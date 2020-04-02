Головная боль ЦСКА, идеальный расклад «Локомотива»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Запад

Из-за эпидемии коронавируса сезон в КХЛ досрочно завершён, и мы все надеемся и верим, что следующий чемпионат сможет начаться вовремя. Давайте представим, что ситуация в мире к лету стабилизируется, спорт и хоккей будут «разморожены» и в КХЛ пройдёт более-менее нормальное межсезонье. Разбираемся, какие в таком случае задачи нужно будет решить всем командам лиги. Начинаем с Западной конференции.

Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Западной конференции Топ-клубам придётся серьёзно подумать, как уместиться под жёсткий потолок зарплат.

«Динамо» Минск

«Зубры» провели ужасный сезон, заняли последнее место на Западе и в очередной раз поставили ребром вопрос о целесообразности своего нахождения в КХЛ. Никто не против того, чтобы в нашей лиге выступал сильный и самобытный коллектив из Беларуси, но результаты «Динамо» в последние годы откровенно раздражают всех даже на родине, а в КХЛ начинают привыкать, что минчане – один из главных балластов лиги.



В межсезонье у «Динамо» работы, как всегда, непочатый край, но трансферные вопросы пока стоят далеко не на первом месте. Во-первых, пока непонятно, останутся ли вообще «зубры» в КХЛ, учитывая обострившиеся политические противоречия между Россией и Беларусью в вопросах поставки нефти. Нет гарантий, что главный человек в республике Александр Лукашенко не психанет и не обрубит все контакты с нашей страной, в том числе и с КХЛ. Во-вторых, если «Динамо» останется, то нужно понимать, на каких финансовых условиях. Не секрет, что минчане хотят слезть с иглы государственного финансирования, но сейчас невозможно спрогнозировать, насколько это реально и к чему это приведёт.

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После решения этих важнейших вопросов уже можно будет поговорить и о селекции, причём начать с фигуры главного тренера – Крэйг Вудкрофт довольно оптимистично оценил прошлый сезон, но вряд ли с его точкой зрения согласны руководители клуба. Если говорить об игроках, то «Динамо», конечно, нужно усиливать все позиции. У минчан нет нормального вратаря, заканчиваются контракты у ведущих защитников Граньяни, Элиотта, Готовца, среди нынешних нападающих не видно новых лидеров, к тому же в апреле истекают соглашения Спунера и Сергей Костицына – тех немногих форвардов, которые тащили «Динамо» в конце регулярки после отъезда Пулккинена. С многочисленными белорусскими хоккеистами минчане наверняка сумеют договориться о новых контрактах, но те же Демков, Китаров, Стефанович, Павлович смогут потянуть роль лидеров только в белорусской Экстралиге. Словом, в Минске нужно собирать новую, желательно боеспособную команду, но пока непонятно, будут ли предпосылки к качественным изменениям.

«Динамо» Рига

Рижское «Динамо» в последние годы тоже превратилось в беспросветного аутсайдера КХЛ, но в клубе вполне адекватно оценивают свои возможности и способности и просто собираются дальше жить по средствам в лиге (пока будет позволять размер пола зарплат), стараясь получить удовольствие от процесса. Будет, конечно, здорово, если в Риге сумеют вдруг собрать команду, которая реально поборется за плей-офф, но для этого должно сойтись немало факторов. Первый – это главный тренер. Гиртс Акипанс уже точно не будет рулить рижанами в следующем сезоне, и сейчас «Динамо» нужно найти такого наставника, который сможет показать результат в не самых комфортных условиях. Поговаривают, что пробовать свои силы в столице Латвии будет Петерис Скудра.

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Что касается хоккеистов, то в «Динамо» много игроков с заканчивающимися контрактами, и, судя по всему, клуб ждёт серьёзная чистка (особенно если придёт Скудра). Из первых селекционных слухов понятно, что рижане снова будут искать счастья на европейском рынке и попытаются вытащить несколько малобюджетных иностранных бриллиантов из клубов Старого Света. Разумеется, «Динамо» постарается сделать ставку на легионеров, но в конце апреля заканчиваются соглашения и у знаковых для латвийского хоккея игроков. Вряд ли на Дарзиньша, Микелиса Редлихса и Гинтса Мейю будет большой спрос, но задача оставить их на родине наверняка будет для «Динамо» приоритетной.

«Северсталь»

В Череповце остаётся работать главным тренером Андрей Разин, который, судя по его же словам, будет пока выступать и в роли генерального менеджера. Очевидно, что основным направлением трансферной работы «Северстали» будет продление контрактов с хоккеистами из нынешнего состава. В приоритете должны быть договоры с Хохловым, Вовченко, Гераськиным, Лишкой, на которых может быть спрос в других командах КХЛ, а также с живым символом череповецкого хоккея Юрием Трубачёвым. В Череповце, конечно, хотят сохранить молодую, задорную и голодную команду, и, если получится, укрепить состав интересными легионерами. Но надо понимать, что весьма ограниченный бюджет «Северстали» не позволит сильно разгуляться на трансферном рынке, и клубу важнее всего сохранить прошлогодний костяк.

