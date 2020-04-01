«В США всем выдают по $ 1000 – это правда». Как семья Малкина переживает коронавирус

Во втором выпуске шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в прямой эфир «Чемпионата» вышла Анна Кастерова – бывшая телеведущая канала «Россия», а ныне супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Поговорили о насущном – эпидемии коронавируса и как Малкины живут во время карантина в Майами, о тренировках и «Питтсбурге», а также сыне пары Никите.

«В русском YouTube много говна»

США выходит на первое место по количеству заражённых коронавирусом, сезон НХЛ приостанавливается, а семья Евгения Малкина уезжает из Питтсбурга в Майами. «Говорят же, что жаркая погода убивает вирусы», — говорит Кастерова. Но начали мы не с эпидемии, а с телевидения.



— Сейчас для вас идеальное время, чтобы сделать YouTube-канал и общаться с хоккеистами.

— А что-то такое уже было. Не хочу выдавать детали, но в прошлом году были договорённости с федеральным каналом о съёмках программы. Мы уже договорились с хоккеистами, должны были начать съёмки, но в последний момент всё сорвалось. Была очень хорошая идея, но в тот момент не сложилось. Надеюсь, получится в будущем. Так что пока не раскрываю.

— Так вы же всегда можете сделать свой YouTube на английском, для широкой аудитории. У хоккеистов ведь не так много профессиональных жён-ведущих.

— Слушай, ну это сложно. Во-первых, мы живём в основном в Питтсбурге, а там местное ТВ узко профилированное, а во-вторых, чтобы вещать на английском, надо иметь хороший уровень знания языка. Мой уровень не такой, чтобы выходить в англоязычный эфир. Мы над этим работаем, я перфекционист. Плюс, как подсказывает опыт, семья затягивает. Конечно, работы не хватает, но мне всё сложнее представить своё возвращение на экран. Наверное, если мы вернёмся в Россию, это будет новостной формат, в котором мне комфортно.

— А что вам нравится из российского контента?

— Смотрю выборочно, потому что на русском YouTube очень много говна. Я не буду уточнять, что именно, но не нравится мат, всякий треш, где люди пытаются жёстко эпатировать. Это всё так сильно прогрессирует, а мне бы не хотелось засорять свой мозг. Есть, конечно, талантливые журналисты – Дудь, Собчак. Вот их я смотрю выборочно.

— Так треш – тоже формат развлечься, отключить психику.

— С психикой сейчас нужно поаккуратнее. В мире нестабильная ситуация, нужно себя поберечь. Благо мой муж меня очень поддерживает, он сейчас как хранитель семейного очага, старается быть на позитиве, на юморе. Мы проводим с ним много времени, он меня подбадривает и вдохновляет в эти дни.

«Мы не хвастаемся деньгами. У нас нет парка автомобилей, где «Феррари» или «Ламбы»

— Как проходит карантин в Майами? Наверное, море, солнце, большой дом – не так, как в России?

— Ну зачем ты так? Я стараюсь не хвастаться и не выкладывать в социальные сети вещи, которые мы можем себе позволить. Женя вообще бережно относиться к деньгам – у нас нет парка автомобилей, типа «Феррари» или «Ламбы». Да, в начале карьеры он мог себе позволить что-то лишнее, но сейчас речь только о каких-то серьёзных вложениях денег, без расточительности. Но да, сейчас, когда всех просят сидеть дома, мы можем себе позволить проводить это время в более благоприятных условиях, чем многие другие люди, в том числе и в России. Наверное, по жизни нам где-то повезло.



— Но карантин на вас тоже влияет?

— Конечно. Ещё две недели назад мы могли плавать в бассейне, перемещаться по океану, а сейчас пляж уже закрыт, как и бассейн, как и тренажёрные залы. Я ещё могу с этим справиться, а для Жени это проблема. Тем более сейчас, когда идёт сезон – его же никто не отменял. Женя занимается с тренером онлайн, но вчера была последняя тренировка в зале – сейчас его уже закрыли. Я на лёгкой панике. Возможно, мы будем возвращаться в Питтсбург – там больше спортивных возможностей.

