Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ?

Эпидемия коронавируса отняла у нас очень многое. Привычный жизненный уклад, возможность нормально общаться с людьми, путешествовать, да и вообще без опасений выходить на улицу. Временная потеря всего спорта на этом фоне – лишь малая часть проблем, но только не для тех, кто привык каждый день погружаться в этот мир с головой. Мы понимаем, что рано или поздно всё вернётся на круги своя, возобновятся чемпионаты и турниры. Но всё-таки эта проклятая эпидемия соберёт свои невозвратные жертвы. И в российском хоккее, видимо, первая уже определена.

«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в новом сезоне

Печальные новости пришли из Владивостока, где вчера, 31 марта, министерство спорта Приморья приняло решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/2021. По словам министра физической культуры и спорта региона Жана Кузнецова, такое решение было продиктовано новыми реалиями: средства, предусмотренные на финансирование этих команд, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.



По поводу хоккейного клуба «Адмирал» в заявлении ведомства сказано конкретно: «В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа». То есть денег на КХЛ сейчас никто не даст?

«Адмирал»: новость о прекращении выступлений в КХЛ стала для нас сюрпризом

Фото: hcadmiral.ru

В «Адмирале» оказались удивлены новостью о приостановке финансирования, да и вообще правительство Приморского края не значится в числе спонсоров хоккейной команды. Не секрет, что главный источник денег для «моряков» — ПАО «Владивостокский морской торговый порт», генеральным директором которого является президент «Адмирала» Заирбек Юсупов. Эта организация входит в группу FESCO – одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Так как же тогда бюджетная организация может говорить об остановке финансирования, если клуб спонсирует частный бизнес? Но дело в том, что морской порт выделял средства на «Адмирал» именно с подачи правительства края, а теперь на самом высоком региональном уровне было принято решение перенаправить финансовый поток на другие цели. Другими словами, без благословения губернатора Приморья, которому подчиняется и министерство спорта края, ПАО «ВМПТ» не сможет финансировать хоккейный клуб, а потеря основного спонсора автоматически означает для «Адмирала» не только потерю места в КХЛ, но и мгновенную смерть.

Пресс-служба «Адмирала»: у нас и так бюджет клуба ВХЛ, менять лигу нет смысла

Так что заявление, опубликованное на сайте министерства спорта края, – это не первоапрельская шутка (тем более что оно появилось ещё 31 марта) и не превышение полномочий регионального правительства. На сегодняшний день вырисовывается такая картина, что «Адмирал», который совсем недавно обрёл нового спортивного директора в лице Сергея Немчинова и подписал контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым, действительно покинет КХЛ, да и вообще может прекратить существование.

Кожевников — об «Адмирале»: нужно решать вопрос с финансированием, но КХЛ стоит в стороне

Другое дело, что решение о приостановке финансирования – политическое, спровоцированное форс-мажорной ситуацией во всём мире. При таком положении дел, наверное, бюджетным деньгам действительно можно найти лучшее применение, чем спонсорство хоккейной команды. Но с громкими заявлениями и эпитафиями по «Адмиралу» всё-таки стоит подождать.



Во-первых, ещё неизвестно, как будет развиваться эпидемия в России в целом и Приморском крае в частности. Возможно, через месяц-другой решение о распределении бюджетных средств снова будет переиграно, но уже в пользу профессионального спорта. Во-вторых, это сейчас «Адмирал» полностью зависит от региональных денег, но нельзя исключать вариант, при котором финансированием клуба в достаточном для участия в КХЛ объёме займётся кто-то другой. Не будем забывать, что проект хоккейной команды во Владивостоке интересен самому правительству региона, и ему наверняка не хотелось бы его сворачивать насовсем. Если появится возможность переложить содержание команды на другую структуру, то она будет реализована. Кроме того, у «Адмирала» есть покровитель в лице Вячеслава Фетисова, который в 2013 году курировал создание хоккейной команды во Владивостоке. В сложившейся сейчас ситуации депутат Госдумы тоже может попытаться найти какой-то выход и не дать «Адмиралу» умереть.

Фетисов: из ситуации с «Адмиралом» есть выход. Госкорпорации должны финансировать всю лигу

Фото: hcadmiral.ru

В-третьих, и об этом, собственно, и сказал сам Фетисов, дальневосточникам может помочь КХЛ. Лига в любом случае должна взять ситуацию с «Адмиралом» на контроль и, по возможности, найти средства, чтобы клуб продолжил выступление в турнире. Нужно помнить и о том, что наличие хоккейных команд высокого уровня на Дальнем Востоке соответствует государственной политике. Потерять профессиональный спорт в одном из регионов округа будет неправильно, даже учитывая форс-мажор с эпидемией коронавируса. И в КХЛ это тоже понимают.



На сегодняшний день «Адмирал» фактически остался без средств к существованию, но есть несколько факторов, которые позволяют говорить об оптимистичном выходе из этой трудной ситуации. Посмотрим, как будут развиваться события, и будем верить, что профессиональный хоккей во Владивостоке не умрёт.