Разин останется главным тренером «Северстали» в следующем сезоне КХЛ

ХК «Сочи»

Южане уже успели продлить контракты с хоккеистами нижних звеньев (Точицкий, Гордеев, Погоришный, Мосалёв, Архипов), а также с опытнейшим защитником Щитовым и легионером Рундбладом, но самые важные селекционные действия у ХК «Сочи» ещё впереди. Во-первых, нужна определённость с главным тренером. По словам гендиректора «леопардов» Сергея Воропаева, у клуба и Александра Андриевского есть обоюдное желание продолжить сотрудничество, но новый контракт с наставником пока не подписан.



Во-вторых, у ХК «Сочи» закончились контракты со всеми форвардами-иностранцами, и потенциальная потеря Стрёмвалля (он вообще может уехать в НХЛ) и Росена станет большой проблемой для южан. Заменить шведскую парочку лучших бомбардиров клуба будет невероятно тяжело. В-третьих, у ХК «Сочи» нет определённости с вратарской бригадой. Илья Проскуряков в минувшем сезоне совсем не убедил и вряд ли заслужил новый контракт, но клуб, по некоторой информации, неожиданно изъявил желание расстаться с Дмитрием Шикиным, так что пока ситуация с вратарями в «Сочи» выглядит весьма запутанной.

Источник: «Сочи» планирует обменять чемпиона МЧМ-2011 Шикина. Он рекордсмен клуба

«Торпедо»

В Нижнем Новгороде затянулся процесс подписания нового контракта с Дэвидом Немировски, что существенно тормозит селекционную работу. Сам наставник признал, что ещё в феврале получил предложение от губернатора Нижегородской области о двухлетней пролонгации соглашения с «Торпедо», но до сих пор совместному будущему автозаводцев и Немировски что-то мешает. Поговаривают, что у тренера есть недопонимание с руководством клуба.

Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан

Разобраться в этом вопросе нижегородцам нужно как можно скорее, потому что «Торпедо» придётся решать много кадровых проблем. Клубу нужно либо давать новый контракт голкиперу Линдбеку, либо искать нового вратаря на роль первого номера. Истекают соглашения у целого ряда защитников, в том числе у Баранцева, Дженовея, Аляева и молодого Зборовского, которых «Торпедо» наверняка хотело бы сохранить. Не лучше ситуация и с нападающими. В Нижнем Новгороде должны определиться, нужны ли в команде легионеры Шор, Ратти, Шрёдер или на их место стоит искать новых иностранцев. Кроме того, свободными агентами являются сильно сдавший в прошлом сезоне Варнаков, и открытие чемпионата Жафяров. Теоретически в «Торпедо» на следующий год может собраться абсолютно новая команда, но вряд ли массовая чистка состава поспособствует прогрессу нижегородского клуба. При идеальном раскладе её постараются избежать, но для начала нужно всё-таки утвердить кандидатуру главного тренера.

«Витязь»

Много головной боли и у руководства «Витязя», где, видимо, не так много останется общего с прошлогодним коллективом. Удачей для подольчан можно считать продление контракта с вратарём Ежовым, но состав полевых хоккеистов сильно обновится. Из всех легионеров останется только защитник Ержабек, наверняка покинут команды русские лидеры Сёмин и Макеев. «Витязю» придётся не только искать новых ключевых игроков на главные позиции, но и существенно обновлять линию обороны, а подобная масштабная перестройка всегда имеет непредсказуемые последствия. Нет ясности и с фигурой главного тренера. Генменеджер подольчан ещё 11 марта говорил о достигнутой договорённости с Михаилом Кравецем о подписании нового контракта, но прошёл почти месяц, а воз и ныне там.

«Локомотив»

Серьёзные изменения в межсезонье ожидают «Локомотив». В Ярославле будет новый главный тренер, и судя по тому, что потенциальными новичками «железнодорожников» называют экс-игроков «Барыса» Охтамаа, Паскуале и Петерссона, вслед за ними в Ярославль переедет и Андрей Скабелка. На данный момент это выглядит отличной партией для «Локомотива», где есть много талантливой молодёжи на разные позиции, интересные легионеры Пяаярви и Ландер, а также хорошие финансовые возможности для укрепления состава.

Источник: «Динамо» отказалось от услуг Петерссона. Швед может перейти в «Локомотив»

Если верить слухам о новичках «железнодорожников», то у «Локомотива» уже сейчас сформирована легионерская бригада и вратарская линия (Паскуале — Коновалов), есть нападающие для топ-6, а костяк линии обороны, как и в предыдущих сезонах, составят местные воспитанники. Этот идеальный расклад может улучшить только подписание Сергея Мозякина, которому «Локомотив» точно сможет предложить большие деньги, чем «Магнитка».