— В России ввели штрафы за выход на улицу. А как у вас в Майами?

— В нашем штате жёстких штрафов нет, оставаться дома — это рекомендация. Наши апартаменты расположены там, где есть всё для жизни – магазины, тренажёрные залы. А что творится за территорией, мы не знаем, выезжать боимся – у нас всё-таки ребёнок. Но дураков, которые считают это всё шуткой, везде хватает: и в России, и в Америке, и в Европе. Да и цифры по болезни выглядят угрожающе, США вообще на первом месте по количеству заражённых. Хоть американцы, в большинстве своём, и законопослушные граждане, они социально ответственные.

— Серьёзно? А как же тысячи бомжей на улицах крупных городов?

— Ну да. Америка – страна контрастов, я тоже видела много бомжей. Но что с ними сейчас происходит, не знаю.



— Как вы сами справляетесь со стрессом?

— Меня несколько раз серьёзно накрывало. Я сильный и адекватный человек, могу собраться, но сейчас я в напряжении – давит неопределённость. Несколько дней назад мы посмотрели фильм «Заражение»: там настолько идентичный сценарий происходящего сейчас, что мне стало жутко и страшно. И главное, не понимаешь, что будет завтра – каждый день угрожающие цифры в СМИ, новые ограничения. Я научилась с этим справляться в силу характера. Главный момент разрядки для меня – бег. Только тогда могу отпустить эту волну напряжения. Но депрессии или панических атак у меня нет. Мы стараемся быть на позитиве, много времени проводим с Никитой: сейчас начинаем читать, купили прописи, так что находим, чем заняться и оттолкнуть мысли.

«У Жени бывают психи, но сейчас он умничка, держит нас на позитиве»

— Если посмотреть на карантин с бытовой стороны – вы рады, что муж постоянно дома?

— Он до этого всегда был в разъездах. Это иногда даже хорошо в браке – можно отдыхать друг от друга. Мне иногда катастрофически надо побыть одной, носить дома асексуальную майку или ходить с пучком на голове и не в лучших трениках. А при муже я так делать не люблю. Не говорю, что у меня всегда стрелки и красная помада, но стараюсь выглядеть по-домашнему прилично. Сейчас мне в кайф проводить с Женей каждую минуту – он держит нас на позитиве. Мы ещё ни разу не повздорили даже по мелкому поводу, хотя спортсмены горячие люди, у Жени бывали психи, но я научилась с ними справляться. А сейчас он просто умничка! Да и ребёнок безмерно счастлив – папа всегда дома. Они постоянно играют, ползают, прыгают… На рыбалку в прудик, который недалеко от дома, пока ходить не запрещают. Мы туда ходили недавно, и у нас очень хорошие соседи – если видят нас, то отходят не на три метра, а на пять, держат дистанцию. Так что мы чувствуем себя комфортно.

— Сына уже готовите к школе?

— Он знает английский алфавит, половину русского, мы решаем с ним лёгкие математические примеры. Он уже ходит в русскую подготовительную школу в Питтсбурге и в американскую в Майами. Мне важно, чтобы он был носителем грамотного русского языка. Кстати, китайский у них тоже есть.



— А всякие подвижные игры?

— Никита – очень спортивный ребёнок, но недавно он сломал руку – это было тяжело, много стресса. В школе прыгнул с большой перекладины и неудачно приземлился. Потом ещё целый день ходил и терпел, пока не стало понятно, что всё-таки рука сломана. Но скоро уже снимем гипс.



— Он думает на английском или русском языке?

— На русском, мы и дома общаемся на русском. Русское комьюнити здесь большое, а на английском Никита общается в школе в Майами. Он всё понимает, что-то говорит, но пока стесняется.



— А хоккей он любит ведь?

— Он знает Москву, Майами, но нравится ему больше всего в Питтсбурге. Там у нас дом, хоккейная площадка, там можно ходить на папины матчи. У него всегда искренние эмоции, когда папа забивает гол. Он знает все тройки, всех игроков «Питтсбурга». Его любимый друг в команде – Патрик Хёрнквист. Мы собираем шайбы со всех матчей. Когда приезжаем на раскатку, к нам всегда подъезжает Патрик, помашет ему.

