганович.

н. Макаров, Пельтола.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский давно продлил контракты с финскими легионерами, за исключением Пельторы, который вряд ли останется в Новосибирске. В целом же у новосибирцев не так много игроков без контрактов. Кого можно сохранить? Капитана Логинова, ограниченно свободных агентов Красикова, Демидова и Зырянова.

«Салават Юлаев»

ОСА:

в. Кареев.

з. Коледов, Сергеев.

н. Кадейкин.

НСА:

в. –

з. Пашнин, Семёнов, Арзамасцев.

н. Бурмистров, Картаев, Крикунов, Кручинин, Майоров, Умарк, Хохряков.

Главная проблема «Салавата» -истёкший контракт ЛинусаУмарка, который покидает КХЛ и переезжает в швейцарский чемпионат.Зато все остальные легионеры точно останутся в столице Башкортостана. Поговаривают, что сменить Уфу на Питер может защитник Арзамасцев, а Кадейкина и Сергеева зовут в Северную Америку, но верится в это с трудом.

Фото: photo.khl.ru

Линус Зелёное Сердце. Умарк покидает «Салават», и это потеря для всей КХЛ Большой артист и мастерюга. Такие легионеры в нашей лиге — редкость.

«Металлург»

ОСА:

в. Демченко.

з. Береглазов, Верещагин.

н. Авраменко, Коробкин, Неколенко, Филиппи.

НСА:

в. —

з. Пивцакин.

н. Козун, Локтионов, Любимов, Мозякин, Нестрашил, О’Делл, Расмуссен, Тимкин.

Серьёзные перемены будут в «Магнитке». В Магнитогорске перестройка – менять будут половину состава. Так, покинет уральский клуб даже капитан Сергей Мозякин, а также легионеры О’Делл, Козун и Филиппи. Не заиграли в «Металлурге» и Локтионов с Демченко – их в команде тоже не будет. Как и Любимова с Тимкиным. В «Магнитке» давно пора было навести порядок.

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«Нефтехимик»

ОСА:

в. —

з. Пайгин, Шарипзянов.

н. Бикмуллин, Падакин, Хафизов, Хисамутдинов.

НСА:

в. Шарыченков.

з. Атюшов, Мёрфи, Волгин, Сергеев.

н. Куликов, Митчелл, Берглунд, Энлунд, Уайт.

Нижнемкамцы расторгли контракты со всеми своими легионерами – их в составе уже нет, все они выйдут на рынок НСА. Легионерские позиции в татарстанском клубе вакантны. Кроме того, в клубе отказались от Атюшова, а вот с вратарём Барулиным подписали новое соглашение. Однако работа для менеджеров «волков» всё равно есть, пусть и переподписывать осталось не так много народу.

«Амур»

ОСА:

в. —

з. Шуленин, Камалов.

н. Руденков, Язьков, Файзуллин.

НСА:

в. —

з. Коробов, Турбин, Кондратьев.

н. Величкин, Т. Зогорна, Г. Зогорна, Кузнецов, Горшков, Лазарев, Рассказов, Вл. Ушенин, Вяч.Ушенин.

В «Амуре» ожидается понижение бюджета, поэтому с подписанием новых контрактов будет напряжённо. Однако прошлый сезон хабаровчане провели очень достойно, едва не попав в плей-офф. К следующему чемпионату «тигров» снова будет готовиться Александр Гулявцев, который заслужил остаться в Хабаровске. Кого нужно в первую очередь сохранить? Братьев Зогорна, но здесь большой вопрос.

«Куньлунь Ред Стар»

ОСА:

в. —

з. Спроул, Райнхарт.

н. Бондра, Локхарт, Смит-Пелли, Шинкарук.

НСА:

в. —

з. Бартли, Осипов, Шустр.

н. Верек, Дефацио, Кейн, Крэкнелл, Миллер, Палола.

Мы привыкли, что в «Куньлуне» регулярно обновляется добрая половина состава, а то и больше. Команда практически целиком составлена из североамериканцев, а их не удержать надолго в Китае даже большими деньгами. Посмотрим, как изменится команда после нынешнего сезона и сможет ли наконец-то побороться за плей-офф.

«Трактор»

ОСА:

в. —

з. —

н. Карлин, Косов, Щербак, Основин.

НСА:

в. Галимов.

з. Бородкин, Калинин, Меньшиков, Терещенко.

н. Глинкин, Комаров, Коньков, Кэлоф, Попов.

В «Тракторе» поменялось руководство, изменится и состав. Людей, которые не отрабатывали свои контракты и не бились на льду, нужно отцеплять, ведь в Челябинске привыкли к серьёзным результатам, а не к местам в конце турнирной таблицы. Скорее всего, главным тренером назначат АнараГатиятулина, а это уже большой шаг вперёд. Главные активны «Трактора» — Седлак и Гика – на действующих контрактах, а от Кэлофа можно отказываться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Адмирал»

ОСА:

в. Трушков.

з. Ахияров, Бобряшов, Козловский, Мищенко, Островский.

н. Бутузов, Вихарев, Воронин, Дробин, Коннов, Лисин, Ломако.

НСА:

в. Олкинуора.

з. Альмквист, Давыдов, Желдаков, Лалонд, Осипов, Угольников.

н. Бакош, Глазачев, Мерескин, Петров, А. Стрельцов, В. Стрельцов, Юнг.

«Адмирал», как и «Нефтехимик», расторг контракт с легионерами. Правда, не со всеми. Уже точно известно, что Дальний Восток покинут Олкинуора, Альмквист и Юнг. Бакоша, скорее всего, тоже не будет – им активно интересуется «Спартак». Вообще же новому главному тренеру Леониду Тамбиеву предстоит проделать большой фронт работы, но сперва поработать придётся и новому спортивному директору Сергею Немчинову – без контрактов много игроков.

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