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«Спартак»

Для начала красно-белым нужно получить гарантии финансирования на следующий сезон: существует вариант, при котором главный спонсор «Спартака» нефтесервисная группа ERIELL полностью перенаправит свои активы на узбекский «Хумо», и для московского клуба наступят тяжёлые времена. Возможно, из-за туманного финансового будущего пока и не активируется опция автоматического продления контракта с главной звездой «Спартака» — Олегом Знарком, но в любом случае от того, останется наставник в клубе или нет, и будет главным образом зависеть трансферная политика.

Поражение от «Динамо» злит Знарка, но ему ещё рано творить чудеса со «Спартаком» Зато уже в следующем сезоне от красно-белых можно ждать прорыва.

Возможно, «Спартак» ожидают серьёзные перемены. Из прошлогодних лидеров точно остаются вратарь Гудачек и нападающий Хохлачёв, а вот будущее в красно-белом клубе сверхрезультативных защитников Херсли и Рылова под вопросом. Кроме того, в «Спартаке» не будет Даугавиньша и, видимо, Карсумса – на их место нужно приглашать новых форвардов, и уже есть кандидаты в лице Бакоша и Радила.

Даугавиньш: думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. Я ищу новый клуб

Но и помимо этих фамилий в селекции «Спартака» много белых пятен. У одной из самых возрастных команд чемпионата куча неограниченно свободных агентов, и многие из них наверняка захотят сменить обстановку. Руководству красно-белых летом предстоит серьёзно поработать, в том числе над омоложением и глубиной состава.

«Динамо» Москва

Динамовцам Москвы предстоит много работы. Во-первых, пока нет нового контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым. Но опытный наставник, скорее всего, продолжит возглавлять бело-голубых, так что это видится меньшей из проблем. Куда сложнее будет сохранить в составе великолепно проведшего сезон Яшкина, который может вернуться в НХЛ, а от услуг Петерссона бело-голубые, судя по всему, уже отказались. В такой ситуации «Динамо» придётся искать новых партнёров в звено лидеров к Вадиму Шипачёву, и сделать это будет непросто.

Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.

Вообще, у многих нападающих бело-голубых заканчиваются контракты (Афиногенов, Индрашис, Полыгалов, Кулёмин, Тарасов), так что летом «Динамо», возможно, придётся целиком обновлять эту линию либо же договариваться с игроками о новых соглашениях. Не до конца понятна и ситуация с голкиперами. Бочаров точно останется в команде, зато у ветерана Ерёменко соглашение истекает 30 апреля, и «Динамо», вероятно, придётся искать нового вратаря.

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«Йокерит»

«Шуты» — один из самых стабильных клубов в КХЛ, и никакой серьёзной кадровой революции летом у них точно не будет. Продолжает действовать долгосрочное соглашение с главным тренером Марьямяки, есть контракты у многих ключевых хоккеистов. Приоритетом для «Йокерита» наверняка будет пролонгация договоров с защитником Лауридсеном и форвардами Йоэнсуу и Регином, либо же замена этих ребят другими опытными и мастеровитыми хоккеистами. Также в «Йокерите», скорее всего, будут расставаться с не оправдавшим надежды голкипером Ниеми и займутся поиском вратаря в пару к Калниньшу.

СКА

СКА тоже вряд ли ожидают какие-то потрясения, клубу необходима лишь точечная селекция. Многие хоккеисты в «армейской» команде находятся на долгосрочных контрактах, в системе СКА куча талантливой молодёжи, а с большим количеством неограниченно свободных агентов уже достигнута договорённость о новых соглашениях.

Источник: СКА продлит контракты с Беловым, Аалтоненом, Бурдасовым, Кемппайненом и Кетовым

Скорее всего, в межсезонье СКА покинут Лехтеря и Коскиранта, а также Зуб и Барабанов – последние двое собираются попробовать себя в НХЛ. Но петербургский клуб уже сейчас готов восполнить эти потери из колоссальных внутренних резервов, а в случае необходимости на трансферном рынке СКА всегда может разыграть любимую карту базового клуба сборной и подписать практически любого заинтересовавшего хоккеиста.

ЦСКА

В московском клубе сейчас наверняка завидуют петербургским «армейцам» – руководство ЦСКА в межсезонье ждёт сильная головная боль. Сразу у 14 хоккеистов красно-синих заканчиваются контракты, с большинством из них, возможно, удастся договориться, но главные лидеры ЦСКА – Капризов, Сорокин, Григоренко – уже одной ногой в НХЛ. Помимо них за океан точно посматривают Романов, Шалунов, Слепышев, так что при худшем для себя раскладе «армейцам» придётся совершать глобальную кадровую перестройку. В любом случае уже сейчас можно сказать, что ЦСКА нужно будет определяться с вратарём (доверять Юханссону или искать нового кипера), а также искать новых лидеров нападения. Возможности у красно-синих колоссальные, но проблема в том, что рынок топовых русских игроков скудеет с каждым годом, а делать ставку на иностранцев рискованно, да и совсем не в духе нынешнего ЦСКА.