— А Кросби – друг?

— Сид – конечно друг! Может, это русский менталилет, но я развею все домыслы. Женя с Сидни очень дружат. Я за здоровую конкуренцию, это нормально, наверняка она у них есть. Но у них замечательные, тёплые отношения. Они искренне и по-доброму относятся друг к другу. Сид всегда спрашивает, как дела у Никиты, приезжает к нам в гости, так что отношения замечательные. Да и сам по себе он очень приятный и простой человек – и в общении с ним легко, и благотворительностью занимается, и одевается просто. В это сложно поверить, наверное, но он такой.

«Я фанатка хорошего хауса, муж любит русскую попсу. Где-то и меня на неё подсадил»

— У Жени есть домашняя диета?

— Он вообще не пьёт алкоголь во время сезона. За всё время сейчас один раз попил вина и один раз выпил бутылку пива.

— А что ест?

— Я сама готовлю ему в день игры – паста и какое-то белковое мясо. Днём он предпочитает есть курицу. Вообще, у нас есть повар при команде в Питтсбурге, который помогает, но сейчас каждый день Женя обязательно ест суп – борщ, рассольник, уху. Я все сама готовлю. Свинину мы не едим – он же за ЗОЖ, так что больше всякие салатики и авокадо. Мясо можно, но курицу или рыбу.



— А сладкое и мучное?

— Все любят такое, но и я, и Женя вроде в неплохой форме. Иногда мы лепим пельмени, но муж их не лепит – зато умеет варить. А сама я много готовлю – могу и котлеты сделать, сама прокручиваю всё, добавляю лук, молочко…



— Как поддерживаете себя в форме?

— Есть упражнения на вес и попу, в основном без серьёзных весов, а на поддержание формы. Тренируюсь примерно полтора часа в день, это вместе с растяжкой и разминкой. Сейчас я довольна своей формой.



— Что самое главное в тренировках?

— Если вы начали серьёзно заниматься, нельзя останавливаться. Чтобы быть в такой форме, как я, надо пахать. Плюс я бегаю – это кайф, ещё и с любимой музыкой в наушниках. И кайф смотреть на себя в зеркало – пресс, ручки, попа. Всё можно делать в домашних условиях.

— Что слушаете?

— Я фанатка хорошего хауса. Не жёсткого, например «MadSound». Муж любит русскую попсу, где-то он меня подсадил на неё: нравятся «Две Маши», «Зиверт». Женя в основном такое слушает.



— На каком-то крутом концерте в США были?

— Ходили на концерт Леди Гаги. Я не её фанатка, но было интересно посмотреть на стилизацию, её декорации, подход. Это было здорово — она села за рояль и пела соло, меня это тронуло. Но я не скачала этот трек, хоть мне и понравилось.



— В плане творчества что ещё интересно?

— Я люблю книги. Плюс мы можем в шахматы поиграть. Когда я в первый раз села играть с Женей, то была уверена, что выиграю. Но нет, он круто играет. Из сериалов сейчас смотрю «Триггер», рада, что мы наконец-то научились делать хорошо.



— А из зарубежных режиссёров кто нравится?

— После «Короля Артура» любимый режиссёр – Гай Ричи.



— Если говорить про книги, то что бы посоветовали?

— Мне нравится наша лирика. Олеша – «Зависть», рассказы Бунина и «Первая любовь» Тургенева. Вот мой совет. У Бунина вообще нравится его лёгкий цинизм, там хорошо прослеживается человеческая сущность.



— Мужу тоже говорите, что надо читать?

— Я могу что-то порекомендовать, но выбор он сделает сам. Сейчас он читает «Квантовый воин. Сознание будущего» от Джона Кехо. Он любит такое.



— Расскажите про свой бизнес.

— Мне сейчас интересны CRM-технологии – это система управления с клиентами, приложения. В России это только зарождается. Сейчас из-за карантина у нас пауза, но я стараюсь смотреть на это позитивно – можно посмотреть и сделать выводы о том, как мы работаем.

«Трампа в США критикуют, а Россия всё делает правильно»

— Как вы с Женей следите за новостями по коронавирусу?

— У нас уже выработался режим: в час дня мы садимся обедать и смотрим новости по «России» – Киселёва, Брилёва – узнаем последние данные.

— Больше доверяете официальным данным, которые критикуются со стороны оппозиции вроде Навального?

— Нет ничего плохого, даже если наши российские каналы преподносят информацию под более позитивным углом. Но такого, что заражённых 25 тысяч, а вам скажут, что всего 3, нет. Это бред. Есть же нюансы, например, отправили 250 тысяч проб на проверку вируса, а успели проверить лишь пять из них. Информацию же дают о тех пробах, которые проверили. Так что я не думаю, что у нас будут врать или что-то умалчивать. И да, я знаю, кто такой Навальный, но за его каналами не слежу и оценок давать не буду. Смотрю Первый канал и «Россию». И повторюсь – при такой ситуации никто не будет умалчивать что-то, тем более когда вводятся такие меры. Может, людей надо и припугнуть, чтобы они точно сидели дома.

— А как всё на американском телевидении – там критикуют власть при таком количестве заражённых?

— Трампа здесь критикуют всегда, свобода слова в США большая. Только FOX даёт о нём какой-то позитив, а остальные могут сильно потроллить президента. А если говорить про вирус, то мне запомнился один новостной сюжет про американскую медицину. Сразу скажу – не уверена, что это правда. Так вот, сказали, что человек, который хочет обратиться за помощью в связи коронавирусом, должен заплатить 20 тысяч долларов, если у него нет страховки. А если страховка есть, то 10 тысяч.

— Но мы слышим другое – говорят, что каждому американцу раздали по тысяче долларов.

— Это правда. Так и есть – каждому раздали по тысяче, правительство пытается помочь жителям.

— Но при этом, если ты заболел, придётся заплатить минимум 10 тысяч.

— Опять же, я не уверена, что это правда. Но если так, то нужно быть к людям немного лояльнее.

— В России в магазинах раскупали гречку и туалетную бумагу. А что в США?

— Я успела съездить в магазин и закупиться – гречки в моём арсенале тоже много. Это ведь вкусно, полезно плюс долго хранится, так что я не удивлена, что её скупают. А вопрос по туалетной бумаге у меня тоже был, но тут надо понять, с чего всё началось. Туалетную бумагу массово стали скупать в Китае, а потом уже пошла цепная реакция. Но скупали они её, чтобы брать с собой, выходя из дома, и, отрывая кусочек, открывать двери или нажимать кнопку лифта через этот самый оторванный кусок.



— Маски вы успели закупить? Я взял 10 штук за 400 рублей.

— У нас их тоже нет в магазинах. Можно было достать только через перекупщиков. Мы взяли дорого около 100 масок за 350 долларов. Примерно по 300 рублей за штуку. И это нам ещё повезло – нашли последнюю партию через десятые руки.



— В России вот водят штрафы – во многом потому что люди, получив выходные, отправились на шашлыки. Вы ведь даже сделали пост по этому поводу.

— Это было ещё до того, как люди пошли гулять и жарить шашлыки. Просто я вижу, что этот вирус – снежный ком: сначала Китай, потом Италия, Испания, США… В Россию волна пришла чуть позже. Хорошо, что правительство пошло на опережение и сделало всё очень правильно.

— Вы воспитываете Никиту так, чтобы чувствовал себя русским. Женя часто помогает Магнитогорску. Каково в таком случае было пережить ту ситуацию с травлей за американский паспорт?



— Мы подрасстроились. И сейчас хочу сказать: «Ребята, Женя начинал играть в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну! Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это всё (с паспортом. – Прим. «Чемпионата») было ради меня – это была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать всё оперативно. И что началось: «А, америкос». Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытий – это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живём! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья и это были вынужденные меры. Если многие этого не поняли – это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал, но мы с этим справились. Есть адекватные и неадекватные люди – что поделать. Но всем-всем я желаю поскорее справиться с проблемами. Чтобы мы победили вирус и вновь смогли жить, как раньше. Сидите дома и будьте здоровы.

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